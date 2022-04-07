El futuro de los informes ESG: mirar hacia la bola de cristal

Como dijo Larry Fink de BlackRock: "El cambio climático se ha convertido en un factor determinante en los prospectos a largo plazo de las empresas". Ahora más que nunca, se espera que las empresas informen su desempeño ESG. No tomar en serio los riesgos ESG podría tener una variedad de impactos negativos para las empresas, desde las medidas de los accionistas en las asambleas generales anuales hasta la exclusión o desinversión por parte de los gerentes de activos. La devastación causada por la Covid-19 solo ha servido para aumentar la importancia para los inversionistas de gestionar el riesgo.

Como era de esperarse, los informes ESG han experimentado un crecimiento meteórico, y todo apunta a que su importancia seguirá aumentando a medida que crezca la presión para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Pero los informes ESG no deben ser víctimas de convertirse en una actividad de casilla de verificación; el objetivo final, después de todo, es mejorar el rendimiento ESG.

Para prepararse para el éxito, existen mejores prácticas que puede seguir, no solo para los informes ESG, sino también para la mejora continua del rendimiento. Por ejemplo, es importante contar con una buena base de datos en un formato flexible para cumplir con los requisitos de informes actuales y futuros. Para ello, es fundamental que el proceso de recopilación y almacenamiento de datos sea auditable y que se pueda rastrear hasta la fuente de los datos.

Igualmente importante es que permite establecer límites flexibles a escala global. Específicamente, que sea fácil configurar y cambiar los grupos de informes y las ubicaciones, cuentas y medidores que los sustentan. Las emisiones de referencia deben volver a calcularse cuando se producen cambios estructurales en la organización que cambian el límite del inventario (como adquisiciones o desinversiones).

Estructurar los datos en una jerarquía organizacional flexible puede simplificar el proceso de recálculo de las líneas base para permitir mayor agilidad en la presentación de informes ESG. Puede leer más sobre estas prácticas para la gestión de datos ESG en nuestro ebook de contabilidad de carbono y gestión de datos ESG.

También es importante reconocer que los datos necesarios para implementar estrategias de descarbonización a menudo están dispersos en varios sistemas internos de una organización, muchos de los cuales pueden ser incompatibles. También es posible que los datos sean retenidos por proveedores que no tengan sistemas y procesos para compartirlos.

Para abordar los retos que plantea la captura de datos, las empresas deberían considerar la posibilidad de subcontratar el proceso de captura de datos a un proveedor de servicios especializado. Otra de las mejores prácticas es intentar automatizar la transferencia de datos siempre que sea posible, ya que los archivos manejados por personas antes de la recopilación de datos son más propensos a fallas de carga, pérdida de precisión y confusión de métricas. La mejor práctica consiste en utilizar una plataforma de software empresarial basada en la nube para almacenar y gestionar los datos de forma continua, ya que este método es superior a las hojas de cálculo.

A pesar de la consolidación entre infraestructuras y la creciente claridad en torno a los marcos preferidos por las industrias, los informes ESG siguen siendo un espacio complejo, y puede ser una carga para una empresa informar a múltiples marcos. Pero con una base de datos sólida, una empresa puede prepararse bien para cumplir con los requisitos de informes, independientemente de si una infraestructura global llega a buen término.

