Cómo blockchain está mejorando los juegos digitales

El blockchain ha sido una bendición para muchas industrias que carecían de responsabilidad. En el núcleo de esta tecnología está la capacidad de crear un entorno sin confianza que facilite transacciones inmutables entre dos extraños a través de Internet.

El blockchain esencialmente proporciona un libro mayor transparente descentralizado que se almacena criptográficamente en varios nodos repartidos por todo el mundo. Ninguna entidad controla la red, no hay una sola base de datos para atacar o hackear, y no hay posibilidad de revertir las transacciones una vez realizadas. El bajo costo de las transacciones facilita la transferencia de dinero o cualquier otro activo tokenizado en todo el mundo. Estas transacciones no pasan por ningún intermediario y, por lo tanto, se realizan casi en tiempo real.

El blockchain resuelve algunos de los principales problemas de la industria del juego en la actualidad. Veamos algunos de los problemas y cómo el blockchain puede resolverlos:

Verificabilidad y transparencia

Uno de los avances en los juegos modernos es el uso de recursos para completar misiones. Se necesitan armas, accesorios, entornos, autos, aviones, personajes y arte. Los juegos modernos dependen de estos activos que escasean y se pueden comprar con dinero del mundo real como una compra en el juego o ganar a medida que se avanza en el juego.

Los juegos deben ser neutrales para que un jugador se esfuerce o gaste su dinero para adquirir estos activos. Sin embargo, actualmente no hay rendición de cuentas ni transparencia. Dado que estos activos son virtuales, los desarrolladores de juegos podrían producir una cantidad ilimitada o manipular el mercado proporcionándolos a determinados jugadores. Debe haber transparencia y verificabilidad.

El blockchain permite la tokenización de estos activos y la creación de mercados descentralizados de activos de juego. Como el libro mayor está abierto para que todos lo consulten y verifiquen, esto aumenta el factor de confianza. Además, los jugadores pueden visitar los mercados descentralizados para comprar activos virtuales a un precio justo basado en un libro de órdenes abierto.

Escasez verificable

Una de las propiedades de estos activos que los hace valiosos es la escasez. Sin embargo, con la configuración actual, es imposible que un jugador sepa cuán escasa es una placa de armadura de Kevlar en particular. Si estos activos se emiten en un blockchain, los jugadores pueden verificar fácilmente la cantidad total en el libro mayor del bloque. Esto aumenta la confianza y, por lo tanto, el valor del propio mercado.

Seguridad

Las plataformas de juegos se alojan en servidores centralizados y las transacciones a menudo se realizan en teléfonos móviles o computadoras de escritorio sin las medidas de seguridad adecuadas. Además, los activos depositados en cuentas de juego pueden ser objeto de robo. No son tan seguras como nuestras cuentas bancarias, por muy valiosa que sea una cuenta de juego.

El blockchain es conocido por ser la forma más segura de almacenar valor. Está diseñado para ser imposible de hackear. Almacenar activos de juegos digitales en un blockchain mejoraría la seguridad de un jugador que ha trabajado arduamente para recopilarlos.

Artículos coleccionables

Los blockchains también puede almacenar valor en forma de tokens no fungibles (enlace externo a ibm.com) o NFT. Estos son tokens que representan un valor único. Los juegos tienen activos que son únicos y coleccionables. Estos activos son muy valiosos. Los NFT podrían utilizarse para representar estos artículos y hacerlos fáciles de almacenar en una billetera, menos costosos de vender y comercializar en un mercado abierto.

Intercambio de recursos digitales

Actualmente, los recursos digitales se negocian dentro del juego o en bolsas como Wax, OpenSea y RareBits. Estos intercambios podrían ser más transparentes en un intercambio descentralizado en forma tokenizada. Pagar por este tipo de intercambio siempre conlleva riesgos como la exposición a estafadores o la compra de activos falsos. Los intercambios descentralizados en blockchain resuelven esto.

Tiempo y costo de una transacción

Los videojuegos son un mundo global. Jugadores de diferentes países suelen jugar entre sí a juegos como Counter-Strike. ¿Cómo transferirían sus activos sin tardar días en procesar los pagos y tener que pasar por los trámites legales?

El blockchain permitiría pagos instantáneos en todo el mundo. Esto significa que no habría restricciones.