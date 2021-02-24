El COVID-19 ha puesto de relieve las debilidades estructurales del sistema de atención médica y, sobre todo, un problema persistente con la capacidad y la resiliencia de las cadenas de suministro de atención médica. Entre el 59 y el 83 % de las organizaciones informaron retrasos o mayores plazos de entrega en la adquisición de suministros desde el inicio de la pandemia. En respuesta, el 81 por ciento de estas organizaciones ajustaron sus inventarios, la mayoría aumentando los niveles de inventario, para capear las fluctuaciones e interrupciones de la demanda.
Se han puesto de relieve varios factores de riesgo importantes o retos subyacentes para las cadenas de suministro del sector sanitario:
Los desafíos de integración se agravan aún más por las fusiones y adquisiciones (M&A), y se espera que las consecuencias del COVID-19 aceleren las fusiones y adquisiciones en el sector de la atención médica. M&A proporciona un potencial alcista significativo para el crecimiento y el ahorro de costos, pero también lleva a los sistemas hospitalarios a administrar equipos, tecnologías y procesos fragmentados. La integración e interoperabilidad mejoradas permiten una mejor toma de decisiones y permiten que una organización colabore mejor y se adelante a las interrupciones.
A pesar de estos desafíos, las soluciones de tecnología avanzadas ofrecen un camino acelerado hacia la transformación y la resiliencia. Los líderes de la atención médica y la cadena de suministro ya están actuando para abordar estos desafíos y mejorar sus organizaciones en el proceso. Según IDC, el 62 por ciento de los hospitales aumentaron el gasto en aplicaciones de cadena de suministro y el 64 por ciento de los ejecutivos calificaron sus aplicaciones de gestión de cadena de suministro basadas en la nube como “críticas para el negocio”.
Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas por IA están despertando un interés especial. De hecho, el 88 por ciento de los directivos de atención médica identificaron la IA como una tecnología crítica para sus cadenas de suministro en los próximos tres años. Las torres de control respaldadas por IA pueden ayudar a una organización a obtener visibilidad dinámica en toda la red, mejorar la capacidad de detectar cambios e interrupciones en la demanda, y respaldar la gestión de inventario y la toma de decisiones para mejorar la atención al paciente.
Las torres de control de la cadena de suministro habilitadas por IA pueden ayudar a afrontar los retos que plantea la pandemia aprovechando cinco capacidades clave:
Desplegar torres de control no consiste solo en afrontar los retos que planteó la pandemia. También son un componente clave en la transición a un entorno más digital y basado en datos y para enfrentar los desafíos y oportunidades del futuro. La combinación de visibilidad, automatización e integración a través de toda la cadena de suministro con una torre de control desbloquea la siguiente frontera: un ecosistema de atención médica donde la conectividad y la colaboración de la cadena de suministro permiten gestionar mejor e incluso adelantarse a futuras crisis y desafíos de atención médica.
