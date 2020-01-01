Cómo el pronóstico estacional puede afectar sus ventas minoristas

Los cambios de temporada pueden afectar seriamente el mercado de venta minorista. Cuando las temperaturas suben o bajan, los consumidores cambiarán sus hábitos de compra y preparar su negocio para lo que pueda venir es esencial. Una de las mejores maneras de hacerlo es comprender los pronósticos estacionales y cómo pueden afectar sus ventas minoristas.
Una vez que tenga una buena comprensión de los pronósticos estacionales, puede aprender a utilizarlos en su beneficio. A continuación, analizamos más de cerca cómo afecta el clima a la industria de venta minorista y cómo el uso de pronósticos estacionales puede minimizar los riesgos que trae el clima y, al mismo tiempo, impulsar las ventas.
El clima puede afectar su negocio de maneras que quizás no esté considerando, y la preparación es crítica. Un cambio en el pronóstico, ya sea abrupto o esperado, podría hacer que sus ventas se vean afectadas.
Por ejemplo, si las temperaturas aumentan, las ventas de productos pueden verse afectadas, o podría esperar ver una creciente demanda de agua embotellada, protector solar o repelente de insectos. Pensar con anticipación al clima lo pondrá en una mejor posición para que pueda mantener los estantes abastecidos con los productos adecuados, reducir los precios cuando sea necesario y notificar a los clientes.
Por mucho que estés preparado para afrontar el trimestre, no todo saldrá según lo previsto. Un pronóstico inusualmente cálido o frío podría arruinar los planes que ya tiene en marcha.
También es importante tener en cuenta los efectos que el clima podría tener en el proceso de envío. La lluvia, el aguanieve o la nieve podrían causar retrasos en el tiempo de entrega, así que tenga cuidado.
Si dispone de los datos meteorológicos con antelación, podrá minimizar los riesgos que el clima podría suponer para su negocio.
Conocer un pronóstico, y comprender cómo prepararse en torno a él, puede ayudarlo a evitar puntos débiles comunes, como:
En la industria de venta minorista, la satisfacción del cliente es de suma importancia. Las experiencias negativas del cliente se reflejarán mal en la marca, por lo que debería ser una prioridad evitar que eso suceda. Hacer un esfuerzo por ofrecer una experiencia del cliente positiva y satisfactoria no solo mejorará su negocio, sino que hará que los consumidores regresen por más.
Incorporar datos meteorológicos para crear un plan ante posibles obstáculos en el proceso es una excelente manera de lograr la satisfacción del cliente. Minimizar los riesgos asociados con el clima siempre es un desafío debido a las variables desconocidas que podría terminar enfrentando, pero es imprescindible tener un plan para cualquier escenario potencial.
Trabajar en torno a un pronóstico semanal no es lo ideal, pero hay opciones más avanzadas que puede considerar. Tomemos como ejemplo los pronósticos estacionales. Aprovechar los pronósticos estacionales puede proporcionarle información sobre cómo prepararse para las próximas semanas o meses.
Pronósticos estacionales y subestacionales (enlace externo a ibm.com) de The Weather Company pueden ayudarlo a planificar los cambios del mercado que podrían afectar su rentabilidad en los plazos de 3 a 5 semanas, de 1 a 4 meses y de 5 a 7 meses. Tener este conocimiento puede ayudarle a impulsar las ventas en lugar de verlas caer.
La solución de pronóstico estacional puede emitir pronósticos basados en el clima anticipado de los próximos tres meses, mientras que la solución de pronóstico subestacional puede actualizarse semanalmente. Ambas soluciones se pueden utilizar en la venta minorista.
Revisar y comprender el pronóstico estacional le dará la oportunidad de colocar productos en los estantes que sean relevantes según el pronóstico estacional. Esto también significa que podría retirar productos de los estantes o reducir los precios para deshacerse del inventario antiguo.
El clima tiene el potencial de afectar negativamente sus ventas si permite que la naturaleza siga su curso. Sin embargo, cuando puede predecir los riesgos, puede contar con un resultado positivo. Pensar en torno al pronóstico le dará una ventaja competitiva e impulsará las ventas, sin importar la temporada.
