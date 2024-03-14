Primeros pasos con las métricas de clientes de Kafka

Apache Kafka se erige como una plataforma de almacenamiento de eventos y procesamiento de transmisiones de código abierto ampliamente reconocida. Se ha convertido en el estándar de facto para la transmisión de datos, ya que más del 80 % de las empresas de Fortune 500 lo utilizan. Los principales proveedores de la nube ofrecen servicios gestionados de transmisión de datos para satisfacer esta creciente demanda.

Una ventaja clave de optar por los servicios gestionados de Kafka es la delegación de responsabilidad de los agentes y las métricas operativas, lo que permite a los usuarios centrarse únicamente en las métricas específicas de las aplicaciones. En este artículo, el gerente de producto, Uche Nwankwo, brinda orientación sobre un conjunto de métricas de productores y consumidores que los clientes deben monitorear para obtener un rendimiento óptimo.

Con Kafka, el monitoreo generalmente involucra varias métricas relacionadas con temas, particiones, brokers y grupos de consumidores. Las métricas estándares de Kafka incluyen información sobre el rendimiento, la latencia, la replicación y el uso del disco. Consulte la documentación de Kafka y las herramientas de monitoreo relevantes para entender las métricas específicas disponibles para su versión de Kafka y cómo interpretarlas eficazmente.