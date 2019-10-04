La mentalidad a prueba de fallas se puede aplicar a problemas tanto grandes como pequeños, pero obtener resultados con este enfoque se basa en algunos pilares importantes que pueden determinar el éxito y el impacto del programa.

Le pregunté a mi colega (y mago del crecimiento general) Peter Ikladious qué piensa de fallar rápido y me dijo: “Creo que fallar rápido es un gran concepto que, a pesar de que muchas organizaciones lo afirman, les resulta difícil hacerlo. El fracaso rápido necesita la aceptación de los principales líderes. Deben reconocer que no hay soluciones mágicas y que no todo funcionará como se espera. Sin el apoyo del liderazgo, los equipos tienen demasiado miedo de intentar algo que pueda fallar o hacen las cosas en privado, lo que limita los efectos de aprendizaje de fallar rápidamente”.

Hay dos ideas realmente esenciales en los comentarios de Peter que coinciden con mi experiencia y los enfoques dentro de Playing to Win.

Lo primero es que los líderes deben estar realmente convencidos del enfoque. Si los equipos tienen la oportunidad de explorar nuevas ideas y la confianza de que sus trabajos, carreras, bonificaciones y promociones no están en riesgo si una idea no tiene éxito, ese es un entorno en el que las pruebas y la innovación pueden prosperar.

En mi experiencia, es aún mejor replantear la noción de "fracaso" por completo. El proceso de prueba se trata tanto de la velocidad a la que una empresa puede llegar a la respuesta correcta como de los aprendizajes en el camino.

Si las supuestas fallas se documentan y se comunican internamente de maneras realmente claras y convincentes, esa experiencia puede ayudar a otros equipos a evitar probar las mismas ideas una y otra vez. En ese sentido, los resultados de cualquier prueba, independientemente de su éxito o fracaso, representan un aumento del conocimiento institucional de una organización si se documentan y comparten adecuadamente. Ese conocimiento tiene valor.

Una prueba exitosa podría ser una que no funcione, pero que nadie en su organización pierda el tiempo en intentarlo de nuevo.

Este pensamiento se une al segundo, que es que el impacto real de las pruebas solo se puede lograr cuando se combina con la transparencia. Esta transparencia es esencial para generar aceptación, impulsar la escala e incluso compartir aprendizajes de lo que no funciona. Sin los “efectos de aprendizaje”, como lo describió Peter, gran parte del valor en términos de conocimiento institucional nunca se crea.