Cómo las pequeñas y medianas empresas pueden realizar big data analytics

El big data no tiene por qué ser un desafío abrumador para las pequeñas o medianas empresas (PYMES). Las empresas de cualquier tamaño pueden acceder, almacenar y explorar big data. La afluencia de datos de sensores, transmisión de archivos de registro de audio y video, web y redes sociales está aumentando el volumen, la velocidad y la variedad de datos. Pero eso significa que hay nuevas oportunidades para que las PYMES bien preparadas descubran insights y desbloqueen valor.
Aprovechar el big data (conjuntos de datos de un tamaño o tipo que está más allá de la capacidad de las bases de datos relacionales tradicionales para capturar, gestionar y procesar los datos) será clave a la hora de adoptar nuevas tecnologías como la IA, el machine learning y el Internet de las cosas.
Una mejor gestión del big data puede ayudar a las PYMES a descubrir patrones ocultos, correlaciones y insights basados en datos. También pueden lograr análisis prescriptivos y predictivos casi en tiempo real y la toma de decisiones analíticas para el futuro. Como resultado, las PYMES pueden competir de manera más eficaz tanto contra sus competidores de tamaño similar como contra las grandes empresas que ya aprovechan estas tecnologías. Y esta realidad puede estar más cerca de lo que muchos piensan. Aunque las PYMES se enfrentan a retos únicos en materia de big data, también existe una nueva solución que puede ayudarles a superarlos.
Las PYMES se enfrentan a tres desafíos clave cuando intentan desbloquear el valor del big data:
IBM diseñó un mini appliance para aliviar los desafíos de las PYMES en mente. Es posible que ya esté familiarizado con la tecnología Netezza de IBM, que se ha mejorado constantemente en los últimos 20 años. Y es posible que también esté familiarizado con la línea de dispositivos IBM Integrated Analytics System (IAS) basada en Netezza que combina hardware de alto rendimiento y un motor de consulta de base de datos diseñado para procesamiento paralelo masivo, almacenamiento de datos y analytics.
Pero ahora hay una versión mini de IAS que es un punto de partida perfecto para las PYMES en crecimiento en una amplia gama de industrias, como banca, servicios financieros, transporte y envío. Al igual que el resto de la línea de dispositivos IAS, el mini es adecuado para ejecutar una variedad de consultas, especialmente consultas medianas y complejas, y proporcionar resultados rápidamente. En lugar de esperar insights de sistemas de bajo rendimiento, las PYMES podrán aprovechar el Spark integrado de IAS mini y actuar sobre la nueva información cuando tenga la mejor oportunidad de tener un impacto.
La simplicidad y los requisitos mínimos de administración de IAS mini también son adecuados para las PYMES que necesitan un almacén de datos de analytics (enlace externo a ibm.com) que no cuentan con un gran personal dedicado a la administración de su entorno de TI. Integra un sistema de gestión de bases de datos, servidor, almacenamiento y capacidades de analytics avanzadas en un único sistema. Además, está preconfigurado y requiere un mantenimiento mínimo, por lo que las PYMES pueden empezar a utilizar sus capacidades totalmente optimizadas de inmediato y no tendrán que preocuparse por futuras actualizaciones. Además, IAS mini no utiliza índices, lo que simplifica aún más la configuración y la implementación en comparación con la mayoría de los almacenes de datos tradicionales.
Las PYMES que buscan ahorrar espacio también estarán felices de saber que el IAS mini tiene un factor de forma de montaje en rack. Si está interesado en mover cargas de trabajo a la nube, tenga en cuenta que el dispositivo está listo para la nube debido al motor SQL común (CSE) de IBM. El CSE incluye servicios integrados de virtualización de datos que impulsan una compatibilidad robusta de aplicaciones e integración de datos, ayudando a sus aplicaciones a funcionar en la nube u on premises con repositorios transaccionales, almacenes o data lake. El CSE también puede proporcionar seguridad, gobernanza y gestión junto con sus capacidades principales de movimiento de datos.
IAS mini ofrece velocidad, simplicidad y un valor excepcional a las PYMES que buscan utilizar big data en su beneficio en industrias cada vez más competitivas. Para aprender más y ver cómo un dispositivo podría encajar en su propia arquitectura, programe una conversación individual sin costo con uno de nuestros expertos en dispositivos de almacenamiento de datos.
Obtenga insights únicos del panorama en evolución de las soluciones ABI, en el que se destaquen las principales conclusiones, suposiciones y recomendaciones para los líderes de datos y analytics.
Simplifique el acceso a los datos y automatice su gobernanza. Descubra el poder de integrar una estrategia de lakehouse de datos en su arquitectura de datos, incluida la optimización de costos de sus cargas de trabajo y el escalado de IA y analytics, con todos sus datos, en cualquier lugar.
Explore la guía del líder de datos para crear una organización basada en datos e impulsar la ventaja empresarial.
Descubra cómo un enfoque de lakehouse de datos abierto puede proporcionar datos fiables y una ejecución más rápida de los proyectos de analytics e IA.
Vincule su estrategia de datos y analytics a los objetivos empresariales al seguir estos 4 pasos clave.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.
Desbloquee el valor de los datos empresariales con IBM Consulting y cree una organización impulsada por insights que ofrezca ventajas empresariales.
Presentamos Cognos Analytics 12.0: insights impulsados por IA para una mejor toma de decisiones.
Con el fin de prosperar, las empresas deben utilizar los datos para fidelizar a sus clientes, automatizar los procesos empresariales e innovar con soluciones impulsadas por IA.