Hoy en día, la IA impregna todos los aspectos de la función empresarial. Ya sea en servicios financieros, contratación de empleados, atención al cliente o administración sanitaria, la IA está impulsando cada vez más flujos de trabajo críticos en todas las industrias.

Pero con una mayor adopción de IA vienen mayores desafíos. En el mercado, hemos visto numerosos errores que implican resultados inexactos, recomendaciones injustas y otras consecuencias no deseadas. Esto ha creado preocupaciones entre las organizaciones privadas y públicas sobre si la IA se está utilizando de manera responsable. Si a esto le sumamos la complejidad de las normas y regulaciones de cumplimiento, queda clara la necesidad de contar con una estrategia de IA confiable.

Escalar el uso de la IA de manera responsable requiere gobernanza de la IA, el proceso de definir políticas y establecer responsabilidades a lo largo del ciclo de vida de la IA. Esto, a su vez, requiere una política de ética de IA, ya que solo mediante la incorporación de principios éticos en las aplicaciones y procesos de IA podemos construir sistemas basados en la confianza.

IBM Research ha estado desarrollando herramientas de IA confiable desde 2012. Cuando IBM lanzó su Consejo de Ética de IA en 2018, la ética de la IA no era un tema candente en la prensa, ni era una prioridad entre los líderes empresariales. Pero a medida que la IA se ha vuelto esencial, tocando tantos aspectos de la vida diaria, el interés en la ética de la IA ha crecido exponencialmente.

En un estudio de 2021 realizado por el IBM Institute of Business Value, casi el 75 % de los ejecutivos calificaron la ética de la IA como importante, un salto con respecto a menos del 50 % en 2018. Es más, sugiere el estudio, aquellas organizaciones que implementan una estrategia amplia de ética de IA, entretejida en todas las unidades de negocio, pueden tener una ventaja competitiva en el futuro.