En la última década, el valor de la inteligencia artificial (IA) ha quedado demostrado en muchas industrias. Estas tendencias han aumentado el interés de muchas organizaciones por las tecnologías de IA, no solo para optimizar las operaciones comerciales, sino también para obtener una ventaja competitiva.
Sin embargo, el despliegue y uso de la IA para respaldar las operaciones comerciales puede presentar riesgos significativos para las personas, los grupos e incluso la sociedad, si no se gestiona de acuerdo con principios y prácticas claros, como los representados en conjuntos particulares de reglas autorizadas. Esa gestión mitigaría la posibilidad de que la IA pudiera infringir los derechos fundamentales de las personas y los grupos sometidos a ella. Por ejemplo, revisar los currículos de posibles candidatos a un puesto de trabajo utilizando una IA con sesgo hacia determinados géneros o etnias sería claramente inaceptable.
Las reglas autoritativas vienen en diferentes formas y tienen diversos dominios de aplicación. Pueden ser:
Por lo tanto, para escalar el despliegue y el uso de la IA, las organizaciones deben establecer un programa de gestión del cumplimiento, uno que aborde los requisitos relevantes de las reglas autorizadas de IA aplicables. Dicho programa construye barandillas en torno al uso de IA, de manera que es consistente con los principios y valores de la organización, así como con las expectativas y demandas de sus stakeholders.
La complejidad y la naturaleza siempre cambiante de las reglas autoritativas que debe seguir una organización pueden ser abrumadoras. Además, la introducción de nuevas reglas de IA puede afectar negativamente al estado de cumplimiento de algunas reglas preexistentes. Por tanto, es más eficaz para la organización gestionar el cumplimiento de la IA de forma sistémica para permitir un enfoque de cumplimiento coherente en toda la organización y aprovechar los controles adecuados para cumplir con los requisitos aplicables.
Las actualizaciones de las reglas autorizadas de IA existentes y la aparición de otras nuevas pueden requerir cambios significativos en la forma en que una organización ha configurado su programa y controles de cumplimiento de normas. Además, adaptarse a los nuevos requisitos de IA puede introducir un nivel de complejidad que va más allá de lo que la organización está preparada para asumir.
Para adaptarse de manera eficiente a estos cambios, las organizaciones deben monitorear proactivamente el desarrollo y modificación de las reglas autorizadas de IA pertinentes.
Cuando una organización está sujeta a varias reglas autorizadas de IA, a menudo es difícil reducir el conjunto completo de requerimientos de IA que deben abordarse en un contexto específico. Esto se debe a que mapear los requisitos de las reglas autorizadas de IA emitidas por diferentes fuentes para diferentes jurisdicciones es una tarea compleja que cruza varias áreas de especialización (por ejemplo, IA, privacidad, seguridad).
Mediante el uso de recursos internos o subcontratados de terceros, como IBM Promontory Services, las organizaciones pueden trazar requisitos comunes de IA que deben cumplirse de manera coherente y otros complementarios que pueden abordarse según sea necesario.
Un enfoque eficaz de gestión del cumplimiento de la IA incluye una comunicación clara de los pasos prácticos adecuados para alcanzar los objetivos de cumplimiento de la IA.
Las organizaciones deberían desarrollar actividades adecuadas de habilitación de procesos y educación para ayudar a los empleados a comprender los objetivos de cumplimiento de la IA de su organización, su papel en el cumplimiento de dichos objetivos, así como cómo proceder en la práctica.
Es crítico garantizar el cumplimiento de la normativa sobre IA mediante medidas técnicas y organizativas pertinentes.
Un enfoque positivo de cumplimiento, basado en promover la confianza y la transparencia en lugar de enfatizar demasiado la verificación, suele ser más eficaz porque permite a la organización obtener el apoyo total de sus empleados para cumplir con los objetivos de cumplimiento de la IA.
La tecnología desempeña un papel importante en el apoyo a un programa eficaz de cumplimiento de la IA. Por ejemplo, puede ayudar a:
Con un programa eficaz de cumplimiento de IA, patrocinado por la dirección y respaldado por los empleados, las empresas pueden lograr el cumplimiento necesario para infundir IA confiable en toda la empresa.
