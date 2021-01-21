Jerry Cuomo es miembro de IBM y director de tecnología de automatización en IBM. Es reconocido como un colaborador prolífico del negocio de software de IBM, produciendo productos y tecnologías que han impactado profundamente la forma en que la industria realiza el comercio a través de la red mundial. Jerry posee más de 100 patentes estadounidenses en áreas que incluyen nube híbrida, blockchain, procesamiento de transacciones e inteligencia artificial. Jerry es actualmente el presentador de 'The Art of Automatización', un pódcast que explora la aplicación de la IA y la Automatización en la empresa.
R: Usar la tecnología para mejorar la vida de las personas. Ser capaz de retribuir a la sociedad es importante. La tecnología por el bien de la tecnología se vuelve aburrida, sinceramente. Cuando realmente puedes cambiar la vida cotidiana de alguien, en el trabajo y en el hogar, eso es lo que me emociona.
R: La automatización impulsada por inteligencia artificial está cambiando nuestra vida laboral al liberar cada vez más a las personas para que apliquen su talento y esfuerzo al trabajo de alto valor. Las empresas siguen dedicando miles de millones de horas cada año a trabajos mundanos y repetitivos, y la IA puede eliminar esta carga para que su personal pueda centrarse en las cosas que realmente importan. Lo llamamos hacer tiempo para la brillantez. Podemos usar la IA para transformar a las personas en superhumanos.
R: Veamos la atención médica. Tengo un nuevo podcast, El arte de la automatización, y acabo de entrevistar al director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Discutimos cuánto tiempo dedican los médicos y enfermeras a tareas administrativas en lugar de cosas críticas como identificar diagnósticos. La IA moderna no solo puede manejar sus tareas administrativas, sino que también puede mejorar en gran medida sus capacidades de diagnóstico, por ejemplo, ayudando a determinar si un punto borroso en una exploración es cáncer o no. Esa combinación es extremadamente poderosa. Literalmente les da habilidades sobrehumanas.
Lo mismo ocurre en la tecnología de la información. Los gerentes de TI quieren dedicar menos tiempo a problemas de bajo nivel y resolver situaciones críticas más rápidamente. También quieren predecir el impacto de un cambio antes de que se produzca, para evitar problemas posteriores. La IA puede ayudarles a alcanzar todos estos objetivos.
Entonces, cuando hablo de convertirse en superhumano, es a partir de este baile de dos pasos de volverse más eficiente: dejar que la IA haga el trabajo mundano para liberar a su gente y luego empoderarlos con IA para obtener nuevas capacidades extraordinarias.
Después de 2020, las empresas saben que deben dar el primer paso. La pandemia aceleró enormemente la necesidad de eficiencia. Pero parar ahí es perder una gran oportunidad. Cuando da ese segundo paso y les da a sus empleados liberados el poder de la IA para hacer un trabajo de mucho más valor, obtiene un valor de la automatización que es un orden de magnitud mayor.
R: Sí. Tanto en el lado de TI como en el de negocio, el mayor error es pensar que la automatización impulsada por IA es solo para científicos de datos. No lo es. Nuestra opinión es que es para todos. La IA hace que la automatización avanzada sea accesible para los usuarios empresariales generales.
A: IBM aporta cuatro fortalezas que Think son imprescindibles.
1. Aceptamos datos no estructurados. Sin una IA avanzada, la automatización suele limitarse a procesos y datos estructurados. Pero las empresas tienen muchos datos no estructurados que son ruidosos y desordenados. Mediante el uso de la IA y tecnologías como la incorporación de redes neuronales, podemos detectar patrones para dar sentido a esos datos no estructurados. IBM tiene patentes en nuestra cartera específicamente para esto y somos expertos en mezclar datos estructurados y no estructurados. Esto significa que podemos automatizar muchos más procesos en toda su empresa que los proveedores que carecen de estas capacidades avanzadas.
En segundo lugar, ofrecemos una única plataforma para la automatización empresarial y de TI, mientras que gran parte del mercado divide estas dos áreas en silos. Necesita automatizar ambos para que sean efectivos. Nuestra plataforma utiliza Watson Machine Learning compartido y un marco de procesamiento de lenguaje natural, desplegado en toda la empresa con tecnología de nube híbrida de última generación. En resumen, esto permite una sólida colaboración y el intercambio de insights entre personas y redes para mejorar continuamente la automatización.
En tercer lugar, nuestros sistemas extraen datos de un ecosistema excepcionalmente amplio y diverso, lo que permite a las empresas pasar a una automatización inteligente que es predictiva y puede prevenir problemas. Extraemos registros de incidentes, registros históricos de cambios y modelos de aprendizaje automático de fuentes como Red Hat, ServiceNow, PagerDuty, GitHub y muchas otras. Esto cambia la gestión del riesgo. No se puede alcanzar esta capacidad proactiva sin un ecosistema de datos tan diverso.
Por último, no te haremos cambiar de plataforma en la nube. Muchas organizaciones utilizan cinco o seis nubes diferentes y no quieren cambiar. En su totalidad o en parte, ejecutaremos nuestras tecnologías de IA y automatización dondequiera que nuestros clientes tengan sus datos, ya sea en IBM Cloud® o nube de Google o nube de Amazon. Ese es un diferenciador importante para IBM.
R: Con frecuencia ayudamos a las organizaciones a reducir sus tiempos de procesamiento en un 90 %. Banco Popular es un buen ejemplo; están utilizando IBM Robotic Process Automation para manejar más de 100 procesos manuales, muchos de los cuales son complejos. Las tareas que antes tardaban 10 minutos ahora se completan en 10 segundos. Y el personal del banco comprendió rápidamente que no necesitaban convertirse en expertos en tecnología, solo tenían que aprender a utilizar las herramientas.
R: No. Ese es otro concepto erróneo que no se aplica a la automatización inteligente. El proceso de dos pasos (utilizar la IA para liberar a los empleados de tareas de bajo nivel y volver a capacitarlos para realizar trabajos de nivel mucho más alto) permite a las empresas retener a las personas mientras aumentan la eficacia y las ganancias. Es fundamental comunicar esto de forma clara y abierta a los empleados durante todo el proceso de automatización.
IBM mantiene el impacto humano de la automatización en el centro de cada estrategia. El objetivo siempre es ayudar a los trabajadores humanos a ser más eficaces y dedicar tiempo a la excelencia, porque ellos son la única fuente de excelencia. Por sí sola, la IA actual puede producir buenos resultados. Pero nuestra experiencia ha demostrado que solo se obtienen resultados sobresalientes, del tipo que necesita para destacarse por encima de sus competidores, cuando se combina con un humano. No creo que eso vaya a cambiar.
R: Sí, se me ocurrió usar los tres puntos en los mensajes de texto para indicar que la persona con la que te comunicas está escribiendo. Fue hace muchos años y todavía recibo correos de odio por eso.
