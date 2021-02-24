Se han puesto de relieve varios factores de riesgo importantes o retos subyacentes para las cadenas de suministro del sector sanitario:

Falta de resiliencia : el COVID-19 expuso la necesidad de una mayor resiliencia de la cadena de suministro. IDC enfatiza la importancia de que las organizaciones de atención médica tengan una mayor adaptabilidad a las condiciones cambiantes de la pandemia mientras se posicionan para la "próxima normalidad" posterior a la pandemia. Por supuesto, mitigar las interrupciones en la cadena de suministro en el sector sanitario tiene consecuencias significativas para los resultados económicos y la atención al paciente. Quizá por eso una encuesta reciente mostró que las interrupciones en la cadena de suministro son ahora la segunda prioridad más alta de los directores ejecutivos (CEO) sanitarios por detrás de la seguridad del paciente.

: el COVID-19 expuso la necesidad de una mayor resiliencia de la cadena de suministro. IDC enfatiza la importancia de que las organizaciones de atención médica tengan una mayor adaptabilidad a las condiciones cambiantes de la pandemia mientras se posicionan para la "próxima normalidad" posterior a la pandemia. Por supuesto, mitigar las interrupciones en la cadena de suministro en el sector sanitario tiene consecuencias significativas para los resultados económicos y la atención al paciente. Quizá por eso una mostró que las interrupciones en la cadena de suministro son ahora la segunda prioridad más alta de los directores ejecutivos (CEO) sanitarios por detrás de la seguridad del paciente. Falta de visibilidad: la falta de resiliencia en las organizaciones de atención médica a menudo se debe a una visibilidad deficiente, específicamente a la falta de acceso rápido a datos centralizados, consumibles y en tiempo real de fuentes de datos dispersas y sistemas aislados. Esto dificulta determinar qué se necesita, qué hay en stock y el alcance de la demanda futura. En última instancia, no se puede gestionar lo que no se puede ver y medir.

la falta de resiliencia en las organizaciones de atención médica a menudo se debe a una visibilidad deficiente, específicamente a la falta de acceso rápido a datos centralizados, consumibles y en tiempo real de fuentes de datos dispersas y sistemas aislados. Esto dificulta determinar qué se necesita, qué hay en stock y el alcance de la demanda futura. En última instancia, no se puede gestionar lo que no se puede ver y medir. Gestión de costos: durante la pandemia, a medida que aumentó la demanda de equipos de protección personal (PPE) y suministros médicos, los costos se dispararon. Ahora, se pronostica que los gastos de suministro superen a los gastos de personal como el mayor gasto en la atención médica . Los estudios muestran que la mayoría de las decisiones de inventario tomadas para adaptarse a una interrupción no son óptimas y casi la mitad son innecesarias. Esto no es sorprendente, dada la falta de visibilidad y que los sistemas de estado suelen ordenar suministros basados en modelos históricos y preferencias médicas, en lugar de la utilización real y la demanda esperada. Esto genera desperdicio, retrasos en los procedimientos y altos costos de inventario y transporte.

durante la pandemia, a medida que aumentó la demanda de equipos de protección personal (PPE) y suministros médicos, los costos se dispararon. Ahora, se pronostica que los gastos de suministro superen a los gastos de personal como el . Los estudios muestran que la mayoría de las decisiones de inventario tomadas para adaptarse a una interrupción no son óptimas y casi la mitad son innecesarias. Esto no es sorprendente, dada la falta de visibilidad y que los sistemas de estado suelen ordenar suministros basados en modelos históricos y preferencias médicas, en lugar de la utilización real y la demanda esperada. Esto genera desperdicio, retrasos en los procedimientos y altos costos de inventario y transporte. Integración e interoperabilidad: los desafíos de Integración, desde una perspectiva organizacional, de procesos y de tecnología, también contribuyen al aumento de costos y problemas de visibilidad. La integración de datos a través de ERP dispares, sistemas heredados de cadena de suministro y fuentes externas, junto con interoperabilidad entre herramientas como lectores de códigos de barras RFID que devuelven datos de productos a estos sistemas, es necesaria para conectar los puntos.

Los desafíos de integración se agravan aún más por las fusiones y adquisiciones (M&A), y se espera que las consecuencias del COVID-19 aceleren las fusiones y adquisiciones en el sector de la atención médica. M&A proporciona un potencial alcista significativo para el crecimiento y el ahorro de costos, pero también lleva a los sistemas hospitalarios a administrar equipos, tecnologías y procesos fragmentados. La integración e interoperabilidad mejoradas permiten una mejor toma de decisiones y permiten que una organización colabore mejor y se adelante a las interrupciones.

A pesar de estos desafíos, las soluciones de tecnología avanzadas ofrecen un camino acelerado hacia la transformación y la resiliencia. Los líderes de la atención médica y la cadena de suministro ya están actuando para abordar estos desafíos y mejorar sus organizaciones en el proceso. Según IDC, el 62 por ciento de los hospitales aumentaron el gasto en aplicaciones de cadena de suministro y el 64 por ciento de los ejecutivos calificaron sus aplicaciones de gestión de cadena de suministro basadas en la nube como “críticas para el negocio”.

Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas por IA están despertando un interés especial. De hecho, el 88 por ciento de los directivos de atención médica identificaron la IA como una tecnología crítica para sus cadenas de suministro en los próximos tres años. Las torres de control respaldadas por IA pueden ayudar a una organización a obtener visibilidad dinámica en toda la red, mejorar la capacidad de detectar cambios e interrupciones en la demanda, y respaldar la gestión de inventario y la toma de decisiones para mejorar la atención al paciente.

Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas por IA pueden ayudar a afrontar los retos que plantea la pandemia aprovechando cinco capacidades clave:

Visibilidad de punta a punta

Pronóstico inteligente y detección de la demanda

Planificación sin contacto y mejora de la productividad

Planificación y automatización avanzadas

Creación de un ecosistema colaborativo

Desplegar torres de control no consiste solo en afrontar los retos que planteó la pandemia. También son un componente clave en la transición a un entorno más digital y basado en datos y para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro. La combinación de visibilidad, automatización e integración a través de toda la cadena de suministro con una torre de control desbloquea la siguiente frontera: un ecosistema de atención médica donde la conectividad y la colaboración de la cadena de suministro permiten gestionar mejor e incluso adelantarse a futuras crisis y desafíos de atención médica.