La temporada navideña es la época más maravillosa del año para las ventas minoristas, ya que a menudo representa una quinta parte del total de las ventas minoristas. Este año, las ventas minoristas en EE. UU. podrían alcanzar un récord de 75 000 millones de dólares desde el Black Friday hasta el Cyber Monday. Un récord de 183.4 millones de personas planean comprar en tiendas y en línea durante el fin de semana extendido de Acción de Gracias.

Durante las vacaciones, los clientes tienen grandes expectativas de entrega gratuita y rápida, así como de una experiencia fluida y confiable. Cumplir con estas expectativas es esencial para mantener la lealtad y la satisfacción del cliente.

¿Cómo puede su empresa asegurarse de que está equipada para manejar este repentino aumento de la demanda y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de compra perfecta que inspire la lealtad del cliente?