La mejor apuesta de las empresas para el futuro: asegurar la IA generativa

El IBM® Institute for Business Value publicó hoy el estudio Securing generative AI: What matters now, en colaboración con IBM y AWS, en el que se presentan nuevos datos, prácticas y recomendaciones sobre la seguridad de las implementaciones de IA generativa. Según el estudio de IBM, el 82 % de los encuestados en puestos de altos ejecutivos afirmaron que la IA segura y confiable es esencial para el éxito de sus negocios. Si bien esto suena prometedor, el 69 % de los líderes encuestados también indicaron que, cuando se trata de IA generativa, la innovación tiene prioridad sobre la seguridad.

Priorizar entre innovación y seguridad puede parecer una elección, pero de hecho, es una prueba. Aquí hay una clara tensión. Las organizaciones reconocen que lo que está en juego es más importante que nunca con la IA generativa, pero no están aplicando las lecciones aprendidas de las disrupciones tecnológicas anteriores. Al igual que la transición a la nube híbrida, el desarrollo ágil de software o la confianza cero, la seguridad de la IA generativa puede ser una ocurrencia tardía. Más del 50 % de los encuestados están preocupados por los riesgos impredecibles que afectan las iniciativas de IA generativa y temen que creen un mayor potencial de interrupción del negocio. Sin embargo, informan que solo el 24 % de los proyectos actuales de IA generativa se están asegurando. ¿Por qué hay tal desconexión?

La indecisión en materia de seguridad puede ser tanto un indicador como el resultado de una brecha de conocimiento más amplia sobre la IA generativa. Casi la mitad de los encuestados (47 %) dijeron que no están seguros de dónde y cuánto invertir en lo que respecta a la IA generativa. Incluso a medida que los equipos prueban nuevas capacidades, los líderes siguen trabajando en qué casos de uso de IA generativa tienen más sentido y cómo los escalan para sus entornos de producción.