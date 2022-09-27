Hoy en día, la IA impregna todos los aspectos de la función empresarial. Ya sea en servicios financieros, contratación de empleados, atención al cliente o administración sanitaria, la IA está impulsando cada vez más flujos de trabajo críticos en todas las industrias.
Pero con una mayor adopción de IA vienen mayores desafíos. En el mercado, hemos visto numerosos errores que implican resultados inexactos, recomendaciones injustas y otras consecuencias no deseadas. Esto ha creado preocupaciones entre las organizaciones privadas y públicas sobre si la IA se está utilizando de manera responsable. Si a esto le sumamos la complejidad de las normas y regulaciones de cumplimiento, queda clara la necesidad de contar con una estrategia de IA confiable.
Escalar el uso de la IA de manera responsable requiere gobernanza de la IA, el proceso de definir políticas y establecer responsabilidades a lo largo del ciclo de vida de la IA. Esto, a su vez, requiere una política de ética de IA, ya que solo mediante la incorporación de principios éticos en las aplicaciones y procesos de IA podemos construir sistemas basados en la confianza.
IBM Research ha estado desarrollando herramientas de IA confiable desde 2012. Cuando IBM lanzó su Consejo de Ética de IA en 2018, la ética de la IA no era un tema candente en la prensa, ni era una prioridad entre los líderes empresariales. Pero a medida que la IA se ha vuelto esencial, tocando tantos aspectos de la vida diaria, el interés en la ética de la IA ha crecido exponencialmente.
En un estudio de 2021 realizado por el IBM Institute of Business Value, casi el 75 % de los ejecutivos calificaron la ética de la IA como importante, un salto con respecto a menos del 50 % en 2018. Es más, sugiere el estudio, aquellas organizaciones que implementan una estrategia amplia de ética de IA, entretejida en todas las unidades de negocio, pueden tener una ventaja competitiva en el futuro.
En IBM creemos que construir una IA confiable requiere un enfoque multidisciplinario y multidimensional basado en los siguientes tres principios éticos:
Al pensar en lo que se necesita para ganarse realmente la confianza en las decisiones tomadas por la IA, los líderes deben hacerse cinco preguntas centradas en el ser humano: ¿Es fácil de entender? ¿Es justo? ¿Alguien lo manipuló? ¿Es responsable? ¿Protege los datos? Estas preguntas se traducen en cinco principios fundamentales para una IA confiable: equidad, solidez, privacidad, explicabilidad y transparencia.
Al hablar de la gobernanza de la IA, es importante ser consciente de la conjunción de dos aspectos distintos:
La gobernanza de la IA organizacional abarca decidir e impulsar la estrategia de IA para una organización. Esto incluye establecer políticas de IA para la organización basadas en principios, reglamentos y leyes de IA.
La gobernanza de modelos de IA introduce tecnología para implementar guardrails en cada etapa del ciclo de vida de la IA/el machine learning (ML). Esto incluye la recopilación de datos, la instrumentación de procesos y la elaboración de informes transparentes para que la información necesaria esté disponible para todos los stakeholders.
A menudo, las organizaciones que buscan soluciones confiables en forma de gobernanza de la IA necesitan orientación en uno o ambos frentes.
Recientemente, una institución financiera multinacional estadounidense acudió a IBM con varios desafíos, incluido el desplegar cientos de modelos de machine learning que se crearon utilizando múltiples pilas de ciencia de datos compuestas por herramientas de código abierto y de terceros. El director de datos vio que era esencial que la empresa tuviera una infraestructura, que funcionara con los modelos construidos en toda la empresa, utilizando todas estas herramientas diversas.
En este caso Expert Labs de IBM colaboró con la entidad financiera para crear una solución basada en Tecnología utilizando IBM Cloud Pak for Data. El resultado fue una gobernanza de la IA construida a escala empresarial, que permite al CDO rastrear y gobernar cientos de modelos de IA para el cumplimiento en todo el banco, independientemente de las herramientas de machine learning utilizadas.
A veces, la necesidad de una organización está más ligada a la gobernanza de la IA organizacional. Por ejemplo, una organización multinacional de salud quería expandir un modelo de IA que se estaba utilizando para inferir habilidades técnicas para ahora inferir habilidades blandes/fundamentales. La compañía trajo a miembros de IBM Consulting para capacitar al equipo de científicos de datos de la organización sobre cómo usar infraestructuras para la empatía sistémica, mucho antes de que se escriba el código, para considerar la intención y salvaguardar los rieles para los modelos.
Tras el éxito de esta sesión, el cliente vio la necesidad de ampliar la gobernanza de la IA. Con la ayuda de IBM Consulting, la empresa estableció su primer consejo de ética de IA, un centro de excelencia y un programa de alfabetización en IA.
En muchos casos, las organizaciones de nivel empresarial necesitan un enfoque híbrido para la gobernanza de la IA. Recientemente, un grupo bancario francés se enfrentó a nuevas medidas de cumplimiento. La empresa no contaba con suficientes procesos organizacionales y monitoreo automatizado de modelos de IA para abordar la gobernanza de la IA a escala. El equipo también quería establecer una cultura para curar responsablemente la IA. Necesitaban tanto una solución organizacional de gobernanza de la IA como una solución modelo de gobernanza de la IA.
IBM Consulting trabajó con el cliente para establecer un conjunto de principios de IA y un consejo de ética que abordara las numerosas regulaciones que se avecinaran. Este esfuerzo se llevó a cabo junto con los servicios de Experto de IBM que implementaron los componentes de la solución, como un flujo de trabajo empresarial de IA, monitores de sesgos, rendimiento y deriva, y generación de hojas informativas para los modelos de IA para promover la transparencia en toda la organización.
Establecer tanto la gobernanza organizacional como la de modelos de IA para operacionalizar la ética de la IA requiere un enfoque holístico. IBM ofrece capacidades únicas y líderes en la industria para su recorrido hacia la gobernanza de la IA:
