El futuro de los informes ESG: mirar hacia la bola de cristal

Los informes ESG han cobrado protagonismo en medio de la presión de los consumidores, accionistas y empleados, combinados con una creciente comprensión entre los inversionistas y las instituciones financieras de que el riesgo de sustentabilidad es un riesgo de inversión (como destacó el director ejecutivo (CEO) de BlackRock, Larry Fink, en su carta a los CEO). Dado que el desempeño ESG ocupa un lugar destacado en la agenda, el sector de presentación de informes ESG está destinado al cambio, ya que durante mucho tiempo ha estado plagado de una serie de directrices y marcos de presentación de informes competitivos.
Los marcos ESG actuales tienen diferentes niveles de enfoque en los temas centrales de medio ambiente, social y gobernanza, con algunos marcos que cubren cada tema en detalle, otros que cubren solo dos y otros que cubren algunos temas en detalle y otros a un alto nivel.
La lista de marcos ESG existentes es larga y las variaciones significativas, por lo que hemos capturado sus características clave en esta matriz de marcos ESG, incluidos ejemplos de cobertura.
Dada la gran cantidad de marcos de informes y orientación, inevitablemente hay una cantidad considerable de superposición. Por ejemplo, TCFD tiene un enfoque singular en cómo los problemas materiales relacionados con el clima podrían afectar el rendimiento financiero de una empresa. Mientras tanto, SASB tiene un enfoque amplio en la sustentabilidad, que evalúa cómo los problemas materiales de sustentabilidad afectan al rendimiento financiero de una empresa, lo que, por supuesto, incluye riesgos relacionados con el clima, lo que provoca que se solapen con TCFD.
Para armonizar los estándares de SASB con las recomendaciones de TCFD, SASB está llevando a cabo una revisión de sus 79 industrias, evaluándolos con el objetivo de alinearlos más estrechamente con las recomendaciones de TCFD. Con esta alineación, una empresa que informa de acuerdo con los estándares de SASB también cumpliría con las recomendaciones de TCFD.
Con miras a reducir la carga de informes para las empresas, los marcos están tomando medidas para crear alineación, y CDP, SASB y GRI han alineado todos sus marcos. De igual manera, GRI está actualizando sus estándares de divulgación para ayudar a las empresas a alinear sus divulgaciones de sustentabilidad con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, alineándose así con PRI.
Mientras tanto, para las inversiones en activos reales, GRESB ha hecho todo lo posible para estructurar sus evaluaciones en línea con GRI, PRI, TCFD y SASB. Cabe destacar que aproximadamente la mitad de sus requisitos de divulgación se comparten con SASB.
El futuro de los informes ESG se puede ver desde al menos tres perspectivas distintas. Estas incluyen cambios regulatorios, consolidación de las industrias en torno a marcos particulares y consolidación entre marcos.
En términos de cambios regulatorios, ha habido una variedad de avances en jurisdicciones nacionales y supranacionales. La propuesta de la SEC de EE. UU. anunciada en marzo de 2022 alineará a una variedad de empresas con una divulgación basada en TCFD, y el gobierno del Reino Unido perseguirá requisitos similares. De manera similar, el paquete de finanzas sostenibles de la UE, que incluye tanto CSRD, la Taxonomía de la UE y SFDR, exigirá además que las empresas divulguen información relacionada con ESG.
A medida que la práctica de los informes ESG madura, los sectores industriales se están fusionando en torno a sus marcos preferidos. Los pioneros en este sentido fueron el sector inmobiliario, quienes favorecen la presentación de informes contra el Dow Jones Sustainability Index a través de la evaluación de sustentabilidad corporativa global de S&P (CSA), y esta tendencia se puede ver más recientemente entre la comunidad inversora con algunos gerentes de activos (como Blackrock) que alientan a sus empresas a informar contra SASB.
también está ocurriendo, lo que da como resultado un escenario de presentación de informes en el que los marcos se centran aún más en sus propios nichos. Además de los mencionados anteriormente, hay otros ejemplos de acuerdos de este tipo, siendo el más reciente el acuerdo entre las NIIF y GRI para coordinar el establecimiento de sus normas. Aunque esto puede que no se traduzca en una consolidación formal en un único marco ESG, puede representar un paso adelante para permitir que los marcos se centren en diferentes áreas de impacto ESG.
Como dijo Larry Fink de BlackRock: "El cambio climático se ha convertido en un factor determinante en los prospectos a largo plazo de las empresas". Ahora más que nunca, se espera que las empresas informen su desempeño ESG. No tomar en serio los riesgos ESG podría tener una variedad de impactos negativos para las empresas, desde las medidas de los accionistas en las asambleas generales anuales hasta la exclusión o desinversión por parte de los gerentes de activos. La devastación causada por la Covid-19 solo ha servido para aumentar la importancia para los inversionistas de gestionar el riesgo.
Como era de esperarse, los informes ESG han experimentado un crecimiento meteórico, y todo apunta a que su importancia seguirá aumentando a medida que crezca la presión para acelerar la transición hacia una economía baja en carbono. Pero los informes ESG no deben ser víctimas de convertirse en una actividad de casilla de verificación; el objetivo final, después de todo, es mejorar el rendimiento ESG.
Para prepararse para el éxito, existen mejores prácticas que puede seguir, no solo para los informes ESG, sino también para la mejora continua del rendimiento. Por ejemplo, es importante contar con una buena base de datos en un formato flexible para cumplir con los requisitos de informes actuales y futuros. Para ello, es fundamental que el proceso de recopilación y almacenamiento de datos sea auditable y que se pueda rastrear hasta la fuente de los datos.
Igualmente importante es que permite establecer límites flexibles a escala global. Específicamente, que sea fácil configurar y cambiar los grupos de informes y las ubicaciones, cuentas y medidores que los sustentan. Las emisiones de referencia deben volver a calcularse cuando se producen cambios estructurales en la organización que cambian el límite del inventario (como adquisiciones o desinversiones).
Estructurar los datos en una jerarquía organizacional flexible puede simplificar el proceso de recálculo de las líneas base para permitir mayor agilidad en la presentación de informes ESG. Puede leer más sobre estas prácticas para la gestión de datos ESG en nuestro ebook de contabilidad de carbono y gestión de datos ESG.
También es importante reconocer que los datos necesarios para implementar estrategias de descarbonización a menudo están dispersos en varios sistemas internos de una organización, muchos de los cuales pueden ser incompatibles. También es posible que los datos sean retenidos por proveedores que no tengan sistemas y procesos para compartirlos.
Para abordar los retos que plantea la captura de datos, las empresas deberían considerar la posibilidad de subcontratar el proceso de captura de datos a un proveedor de servicios especializado. Otra de las mejores prácticas es intentar automatizar la transferencia de datos siempre que sea posible, ya que los archivos manejados por personas antes de la recopilación de datos son más propensos a fallas de carga, pérdida de precisión y confusión de métricas. La mejor práctica consiste en utilizar una plataforma de software empresarial basada en la nube para almacenar y gestionar los datos de forma continua, ya que este método es superior a las hojas de cálculo.
A pesar de la consolidación entre infraestructuras y la creciente claridad en torno a los marcos preferidos por las industrias, los informes ESG siguen siendo un espacio complejo, y puede ser una carga para una empresa informar a múltiples marcos. Pero con una base de datos sólida, una empresa puede prepararse bien para cumplir con los requisitos de informes, independientemente de si una infraestructura global llega a buen término.
Conozca todo lo que necesita saber acerca de la Directiva sobre información corporativa en materia de sustentabilidad (CSRD), incluidos el cumplimiento, los requisitos de información, las fechas clave y mucho más.
Explore los informes de la CSRD con IBM Envizi y descubra cómo cumplir con sus requisitos de divulgación.
En este interesante debate, conozca la estrategia de Ikano Group, un conglomerado multinacional con empresas de múltiples sectores, en la preparación de los informes de la CSRD.
Descubra por qué The IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2024 Vendor Assessment sitúa a IBM entre los primeros puestos de su clasificación.
Racionalice la elaboración de informes ESG para cumplir los requisitos de cumplimiento y elaboración de informes.
Comience su recorrido hacia la sustentabilidad hoy mismo conectando su roadmap estratégico con las operaciones diarias.
Establezca una estrategia de datos ESG para poner en práctica los objetivos de sustentabilidad y aumentar la transparencia.
Agilice la elaboración de informes ESG para cumplir con los requisitos de cumplimiento y elaboración de informes con el software de elaboración de informes ESG de IBM Envizi.