Cómo nuestro compromiso con la ética, la confianza y la transparencia está diferenciando a IBM

Para IBM, comienza por crear una cultura de ética en toda la empresa. Desde nuestro Comité de ética en IA y nuestros principios y pilares de confianza y transparencia, hasta nuestras iniciativas en materia de privacidad y seguridad de los datos, damos prioridad a las prácticas éticas y transparentes.

En el centro de los esfuerzos de tecnología confiable de IBM se encuentra el Consejo de ética de IA, compuesto por un conjunto diverso de stakeholders de toda la empresa, reunidas para tomar decisiones basadas en nuestros principios y ponerlos en práctica. Este consejo infunde los principios de la compañía en la toma de decisiones empresariales y de producto.

Además, otra forma importante en que IBM está priorizando la responsabilidad tecnológica es aplicando los principios de confianza y transparencia de IBM y nuestros pilares para una IA confiable a los productos que diseñamos, desarrollamos y utilizamos. También estamos trabajando para establecer las mejores prácticas de la industria como miembro de Data & Trust Alliance, que emitió herramientas y recursos útiles como Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A. Además, hemos creado herramientas para ayudar a garantizar que los sistemas de IA estén alineados con los principios éticos. Por ejemplo, hemos desarrollado marcos y productos como IBM Design for Sustainability, IBM OpenPages con watsonx, IBM watsonx Knowledge Catalog e IBM AI FactSheets.

Nuestro trabajo también se extiende a nuestros esfuerzos de privacidad y seguridad de datos. Por ejemplo, IBM mantiene un enfoque multifacético de gestión de riesgos para identificar y ayudar a dirigirse a los riesgos de ciberseguridad. Esto incluye políticas y procedimientos sobre los que IBM gestiona su infraestructura y datos, así como evaluaciones de controles técnicos y métodos para identificar riesgos emergentes. Por ejemplo, nuestros principios de seguridad y privacidad de datos de IBM son un conjunto integral de compromisos de seguridad y privacidad con nuestros clientes que consideran los estándares de la industria, las prácticas estándar de IBM y los requisitos normativos.