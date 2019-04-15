Cómo las pequeñas y medianas empresas pueden realizar big data analytics

IBM diseñó un mini appliance para aliviar los desafíos de las PYMES en mente. Es posible que ya esté familiarizado con la tecnología Netezza de IBM, que se ha mejorado constantemente en los últimos 20 años. Y es posible que también esté familiarizado con la línea de dispositivos IBM Integrated Analytics System (IAS) basada en Netezza que combina hardware de alto rendimiento y un motor de consulta de base de datos diseñado para procesamiento paralelo masivo, almacenamiento de datos y analytics.

Pero ahora hay una versión mini de IAS que es un punto de partida perfecto para las PYMES en crecimiento en una amplia gama de industrias, como banca, servicios financieros, transporte y envío. Al igual que el resto de la línea de dispositivos IAS, el mini es adecuado para ejecutar una variedad de consultas, especialmente consultas medianas y complejas, y proporcionar resultados rápidamente. En lugar de esperar insights de sistemas de bajo rendimiento, las PYMES podrán aprovechar el Spark integrado de IAS mini y actuar sobre la nueva información cuando tenga la mejor oportunidad de tener un impacto.

La simplicidad y los requisitos mínimos de administración de IAS mini también son adecuados para las PYMES que necesitan un almacén de datos de analytics (enlace externo a ibm.com) que no cuentan con un gran personal dedicado a la administración de su entorno de TI. Integra un sistema de gestión de bases de datos, servidor, almacenamiento y capacidades de analytics avanzadas en un único sistema. Además, está preconfigurado y requiere un mantenimiento mínimo, por lo que las PYMES pueden empezar a utilizar sus capacidades totalmente optimizadas de inmediato y no tendrán que preocuparse por futuras actualizaciones. Además, IAS mini no utiliza índices, lo que simplifica aún más la configuración y la implementación en comparación con la mayoría de los almacenes de datos tradicionales.

Las PYMES que buscan ahorrar espacio también estarán felices de saber que el IAS mini tiene un factor de forma de montaje en rack. Si está interesado en mover cargas de trabajo a la nube, tenga en cuenta que el dispositivo está listo para la nube debido al motor SQL común (CSE) de IBM. El CSE incluye servicios integrados de virtualización de datos que impulsan una compatibilidad robusta de aplicaciones e integración de datos, ayudando a sus aplicaciones a funcionar en la nube u on premises con repositorios transaccionales, almacenes o data lake. El CSE también puede proporcionar seguridad, gobernanza y gestión junto con sus capacidades principales de movimiento de datos.



IAS mini ofrece velocidad, simplicidad y un valor excepcional a las PYMES que buscan utilizar big data en su beneficio en industrias cada vez más competitivas. Para aprender más y ver cómo un dispositivo podría encajar en su propia arquitectura, programe una conversación individual sin costo con uno de nuestros expertos en dispositivos de almacenamiento de datos.