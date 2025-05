Cómo las empresas modernas están utilizando los datos de IoT para estimular la innovación

Los centros de datostradicionales (edificios físicos on premises que albergan la infraestructura deTI) fueron diseñados para almacenar y procesar grandes volúmenes de datos no estructurados en lotes, a lo largo del tiempo. Si bien esta arquitectura puede ser óptima para el procesamiento de datos complejos a gran escala, no es ideal para las necesidades de volumen, escala y tiempo real de las cargas de trabajo de IoT.

La cantidad y la complejidad de las fuentes de datos de las que depende la tecnología IoT, junto con la cantidad de datos y las velocidades a las que los dispositivos los transmiten, a menudo abruman a los centros de datos tradicionales. La computación perimetral y los llamados "centros de datos perimetrales" almacenan y procesan datos de manera que se ajusten mejor.