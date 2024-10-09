La IA generativa no se trata solo de tecnología; se trata de la transformación del negocio

Ahora nos encontramos en una etapa crucial en nuestra evolución con la IA generativa empresarial. Si bien la IA generativa del consumidor ha capturado la imaginación de millones, los ejecutivos están desarrollando las prácticas que pueden ofrecer una estrategia eficaz y responsable para la IA generativa empresarial.

Según nuestra encuesta a director ejecutivo (CEO), el 60 % de las organizaciones aún no están desarrollando un enfoque coherente en toda la empresa para la IA generativa. IBM® está en una posición única para ayudar. La empresa tiene una rica historia de innovación, combinada con un profundo conocimiento de lo que necesitan las organizaciones. Tiene un historial legendario de creación de gran tecnología y ayuda a los clientes a lograr la transformación del negocio de manera confiable. Es el lugar perfecto para contribuir a dar forma al futuro de nuestra industria.

En 25 años de trabajo en el mundo de los datos, la IA y el analytics, he visto cómo la tecnología puede remodelar las empresas, las industrias e incluso la forma en que vivimos nuestras vidas. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los equipos más innovadores de la industria: cuatro empresas emergentes, algunas "escaladoras" e hiperescaladoras (Microsoft, Oracle y Google) y clientes y socios de todos los tamaños. Estoy encantado de haberme unido a IBM para ayudar a impulsar la estrategia de datos, IA y analytics de la empresa y su ejecución.

Recientemente me uní a Sanjeev Mohan y Ritika Gunnar en un episodio de podcast para compartir por qué elegí IBM y cómo creo que la empresa está en una posición única para liderar la próxima ola de transformación a través de la IA generativa.