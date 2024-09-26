Según el Informe del Informe del costo de una filtración de datos 2024 de IBM, el costo promedio global de una filtración de datos alcanzó los 4.88 millones de dólares este año, un aumento del 10 % con respecto a 2023.

Para la industria de la atención médica, el informe ofrece buenas y malas noticias. La buena noticia es que los costos promedio de filtración de datos cayeron un 10.6 % este año. La mala noticia es que, por decimocuarto año consecutivo, la atención médica encabeza la lista con las recuperaciones de filtraciones más caras, con un promedio de 9.77 millones de dólares.

El ransomware desempeña un papel clave en la creación de esta diferencia de costos. Según datos de la Office of the Director of National Intelligence, el número de ataques de ransomware casi se duplicó entre 2022 y 2023. Ataques recientes a gran escala, como los de Change Healthcare y Ascension, demostraron la eficacia de estos ataques para conseguir que los hackers obtengan lo que quieren.

¿El resultado? El ransomware está en aumento. Esto es lo que las organizaciones de atención médica deben saber sobre por qué el ransomware funciona tan bien, qué quieren los atacantes y cómo los compromisos pasados impulsan las tendencias futuras.