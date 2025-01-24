Cómo los ciberataques a las tiendas de comestibles podrían amenazar la seguridad alimentaria

La importancia de la ciberseguridad en la cadena de suministro sigue aumentando a medida que la industria agroalimentaria se digitaliza cada vez más. El aumento de la agricultura inteligente significa que un ataque a la ciberseguridad puede incluso afectar al cultivo y la cosecha. Además de los procesos de producción y distribución, un ciberataque puede incluso afectar a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, un ciberataque podría interferir en la tecnología que controla la temperatura de los alimentos durante la producción, lo que puede provocar su contaminación.

La ciberseguridad es especialmente clave en esta industria porque un problema en un segmento puede agravarse rápidamente en todo el mundo. Debido al complejo proceso de llevar los alimentos de la granja a la mesa, una sola vulnerabilidad en una pequeña empresa puede tener un gran impacto en la cadena de suministro de alimentos. Además, muchas empresas agroalimentarias dependen en gran medida de proveedores externos.

“Un desafío con los ataques de ransomware es que pueden causar consecuencias para los proveedores o socios de la empresa víctima, además del impacto directo en la propia empresa víctima. Teniendo en cuenta la naturaleza integrada e interconectada de la industria alimentaria y agrícola, una interrupción en una empresa probablemente tendrá un [efecto] en cascada”, según el informe Farm to Table Ransomware de Food Ag ISAC.

Por ejemplo, muchas cadenas de tiendas de comestibles contratan proveedores para transportar productos de los almacenes a las tiendas de comestibles. Un ataque cibernético a la empresa de transporte puede cerrar sistemas críticos, lo que significa que los alimentos no llegan según lo programado, lo que lleva a que los estantes estén vacíos.

“Los ataques dirigidos a proveedores, distribuidores o proveedores de logística pueden provocar retrasos en la entrega de productos, escasez o la introducción de productos falsificados. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden tener consecuencias de largo alcance, afectando no solo a la rentabilidad de las empresas sino también a la disponibilidad de alimentos y aumentando los precios para los consumidores”, informa la revista Food Safety.

Según Forbes, el agente especial del FBI Gene Kowel, hablando en el Simposio sobre Amenazas Agrícolas del FBI en agosto en Nebraska, dijo: “El riesgo cibernético y la amenaza a la seguridad nacional para las granjas, ranchos y facilidades de procesamiento de alimentos está creciendo exponencialmente. Las amenazas están evolucionando, volviéndose más complejas y graves”. También afirmó que las cuatro amenazas clave que enfrenta el sector agrícola son los ataques de ransomware,el malware extranjero, el robo de datos y propiedad intelectual y el bioterrorismo que afecta la producción de alimentos y el suministro de agua. Además, advirtió que las entidades extranjeras están intentando activamente desestabilizar la industria agrícola de EE. UU.