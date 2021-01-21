R: Veamos la atención médica. Tengo un nuevo podcast, El arte de la automatización, y acabo de entrevistar al director del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Discutimos cuánto tiempo dedican los médicos y enfermeras a tareas administrativas en lugar de cosas críticas como identificar diagnósticos. La IA moderna no solo puede manejar sus tareas administrativas, sino que también puede mejorar en gran medida sus capacidades de diagnóstico, por ejemplo, ayudando a determinar si un punto borroso en una exploración es cáncer o no. Esa combinación es extremadamente poderosa. Literalmente les da habilidades sobrehumanas.

Lo mismo ocurre en la tecnología de la información. Los gerentes de TI quieren dedicar menos tiempo a problemas de bajo nivel y resolver situaciones críticas más rápidamente. También quieren predecir el impacto de un cambio antes de que se produzca, para evitar problemas posteriores. La IA puede ayudarles a alcanzar todos estos objetivos.

Entonces, cuando hablo de convertirse en superhumano, es a partir de este baile de dos pasos de volverse más eficiente: dejar que la IA haga el trabajo mundano para liberar a su gente y luego empoderarlos con IA para obtener nuevas capacidades extraordinarias.

Después de 2020, las empresas saben que deben dar el primer paso. La pandemia aceleró enormemente la necesidad de eficiencia. Pero parar ahí es perder una gran oportunidad. Cuando da ese segundo paso y les da a sus empleados liberados el poder de la IA para hacer un trabajo de mucho más valor, obtiene un valor de la automatización que es un orden de magnitud mayor.