Este mismo cambio está modificando la forma en que los líderes deben concebir los canales de comunicación. Las superficies donde se forman las decisiones de compra se han multiplicado. Algunas son propias, como sitios web, aplicaciones, portales, tiendas, sucursales, centros de contacto, herramientas para vendedores y entornos de servicio.

Otras están fuera del control directo de la empresa, incluyendo motores de búsqueda, mercados, plataformas de adquisiciones, ecosistemas de socios, entornos sociales, motores de respuesta de IA y nuevas interfaces agénticas. Las superficies de terceros conforman la consideración antes de que se produzca cualquier interacción directa. Las superficies propias tienen la responsabilidad de convertir esa intención en acción.

El desafío es que un comprador condicionado por entornos de IA que entienden el lenguaje natural, el contexto y las restricciones llegará a la mayoría de las superficies propiedad de la empresa y encontrará una experiencia que no puede cumplir con ese estándar. Esta es una exposición de ingresos, y cerrarla requiere más que una inversión en interfaz.

La optimización de motores generativos (GEO) es parte de lo que se requiere. Está evolucionando más allá de una táctica de búsqueda para convertirse en una disciplina de front office. En un mundo de descubrimiento agéntico, la visibilidad depende de algo más que solo el contenido. También implica inteligencia de productos, reglas de elegibilidad, estructuras de precios, señales de inventario, opciones de cumplimiento y vías de servicio que los sistemas de IA pueden comprender y evaluar y en los que pueden confiar. La información debe estructurarse para la toma de decisiones de las máquinas, no simplemente publicarse para el consumo humano.

La optimización de motores de respuestas (AEO) complementa la GEO al aumentar la probabilidad de que la marca, productos y experiencia se conviertan en parte de la respuesta cuando los compradores interactúan con motores de búsqueda y respuestas impulsados por IA. En conjunto, la GEO y la AEO fortalecen la capacidad de descubrimiento, la autoridad y la relevancia en los recorridos del cliente impulsados por IA.

En la capa de infraestructura, están surgiendo protocolos como Model Context Protocol (MCP) y Universal Commerce Protocol (UCP) como estándares fundamentales a través de los cuales los agentes interpretan los datos empresariales y confían en ellos, además de acceder a estos y actuar al respecto. Las empresas que construyen estas capacidades de manera temprana obtendrán ventajas en cuanto a capacidad de descubrimiento, autoridad y capacidad de transacción que las empresas que avanzan tarde podrían encontrar costosas de superar.