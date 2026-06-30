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El costo oculto de Kafka: cuando la infraestructura en tiempo real ralentiza la ingeniería

By Nathalia Costa
Publicado el 30 de junio de 2026

La mayoría de los ingenieros de software ingresan al campo para construir: diseñar sistemas, enviar aplicaciones y resolver problemas significativos con datos. La expectativa es centrarse en la innovación, el impacto en el usuario y la entrega continua de nuevas capacidades.

La realidad es diferente en muchas organizaciones modernas. A medida que los sistemas de datos en tiempo real se vuelven fundamentales para las arquitecturas digitales, los desarrolladores son cada vez más responsables no solo de crear aplicaciones, sino también de operar la infraestructura que las impulsa. Las tareas como activar el rendimiento de JVM, gestionar el estado del clúster, depurar problemas de replicación y gestionar alertas nocturnas ya no son excepciones: se están convirtiendo en parte de la experiencia diaria de ingeniería.

En ninguna parte esta brecha es más visible que en los equipos que trabajan con Apache Kafka.

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El “impuesto Kafka”: el costo que nadie prevé

En teoría, Kafka de código abierto parece una opción increíblemente rentable: sin tarifas de licencia, control total y máxima flexibilidad. En realidad, la carga financiera simplemente se traslada del software a las personas, el tiempo y la complejidad. En algunos casos, construir y mantener una plataforma de transmisión interna puede costar hasta 8 veces más y más de 2 veces en cuanto al mantenimiento en comparación con alternativas gestionadas.

Esta compensación oculta es lo que muchos equipos experimentan como el “impuesto Kafka”. Adoptar Kafka no solo significa adoptar una tecnología, sino asumir continuamente la responsabilidad de ejecutar un sistema distribuido.

A medida que el uso crece, esa carga se manifiesta de forma tangible:

  • Escalado manual: los equipos deben aprovisionar y reequilibrar los clústeres durante los picos de tráfico, a menudo bajo presión, como durante el lanzamiento de productos o las ventanas de uso máximo.
  • Mantenimiento de pipelines: los conectores y las integraciones requieren mantenimiento continuo, parches o incluso compilaciones personalizadas para mantener el flujo de datos de manera confiable.
  • Gobernanza fragmentada: un solo cambio de esquema puede afectar a todos los sistemas posteriores, lo que a veces interrumpe múltiples servicios inesperadamente.
  • Vigilancia constante: la seguridad, la replicación y el cumplimiento requieren un monitoreo continuo, no una configuración única.

Por ejemplo, un equipo que crea una experiencia de pago en tiempo real podría desplegar inicialmente Kafka con un costo mínimo. Pero a medida que crecen los volúmenes de transacciones, de repente necesitan reequilibrar las particiones, solucionar los retrasos y garantizar el procesamiento exactamente una vez, a menudo mientras el negocio está en funcionamiento. Lo que comenzó como una herramienta para desarrolladores se convierte en una responsabilidad operativa constante.

Con el tiempo, estos problemas se agravan. Más servicios significan más dependencias. Más datos significan más particiones y desafíos de replicación. Finalmente, los equipos alcanzan un techo operativo, donde el tiempo de ingeniería se dedica a mantener el sistema en lugar de mejorarlo.

La brecha de experiencia entre desarrolladores

Esta creciente carga operativa crea una brecha notable entre cómo esperan los desarrolladores que sea su trabajo y en lo que realmente se convierte.

Los desarrolladores modernos esperan centrarse en la creación de características, el envío de mejoras y el trabajo con datos a un alto nivel. En cambio, muchos se ven envueltos en tareas de infraestructura que interrumpen el flujo y reducen el impulso.

Esta tensión suele aparecer de varias maneras constantes:

  • Trabajo y distracción: los desarrolladores dedican tiempo a solucionar problemas de estado del clúster en lugar de escribir lógica de aplicación.
  • Falta de herramientas listas para usar: los equipos reconstruyen conectores, capas de gobernanza o herramientas de observabilidad que no están disponibles de inmediato.
  • Velocidad lenta: el acceso a los datos o el aprovisionamiento de entornos a menudo depende de procesos manuales o aprobaciones internas.

En la práctica, esta tensión puede parecer un desarrollador que trabaja en una característica de detección de fraude. Sin embargo, pierde horas depurando por qué un grupo de consumidores está rezagado o por qué un cambio de esquema ascendente interrumpió su pipeline. Estas interrupciones pueden parecer pequeñas individualmente, pero se agravan rápidamente, lo que ralentiza la entrega y aumenta la frustración.

El resultado no es solo ineficiencia. Es un desajuste entre el esfuerzo de ingeniería y el impacto en el negocio.

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Por qué el desafío se está acelerando

Este desafío se está volviendo más pronunciado a medida que las tendencias más amplias de la industria llevan a las organizaciones hacia sistemas más complejos y en tiempo real.

Tres cambios en particular están acelerando el problema:

  • IA y datos en tiempo real: las aplicaciones de IA dependen cada vez más de flujos de datos nuevos y actualizados continuamente. Ya sea personalización, detección de fraude o recomendaciones, los datos obsoletos o retrasados afectan directamente los resultados. Esta tendencia eleva el nivel de confiabilidad y latencia en todos los sistemas de transmisión.
  • Arquitecturas basadas en eventos: a medida que las organizaciones pasan de sistemas monolíticos a arquitecturas de microservicios basadas en eventos, la complejidad del movimiento de datos y la coordinación del sistema aumenta significativamente.
  • Modernización de la nube: muchos equipos ahora operan en infraestructuras de nube híbrida y multinube. La ejecución de Kafka en estos entornos presenta más desafíos en torno a las redes, la replicación y las políticas de seguridad.

En conjunto, estas tendencias hacen que Kafka sea más valioso y más difícil de operar. Lo que antes era un sistema backend es ahora una infraestructura de misión crítica, que amplifica tanto sus beneficios como sus demandas operativas.

Replantear el problema: centrarse en los resultados

El problema no es Kafka en sí. Kafka sigue siendo una de las tecnologías más poderosas y críticas para la transmisión de datos en tiempo real. La verdadera pregunta es: “¿Deberían sus desarrolladores ser responsables de ejecutarla?”

Cada hora que un ingeniero pasa monitoreando el estado del intermediario, solucionando problemas de replicación o arreglando pipelines defectuosos es una hora menos para entregar valor del producto a sus usuarios. Un modelo más eficaz cambia el paradigma de poseer y operar infraestructura a consumir resultados.

Las arquitecturas modernas de transmisión de datos utilizan abstracciones poderosas para redefinir completamente el control, trasladándolo de la gestión de sistemas de bajo nivel a un diseño y gobernanza de alto nivel:

  • Elasticidad sin servidor: los sistemas se adaptan automáticamente a la demanda en tiempo real, eliminando el sobreaprovisionamiento y el escalado de pánico.
  • Conectividad predefinida: los equipos se conectan directamente a las integraciones existentes para gestionar el flujo de datos en lugar de crear pipelines desde cero.
  • Gobernanza incorporada: los contratos de datos claros, la capacidad de descubrimiento y la aplicación de esquemas reemplazan el caos sistémico.
  • Reducción de la carga operativa: las actualizaciones, conmutaciones por error y replicación se desvanecen perfectamente en segundo plano.

Por ejemplo, en lugar de prepararse para los picos de tráfico mediante el sobreaprovisionamiento manual de clústeres de Kafka, un equipo puede confiar en un sistema que se escala automáticamente, lo que le permite centrarse en la aplicación en sí.

El cambio no es solo técnico, sino conceptual. Los desarrolladores pasan de gestionar sistemas a diseñar experiencias basadas en datos.

Recupere su tiempo de ingeniería

Cuando se reduce la carga operativa, el impacto en los equipos de ingeniería es inmediato y visible.

  • Los equipos dedican menos tiempo a apagar incendios y más tiempo a construir.
  • Los experimentos se realizan más rápido y con menor riesgo.
  • Es más fácil acceder a los datos, así como confiar en ellos y usarlos.

Imagine un sprint en el que:

  • Nadie se encarga de solucionar las fallas de los intermediarios.
  • No se llama a nadie a mitad de la noche.
  • Nadie está bloqueado por tickets de infraestructura.

En cambio, las conversaciones se centran en casos de uso: nuevas características, insights en tiempo real e impacto en el cliente. Esa experiencia es la que la mayoría de los desarrolladores esperan cuando eligen este campo, y es lo que las plataformas modernas deberían permitir. Kafka debe impulsar la innovación, no consumirla.

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Autor

Nathalia Costa

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