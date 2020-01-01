Cómo el pronóstico estacional puede afectar sus ventas minoristas

El clima puede afectar su negocio de maneras que quizás no esté considerando, y la preparación es crítica. Un cambio en el pronóstico, ya sea abrupto o esperado, podría hacer que sus ventas se vean afectadas.

Por ejemplo, si las temperaturas aumentan, las ventas de productos pueden verse afectadas, o podría esperar ver una creciente demanda de agua embotellada, protector solar o repelente de insectos. Pensar con anticipación al clima lo pondrá en una mejor posición para que pueda mantener los estantes abastecidos con los productos adecuados, reducir los precios cuando sea necesario y notificar a los clientes.

Por mucho que estés preparado para afrontar el trimestre, no todo saldrá según lo previsto. Un pronóstico inusualmente cálido o frío podría arruinar los planes que ya tiene en marcha.

También es importante tener en cuenta los efectos que el clima podría tener en el proceso de envío. La lluvia, el aguanieve o la nieve podrían causar retrasos en el tiempo de entrega, así que tenga cuidado.