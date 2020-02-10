Cómo blockchain está mejorando los juegos digitales

La industria del juego ha evolucionado desde sus humildes comienzos. Aquellos de nosotros que tenemos la edad suficiente recordamos haber jugado Super Mario en una consola de 16 bits, y sabemos cómo esta industria simplista de los juegos ha evolucionado hasta convertirse en un almacén de juegos de realidad virtual fascinantes y emocionantes que recompensan la precisión y la planificación.
Juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) son juegos en línea masivos multijugador (MMO) donde los personajes de los jugadores se adecúan según su propia personalidad y, por tanto, deben vivir en un mundo justo. Cualquier injusticia con el personaje se refleja en el propio jugador. Los personajes no pueden morir como Mario, no persiguen un objetivo lejano como una princesa en un castillo. Estos juegos apuestan mucho a lo emocional y están muy cerca de la dinámica de la vida real.
La mayoría de estos juegos se transmiten en línea (enlace externo a ibm.com) y los jugadores utilizan activos virtuales como recursos del mundo real para lograr objetivos específicos y establecer su superioridad. Los videojuegos se están convirtiendo rápidamente en un deporte mundial. Era una industria de 138 000 millones de dólares (enlace externo a ibm.com) en 2019.
A medida que la industria crece, han surgido nuevos problemas. Estos problemas no existían hace una década, ya que los juegos no se parecían a la vida real (enlace externo a ibm.com). Con los cascos de realidad virtual (RV) y las capacidades de transmisión de datos 5G, estos problemas deben abordarse antes de que obstaculicen el crecimiento de esta gigantesca industria.
La mayoría de estos obstáculos son la falta de transparencia y confianza entre los desarrolladores de juegos y los jugadores. Los juegos suelen tener una economía interna. Esta economía está completamente controlada por los desarrolladores. Los usuarios también quieren equidad y transparencia en lo que respecta a las transacciones y la propiedad de los activos.
El blockchain ha sido una bendición para muchas industrias que carecían de responsabilidad. En el núcleo de esta tecnología está la capacidad de crear un entorno sin confianza que facilite transacciones inmutables entre dos extraños a través de Internet.
El blockchain esencialmente proporciona un libro mayor transparente descentralizado que se almacena criptográficamente en varios nodos repartidos por todo el mundo. Ninguna entidad controla la red, no hay una sola base de datos para atacar o hackear, y no hay posibilidad de revertir las transacciones una vez realizadas. El bajo costo de las transacciones facilita la transferencia de dinero o cualquier otro activo tokenizado en todo el mundo. Estas transacciones no pasan por ningún intermediario y, por lo tanto, se realizan casi en tiempo real.
El blockchain resuelve algunos de los principales problemas de la industria del juego en la actualidad. Veamos algunos de los problemas y cómo el blockchain puede resolverlos:
Uno de los avances en los juegos modernos es el uso de recursos para completar misiones. Se necesitan armas, accesorios, entornos, autos, aviones, personajes y arte. Los juegos modernos dependen de estos activos que escasean y se pueden comprar con dinero del mundo real como una compra en el juego o ganar a medida que se avanza en el juego.
Los juegos deben ser neutrales para que un jugador se esfuerce o gaste su dinero para adquirir estos activos. Sin embargo, actualmente no hay rendición de cuentas ni transparencia. Dado que estos activos son virtuales, los desarrolladores de juegos podrían producir una cantidad ilimitada o manipular el mercado proporcionándolos a determinados jugadores. Debe haber transparencia y verificabilidad.
El blockchain permite la tokenización de estos activos y la creación de mercados descentralizados de activos de juego. Como el libro mayor está abierto para que todos lo consulten y verifiquen, esto aumenta el factor de confianza. Además, los jugadores pueden visitar los mercados descentralizados para comprar activos virtuales a un precio justo basado en un libro de órdenes abierto.
Una de las propiedades de estos activos que los hace valiosos es la escasez. Sin embargo, con la configuración actual, es imposible que un jugador sepa cuán escasa es una placa de armadura de Kevlar en particular. Si estos activos se emiten en un blockchain, los jugadores pueden verificar fácilmente la cantidad total en el libro mayor del bloque. Esto aumenta la confianza y, por lo tanto, el valor del propio mercado.
Las plataformas de juegos se alojan en servidores centralizados y las transacciones a menudo se realizan en teléfonos móviles o computadoras de escritorio sin las medidas de seguridad adecuadas. Además, los activos depositados en cuentas de juego pueden ser objeto de robo. No son tan seguras como nuestras cuentas bancarias, por muy valiosa que sea una cuenta de juego.
El blockchain es conocido por ser la forma más segura de almacenar valor. Está diseñado para ser imposible de hackear. Almacenar activos de juegos digitales en un blockchain mejoraría la seguridad de un jugador que ha trabajado arduamente para recopilarlos.
Los blockchains también puede almacenar valor en forma de tokens no fungibles (enlace externo a ibm.com) o NFT. Estos son tokens que representan un valor único. Los juegos tienen activos que son únicos y coleccionables. Estos activos son muy valiosos. Los NFT podrían utilizarse para representar estos artículos y hacerlos fáciles de almacenar en una billetera, menos costosos de vender y comercializar en un mercado abierto.
Actualmente, los recursos digitales se negocian dentro del juego o en bolsas como Wax, OpenSea y RareBits. Estos intercambios podrían ser más transparentes en un intercambio descentralizado en forma tokenizada. Pagar por este tipo de intercambio siempre conlleva riesgos como la exposición a estafadores o la compra de activos falsos. Los intercambios descentralizados en blockchain resuelven esto.
Los videojuegos son un mundo global. Jugadores de diferentes países suelen jugar entre sí a juegos como Counter-Strike. ¿Cómo transferirían sus activos sin tardar días en procesar los pagos y tener que pasar por los trámites legales?
El blockchain permitiría pagos instantáneos en todo el mundo. Esto significa que no habría restricciones.
La intersección del blockchain y los juegos es un mundo interesante donde la realidad es posible en un mundo virtual. Con los avances en la RV, es más probable que este mundo esté aún más integrado con nuestra experiencia del mundo real de lo que podemos imaginar en este momento.
Estamos presenciando una revolución en los juegos y blockchain. En conjunto, crearán un ecosistema que funciona perfectamente, haciendo del blockchain el actor invisible en segundo plano.
De vez en cuando, invitamos a líderes de opinión de la industria, expertos académicos y socios a compartir sus opiniones e insights sobre las tendencias actuales en blockchain al blog Blockchain Pulse. Si bien las opiniones en estas entradas en el blog son propias y no reflejan necesariamente los puntos de vista de IBM, este blog se esfuerza por dar la bienvenida a todos los puntos de vista a la conversación.