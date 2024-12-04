La temporada navideña es la época más maravillosa del año para las ventas minoristas, ya que a menudo representa una quinta parte del total de las ventas minoristas. Este año, las ventas minoristas en EE. UU. podrían alcanzar un récord de 75 000 millones de dólares desde el Black Friday hasta el Cyber Monday. Un récord de 183.4 millones de personas planean comprar en tiendas y en línea durante el fin de semana extendido de Acción de Gracias.
Durante las vacaciones, los clientes tienen grandes expectativas de entrega gratuita y rápida, así como de una experiencia fluida y confiable. Cumplir con estas expectativas es esencial para mantener la lealtad y la satisfacción del cliente.
¿Cómo puede su empresa asegurarse de que está equipada para manejar este repentino aumento de la demanda y, al mismo tiempo, ofrecer una experiencia de compra perfecta que inspire la lealtad del cliente?
El cumplimiento de venta minorista durante la temporada navideña presenta varios desafíos, especialmente dado el alto volumen de pedidos, los plazos ajustados y las mayores expectativas de los clientes. Un minorista que no esté preparado podría perder dinero debido a 3 riesgos principales:
Los clientes ahora tienen expectativas más altas en cuanto a su experiencia de compra, especialmente en lo que respecta a las ofertas especiales y los regalos navideños. De hecho, en una encuesta en línea de adultos estadounidenses que celebraban unas vacaciones de invierno, el 86 % dijo que la entrega a tiempo de los regalos era una prioridad.
Cumplir con estas expectativas no es tarea fácil, especialmente cuando los transportistas se enfrentan a cuellos de botella de capacidad, lo que genera retrasos y plazos incumplidos. Con múltiples compradores compitiendo por las mismas ofertas por tiempo limitado, incluso un ligero retraso o una experiencia subóptima puede generar frustración y decepción.
Cuando un minorista no cumple con las altas expectativas, no solo significa un golpe para la satisfacción del cliente, sino también para la reputación de la marca, las ventas y la lealtad del cliente a largo plazo. En la misma encuesta, el 85 % de los encuestados dijo que no volvería a comprar con un minorista después de una mala experiencia de entrega. En el entorno de venta minorista actual, donde los clientes tienen muchas opciones, los minoristas no pueden permitir asumir este riesgo.
Los clientes esperan visibilidad de inventario en tiempo real y niveles de existencias precisos. Si su empresa promete demasiado y posteriormente cancela los pedidos debido a la escasez de existencias, se crea una brecha de confianza significativa. Cuando un artículo se agota, los clientes se sienten frustrados por los largos retrasos en los pedidos pendientes o los pedidos incumplidos, lo que genera poca satisfacción y posibles pérdidas de ventas. Los minoristas de Estados Unidos y Canadá perdieron 349 000 millones de dólares en ventas en 2022 debido al exceso de existencias y a la falta de productos en stock.
Una vez que termina la temporada alta de las fiestas, la avalancha de devoluciones puede abrumar a los minoristas. De hecho, el 31 % de los compradores se adelanta a la inevitabilidad de las devoluciones con el bracketing, es decir, realizando múltiples compras de regalos con la confianza de que podrán devolverlos más adelante. Los minoristas deben intentar reducir las devoluciones con una promesa de inventario más precisa. Al garantizar que los niveles de existencias se reflejen con precisión, puede establecer las expectativas correctas para los compradores, reduciendo las posibilidades de cancelaciones de pedidos y devoluciones.
Durante la temporada navideña, los minoristas a menudo se enfrentan a una combinación de desafíos que obstaculizan la eficiencia del cumplimiento. Los sistemas existentes de captura de órdenes pueden tener dificultades para escalar, lo que provoca ralentizaciones y errores. Estos sistemas obsoletos suelen carecer de la flexibilidad y la automatización necesarias para gestionar grandes volúmenes de pedidos. Esto dificulta que los minoristas cumplan con las expectativas de un cumplimiento rápido y preciso, lo que en última instancia afecta las ventas y la lealtad de los clientes durante el pico de vacaciones. Los consumidores ahora exigen transacciones fluidas, eficientes y transparentes, con una comunicación clara de que sus pedidos han sido aceptados y llegarán a tiempo. Los bloqueos del sitio web durante eventos de mucho tráfico o la falta de recepción oportuna de la confirmación del pedido pueden dejar a los clientes con la incertidumbre de si se cumplirá su compra.
Con las crecientes expectativas de los clientes y un aumento impredecible de los pedidos, un sistema de gestión de pedidos sólido y moderno es crucial para el éxito de su empresa en esta temporada navideña. El OMS adecuado puede agilizar el procesamiento de pedidos, optimizar la gestión de inventario y mejorar la comunicación con el cliente, al tiempo que minimiza los errores y retrasos durante el ajetreado periodo de compras.
Los volúmenes de pedidos procesados a tiempo y enviados al almacén son esenciales para evitar retrasos que interrumpan la experiencia del cliente. Los minoristas dependen de llamadas API precisas para mostrar la disponibilidad de existencias en tiempo real, de modo que los compradores obtengan una imagen precisa de lo que pueden comprar, lo que aumenta la confianza en el minorista.
Un OMS moderno mostrará los KPI clave para ayudarle a realizar un seguimiento de los volúmenes de pedidos, especialmente durante el pico posterior al Día de Acción de Gracias, cuando los compradores acuden en masa a las ofertas del Black Friday. Capturará estos datos en tiempo real y proporcionará insights inmediatos sobre varios KPI, como:
Veamos cómo IBM® Sterling OMS está apoyando a los minoristas en esta temporada de compras con datos de volumen de pedidos en tiempo real de nuestros sistemas, con insights sobre el rendimiento de las aplicaciones y el estado de la infraestructura impulsados por la plataforma de observabilidad Instana.
En la captura de pantalla, hay un gran pico en los volúmenes de pedidos para el Black Friday con 4.5 veces los volúmenes normales de pedidos por día.
El OMS se está ampliando perfectamente para dar soporte a los picos de pedidos, gestionando más de 42 millones de líneas y una carga de 6 mil millones de llamadas API en 7 días (del 27 de noviembre al 3 de diciembre) y alcanzando velocidades de 180 pedidos por segundo.
La escala de las llamadas a la API ilustra cómo IBM Sterling OMS puede escalar para garantizar que los minoristas proporcionen a los clientes la información precisa y en tiempo real que necesitan para realizar compras navideñas.
En cuanto al inventario, nuestros microservicios impulsaron 16 000 millones de transacciones en los últimos 7 días (del 26 de noviembre al 3 de diciembre), a una tasa máxima de 62 000 transacciones por segundo (TPS). Además, el impacto de la IA se muestra a través de 25 millones de líneas de pedido que se están optimizando con nuestro motor de IA, lo que significa que estos pedidos probablemente conducirán a una mayor rentabilidad para los minoristas.
Puede ver que el OMS adecuado puede manejar perfectamente los picos estacionales y, al mismo tiempo, garantizar la rentabilidad que es crucial para el éxito del minorista. Ayuda a mantener los márgenes al optimizar el inventario, reducir los errores y mejorar la velocidad de cumplimiento. Poner una plataforma flexible, componible y escalable en el núcleo de su arquitectura permite a su empresa mantenerse ágil y receptiva, impulsando el crecimiento y adaptándose rápidamente a las necesidades cambiantes del mercado y a los cambios estacionales.
