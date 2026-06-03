El marketing, las ventas, el comercio, la gestión de pedidos y los servicios son las funciones que crean y capturan ingresos. En conjunto, son el sistema a través del cual se genera la demanda, se asumen los compromisos y se construyen o rompen las relaciones con los clientes. En la mayoría de las empresas, estas funciones se diseñaron para operar de forma independiente, cada una con su propia tecnología, métricas y mandato. Ese modelo fue una respuesta razonable a la complejidad organizacional.
Este tipo de modelo ya no es suficiente. La próxima era exige un front office que funcione como un solo equipo. El costo de ejecutar estas funciones como sistemas independientes ahora se mide en ingresos.
Los agentes de IA están reuniendo información, evaluando opciones y dando forma a las decisiones de compra en superficies que las empresas no poseen y que no pueden ver por completo. La investigación de IBM con la National Retail Federation encontró que el 45 % de los consumidores ahora usa IA durante los recorridos de compra, el 41 % para investigar productos y el 33 % para interpretar comentarios. Otro 31 % utiliza la IA para buscar ofertas.¹
La misma dinámica está remodelando el B2B, donde los compradores y los comités de compras toman cada vez más decisiones a través de plataformas fuera del control directo de la empresa. Su front office ya está compitiendo en este entorno. La pregunta es si fue diseñado para eso.
El valor de la IA en el front office no proviene de desplegarla función por función. Proviene de su capacidad para ensamblar y actuar sobre la inteligencia en distintas funciones en tiempo real, interpretándolas en contexto, validándolas frente a las reglas de políticas y empresariales y actuando con confianza.
La intención del cliente, el conocimiento del producto, los precios, la disponibilidad, los derechos, el inventario, las restricciones de cumplimiento, los términos del contrato, el riesgo, el historial de servicio, la lealtad y la siguiente mejor acción pueden importar en el mismo momento de decisión. La mayoría de front offices se construyeron para ejecutarse dentro de las funciones, no para orquestar la inteligencia en los momentos en que se crean, capturan, protegen y expanden los ingresos.
A medida que los agentes, asistentes y sistemas autónomos median una parte cada vez mayor de las interacciones, esta limitación se vuelve comercialmente importante. Estos actores no se encuentran con la empresa a través de su organigrama. Evalúan si una empresa se puede comprender y comparar, si se puede confiar en ella y si se puede actuar al respecto. La pregunta que deben hacerse los líderes empresariales es si el front office puede proporcionar a la IA inteligencia gobernada, actualizada y lista para tomar decisiones en el momento en que se necesita.
El marco más útil para entender este cambio es el paso de un modelo de existencia a un modelo de elegibilidad. En el modelo anterior, las empresas competían poniendo a disposición productos, servicios, ofertas, contenido y rutas de soporte. La presencia era suficiente.
En el modelo agéntico, la existencia es solo el punto de partida. Un producto puede existir y aún así ser excluido porque el precio no se puede validar, el derecho no está claro, el inventario está obsoleto, la política es ambigua o no se puede confiar en el cumplimiento. La elegibilidad pregunta si la empresa puede contraer y mantener un compromiso específico en condiciones específicas.
Responder a esa pregunta a escala requiere que el front office funcione como un sistema de ingresos unificado, no cinco funciones que comparten una línea jerárquica. Requiere una autoridad transversal sobre los datos, la lógica, las políticas y los derechos de decisión que determinan si una transacción puede realizarse y si la experiencia del cliente es coherente desde la primera señal hasta el cumplimiento.
Este mismo cambio está modificando la forma en que los líderes deben concebir los canales de comunicación. Las superficies donde se forman las decisiones de compra se han multiplicado. Algunas son propias, como sitios web, aplicaciones, portales, tiendas, sucursales, centros de contacto, herramientas para vendedores y entornos de servicio.
Otras están fuera del control directo de la empresa, incluyendo motores de búsqueda, mercados, plataformas de adquisiciones, ecosistemas de socios, entornos sociales, motores de respuesta de IA y nuevas interfaces agénticas. Las superficies de terceros conforman la consideración antes de que se produzca cualquier interacción directa. Las superficies propias tienen la responsabilidad de convertir esa intención en acción.
El desafío es que un comprador condicionado por entornos de IA que entienden el lenguaje natural, el contexto y las restricciones llegará a la mayoría de las superficies propiedad de la empresa y encontrará una experiencia que no puede cumplir con ese estándar. Esta es una exposición de ingresos, y cerrarla requiere más que una inversión en interfaz.
La optimización de motores generativos (GEO) es parte de lo que se requiere. Está evolucionando más allá de una táctica de búsqueda para convertirse en una disciplina de front office. En un mundo de descubrimiento agéntico, la visibilidad depende de algo más que solo el contenido. También implica inteligencia de productos, reglas de elegibilidad, estructuras de precios, señales de inventario, opciones de cumplimiento y vías de servicio que los sistemas de IA pueden comprender y evaluar y en los que pueden confiar. La información debe estructurarse para la toma de decisiones de las máquinas, no simplemente publicarse para el consumo humano.
La optimización de motores de respuestas (AEO) complementa la GEO al aumentar la probabilidad de que la marca, productos y experiencia se conviertan en parte de la respuesta cuando los compradores interactúan con motores de búsqueda y respuestas impulsados por IA. En conjunto, la GEO y la AEO fortalecen la capacidad de descubrimiento, la autoridad y la relevancia en los recorridos del cliente impulsados por IA.
En la capa de infraestructura, están surgiendo protocolos como Model Context Protocol (MCP) y Universal Commerce Protocol (UCP) como estándares fundamentales a través de los cuales los agentes interpretan los datos empresariales y confían en ellos, además de acceder a estos y actuar al respecto. Las empresas que construyen estas capacidades de manera temprana obtendrán ventajas en cuanto a capacidad de descubrimiento, autoridad y capacidad de transacción que las empresas que avanzan tarde podrían encontrar costosas de superar.
La implicación del liderazgo es significativa. La transformación del front office no puede regirse función por función si se espera que la IA interprete, decida y actúe más allá de los límites funcionales. Las empresas necesitan autoridad de diseño multifuncional sobre las experiencias, señales, reglas, políticas, lógica de elegibilidad y derechos de decisión que determinan los resultados de ingresos. Sin esa autoridad, cada dominio podría modernizar sus propias herramientas mientras la empresa sigue siendo incapaz de reunir la inteligencia necesaria en el momento de la decisión.
El front office no fue diseñado para la era agéntica. Eso no es una crítica al pasado. Es un reconocimiento de que la base de la competencia está cambiando.
A medida que la IA media en más decisiones B2C y B2B, las empresas serán juzgadas menos por si existen capacidades en algún lugar dentro de la organización y más por si esas capacidades pueden ser elegibles, confiables y ejecutables cuando la demanda esté lista para la conversión. La prioridad ahora es diseñar el front office en torno a las decisiones que crean, capturan, protegen e impulsan los ingresos.
La agenda de transformación del front office es diferente en cada empresa. Pero los líderes que actúan con claridad tienden a plantear un conjunto de preguntas más ingeniosas que aquellos que todavía enmarcan este aspecto como una actualización tecnológica:
Ninguna empresa puede responder bien a estas cuatro preguntas hoy en día. Las que son honestas sobre dónde fallan son las que mejor están posicionadas para cerrar la brecha.
Vea cómo IBM Consulting puede ayudarle a rediseñar su front office
Descubra cómo la IA agéntica está transformando la atención al cliente impulsando la productividad de los agentes, mejorando la experiencia del cliente y generando el crecimiento estratégico.
Aprenda estrategias comprobadas para impulsar la productividad y potenciar la transformación empresarial con IA e innovación en el núcleo.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos Dispar a usarla para impulsar la Transformación en el núcleo.
Adéntrese en esta guía completa que desglosa los casos de uso clave, capacidades principales y recomendaciones paso a paso para ayudarle a elegir las soluciones adecuadas para su negocio.
Mantener a la vanguardia con nuestros expertos en IA. Obtenga insights semanales sobre las últimas noticias, tendencias e innovaciones de IA, además de su impacto en el negocio.
Supere las barreras y avance con valor y convicción en la era de la IA generativa.
Potencie a su equipo de atención al cliente y deleite a sus clientes con watsonx Customer Care Agents prediseñados y diseñados para su negocio
Salve a las personas de una mala experiencia. Utilice agentes de IA para impulsar la satisfacción del cliente y obtener un mayor retorno de la inversión (ROI).
Visualice, diseñe y ofrezca experiencias más inteligentes en todo el recorrido del cliente para desbloquear el valor e impulsar el crecimiento