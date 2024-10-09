La IA generativa no se trata solo de tecnología; se trata de la transformación del negocio

Ahora nos encontramos en una etapa crucial en nuestra evolución con la IA generativa empresarial. Si bien la IA generativa del consumidor ha capturado la imaginación de millones, los ejecutivos están desarrollando las prácticas que pueden ofrecer una estrategia eficaz y responsable para la IA generativa empresarial.
Según nuestra encuesta a director ejecutivo (CEO), el 60 % de las organizaciones aún no están desarrollando un enfoque coherente en toda la empresa para la IA generativa. IBM® está en una posición única para ayudar. La empresa tiene una rica historia de innovación, combinada con un profundo conocimiento de lo que necesitan las organizaciones. Tiene un historial legendario de creación de gran tecnología y ayuda a los clientes a lograr la transformación del negocio de manera confiable. Es el lugar perfecto para contribuir a dar forma al futuro de nuestra industria.
En 25 años de trabajo en el mundo de los datos, la IA y el analytics, he visto cómo la tecnología puede remodelar las empresas, las industrias e incluso la forma en que vivimos nuestras vidas. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los equipos más innovadores de la industria: cuatro empresas emergentes, algunas "escaladoras" e hiperescaladoras (Microsoft, Oracle y Google) y clientes y socios de todos los tamaños. Estoy encantado de haberme unido a IBM para ayudar a impulsar la estrategia de datos, IA y analytics de la empresa y su ejecución.
Recientemente me uní a Sanjeev Mohan y Ritika Gunnar en un episodio de podcast para compartir por qué elegí IBM y cómo creo que la empresa está en una posición única para liderar la próxima ola de transformación a través de la IA generativa.
La visión de IBM para la IA generativa es diferente. Se trata de algo más que crear herramientas de vanguardia; se trata de garantizar que la tecnología sea confiable, escalable y utilizada para resolver desafíos comerciales del mundo real.
IBM tiene una reputación de larga data por ofrecer soluciones críticas para el negocio en industrias altamente reguladas como los servicios financieros y la salud. Esta experiencia profunda en la construcción de sistemas confiables y seguros es exactamente lo que las empresas necesitan a medida que adoptan la IA generativa. No estamos aquí para construir IA por el bien de la IA, estamos aquí para ayudar a las organizaciones a transformarse con IA y hacerlo de una manera que sea confiable, ética y escalable.
Entonces, ¿cómo es nuestra estrategia? En IBM, nos acercamos a la IA generativa con tres principios básicos en mente: confianza, innovación y escalabilidad empresarial.
La confianza es fundamental para la filosofía de IA de IBM. Estamos desarrollando sistemas que no solo ofrecen resultados, sino que también proporcionan explicaciones de cómo se logran esos resultados. Por ejemplo, considere la colaboración de IBM con Credit Agricole, un actor importante en banca y seguros con 53 millones de clientes y 147 000 empleados. La empresa ha asignado un presupuesto para sistemas de TI de 20 000 millones de euros para el período 2022-2025. Como parte de este esfuerzo, Credit Agricole está lanzando 2 soluciones de datos, IA y analytics impulsadas por el software de IBM para respaldar su amplia estrategia de TI. Estas soluciones están diseñadas para mejorar la productividad de los empleados y clientes. Igualmente importante es el enfoque en la auditoría para los reguladores. Cada decisión asistida por IA es auditable, promoviendo el cumplimiento normativo y fomentando la confianza en los procesos empresariales.
También he visto cómo IBM está ayudando a transformar empresas como American Airlines, que, gracias al enfoque de IBM (software + consultoría + IBM Garage), pudo acelerar sus ciclos de desarrollo y lanzamiento para desplegar una aplicación global en medio de un gran huracán, todo mientras se mantiene la supervisión humana de los puntos de decisión críticos.
Los términos que utilizan estos clientes cuando describen estas aplicaciones no son "experimentos geniales". Son “robustos” y “confiables”.
IBM es una de las organizaciones más innovadoras del mundo. Desde inventar SQL a impulsar los límites con sistemas de IA como Watson y modelos de lenguaje de gran tamaño, IBM ha estado impulsando el futuro de la Tecnología durante más de un siglo. Nuestra historia de innovación continúa hoy en día con avances en IA, nube híbrida y plataformas de código abierto. No se trata de ser el jugador más nuevo; se trata de ser el más confiable, confiable y ético, e IBM está liderando la carga.
La IA generativa no es un experimento de investigación para IBM. Es nuestra forma de ayudar a impulsar la transformación del negocio en el mundo real. Estamos construyendo sistemas de IA escalables, seguros y listos para satisfacer las demandas de los entornos empresariales más complejos. Ya sea que trabaje en servicios financieros, atención médica o fabricación, IBM tiene la Experiencia y la infraestructura para ayudarlo a desplegar la IA a escala. Nuestras capacidades de nube híbrida y IA permiten a las compañías innovar sin sacrificar la seguridad ni el cumplimiento, independientemente de las industrias.
Creo que estamos en la cúspide de algo verdaderamente transformador. IBM lidera el cambio en la forma en que la IA impulsa el valor real del negocio. Nuestra misión es capacitar a las empresas para escalar la IA de una manera que sea tanto eficaz como responsable.
La IA va a cambiar la forma en que operamos, la forma en que tomamos decisiones y la forma en que crecemos. En los próximos meses, lanzaremos nuevas características de IA generativa
diseñado para revolucionar la forma en que las empresas utilizan los datos, desbloqueando insights más inteligentes, mejorando la toma de decisiones e impulsando la eficiencia operativa a una escala sin precedentes.
Estoy increíblemente emocionado de ser parte de este viaje y ayudar a dar forma al futuro de la IA en IBM. Apenas estamos comenzando, y lo mejor está por venir. Estén atentos para más actualizaciones a medida que Continuamos empujando los límites de lo que es posible con la IA generativa.
Si desea Aprenda más, únase a nosotros en IBM TechXchange, donde mostraremos cómo estamos convirtiendo nuestra visión en realidad. Construyamos juntos el futuro de la IA.