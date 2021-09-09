En la última década, el valor de la inteligencia artificial (IA) ha quedado demostrado en muchas industrias. Estas tendencias han aumentado el interés de muchas organizaciones por las tecnologías de IA, no solo para optimizar las operaciones comerciales, sino también para obtener una ventaja competitiva.

Sin embargo, el despliegue y uso de la IA para respaldar las operaciones comerciales puede presentar riesgos significativos para las personas, los grupos e incluso la sociedad, si no se gestiona de acuerdo con principios y prácticas claros, como los representados en conjuntos particulares de reglas autorizadas. Esa gestión mitigaría la posibilidad de que la IA pudiera infringir los derechos fundamentales de las personas y los grupos sometidos a ella. Por ejemplo, revisar los currículos de posibles candidatos a un puesto de trabajo utilizando una IA con sesgo hacia determinados géneros o etnias sería claramente inaceptable.

Las reglas autoritativas vienen en diferentes formas y tienen diversos dominios de aplicación. Pueden ser:

Leyes y regulaciones de gobierno, como la nueva Ley de entrevistas por video de inteligencia artificial de Illinois.

Normas internacionales, como las que están desarrollando los grupos de trabajo de la ISO sobre IA, o normas centradas en la tecnología, como las normas IEEE para la IA.

Reglas organizativas internas basadas en principios, políticas o procedimientos.

Por lo tanto, para escalar el despliegue y el uso de la IA, las organizaciones deben establecer un programa de gestión del cumplimiento, uno que aborde los requisitos relevantes de las reglas autorizadas de IA aplicables. Dicho programa construye barandillas en torno al uso de IA, de manera que es consistente con los principios y valores de la organización, así como con las expectativas y demandas de sus stakeholders.