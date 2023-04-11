Cómo nuestro compromiso con la ética, la confianza y la transparencia está diferenciando a IBM

Las tecnologías emergentes y el rápido desarrollo de innovaciones están planteando preguntas y desafíos en el mercado actual. En IBM, llevamos más de un siglo trayendo nuevas tecnologías al mundo de manera responsable y con un propósito claro. Y sabemos que nadie puede abordar estos desafíos por sí solo. Junto con los legisladores, investigadores, clientes y otros stakeholders, buscamos de manera proactiva comprender estos escenarios cambiantes y desarrollar salvaguardas tecnológicas y políticas.
Como se refleja en el Informe de Impacto de IBM, estamos trabajando arduamente para servir de ejemplo a nuestros pares de la industria, socios y colegas líderes sobre cómo generar un impacto positivo implementando la ética tecnológica y comprometiéndonos con la confianza y la transparencia en nuestras prácticas y productos a escala global. Estas son algunas de las formas en que IBM está trabajando para tener un impacto ético positivo y duradero.
Para IBM, comienza por crear una cultura de ética en toda la empresa. Desde nuestro Comité de ética en IA y nuestros principios y pilares de confianza y transparencia, hasta nuestras iniciativas en materia de privacidad y seguridad de los datos, damos prioridad a las prácticas éticas y transparentes.
En el centro de los esfuerzos de tecnología confiable de IBM se encuentra el Consejo de ética de IA, compuesto por un conjunto diverso de stakeholders de toda la empresa, reunidas para tomar decisiones basadas en nuestros principios y ponerlos en práctica. Este consejo infunde los principios de la compañía en la toma de decisiones empresariales y de producto.
Además, otra forma importante en que IBM está priorizando la responsabilidad tecnológica es aplicando los principios de confianza y transparencia de IBM y nuestros pilares para una IA confiable a los productos que diseñamos, desarrollamos y utilizamos. También estamos trabajando para establecer las mejores prácticas de la industria como miembro de Data & Trust Alliance, que emitió herramientas y recursos útiles como Algorithmic Bias Safeguards for Workforce and Responsible Data & AI Diligence for M&A. Además, hemos creado herramientas para ayudar a garantizar que los sistemas de IA estén alineados con los principios éticos. Por ejemplo, hemos desarrollado marcos y productos como IBM Design for Sustainability, IBM OpenPages con watsonx, IBM watsonx Knowledge Catalog e IBM AI FactSheets.
Nuestro trabajo también se extiende a nuestros esfuerzos de privacidad y seguridad de datos. Por ejemplo, IBM mantiene un enfoque multifacético de gestión de riesgos para identificar y ayudar a dirigirse a los riesgos de ciberseguridad. Esto incluye políticas y procedimientos sobre los que IBM gestiona su infraestructura y datos, así como evaluaciones de controles técnicos y métodos para identificar riesgos emergentes. Por ejemplo, nuestros principios de seguridad y privacidad de datos de IBM son un conjunto integral de compromisos de seguridad y privacidad con nuestros clientes que consideran los estándares de la industria, las prácticas estándar de IBM y los requisitos normativos.
Nadie puede crear un futuro mejor para las próximas generaciones por sí solo. Es por eso que IBM va más allá de nuestra propia empresa y habilita a nuestros socios del ecosistema, al tiempo que aboga por políticas que establecerán precedentes positivos para la ética de la tecnología y pueden ayudar a nuestra sociedad y comunidades a prosperar.
En 2022, superamos nuestro objetivo de capacitar a 1000 socios del ecosistema en ética de tecnología . Ahora, IBM se compromete a capacitar a 1000 proveedores de tecnología en ética de tecnología para 2025. Además, IBM está trabajando para involucrar a sus proveedores en prácticas sólidas, incluida la responsabilidad social y ambiental, la ética y la planificación/gestión de riesgos.
IBM se centra en impulsar aún más este impacto ético. Involucramos a los legisladores y líderes de todo el mundo para promover ideas que puedan ayudar a estimular el crecimiento y la innovación con nuevas Tecnologías o dirección los desafíos sociales. Por ejemplo, algunos de nuestros aspectos más destacados de promoción para 2022 incluyen la promoción de la Ley CHIPS y Ciencia de 2022 y el apoyo a la aprobación de la Ley de Informes de Incidentes de Seguridad Cibernética para Infraestructuras críticas en 2022, que permite un enfoque de gobierno para prepararse y responder rápidamente a amenazas cibernéticas. Estos son solo algunos ejemplos de cómo IBM está trabajando para generar un impacto ético. Aprenda más sobre esta y otras iniciativas en nuestro IBM Impact Report 2022.