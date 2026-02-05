Si 2025 se sintió como un crescendo normativo, 2026 es el año en que la orquesta comienza a tocar con toda su fuerza. Los organismos reguladores están acelerando la aplicación, desde infraestructuras de la UE como NIS2, DORA y la Ley de IA, hasta nuevos mandatos de privacidad en Australia, India y Brasil, hasta las reglas de la SEC de Estados Unidos. La expectativa es clara: las empresas deben demostrar controles efectivos, establecer gobernanza y planificar la resiliencia.
La seguridad, la gobernanza y el riesgo (SGR) ya no son tareas de cumplimiento. Son disciplinas ejecutivas que configuran el acceso al mercado, la valoración y la resiliencia.
El Global Risks Report 2025 destaca la desinformación, el ciberespionaje y las interrupciones impulsadas por la tecnología entre los riesgos más graves a corto plazo. Esto indica que lo digital se convirtió en una variable macroeconómica que los líderes deben gestionar activamente.
Global Digital Trust Insights 2025 de PwC agrega un claro recordatorio: mientras que el 77 % de las organizaciones planea aumentar los presupuestos cibernéticos, solo el 2 % informa de resiliencia cibernética en toda la empresa. Esta brecha apunta a la falta de estructuras de gobernanza, derechos de decisión poco claros y una rendición de cuentas insuficiente a nivel de la junta directiva.
En toda Europa, la Directiva NIS2 ha pasado de la fase de plazos a la de aplicación. Los Estados miembros aún están completando la transposición. Está elevando el nivel de exigencia para las entidades esenciales e importantes en materia de gestión de riesgos, notificación de incidentes y responsabilidad de la gerencia. Espere un escrutinio intensificado a principios de 2026 a medida que las leyes nacionales entren en línea y las acciones de infracción lleven a los rezagados a alinearse.
Junto con la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la UE para los servicios financieros y la perspectiva de seguridad de los productos de la Ley de Resiliencia Cibernética, la pila de la UE ahora vincula la gobernanza a la dependencia de los proveedores. También fortalece las pruebas y los registros de evidencia, convirtiendo los programas en papel en programas de resiliencia auditables.
La dimensión de la IA ya no es teórica. Las obligaciones progresivas de la Ley de IA de la UE ya están en vigor. Requieren transparencia para la inteligencia artificial de propósito general (GPAI) y los modelos fundacionales desde agosto de 2025, con un punto de control importante en agosto de 2026 para los sistemas de IA de alto riesgo. Las organizaciones que ejecutan recursos humanos, crédito, diagnósticos médicos o IA de infraestructura crítica deben preparar la gestión de riesgos, la supervisión humana y la documentación que resistan la revisión de los entes reguladores.
En Estados Unidos, las normas de divulgación cibernética de la SEC han establecido como norma general la obligación de notificar los incidentes en un plazo de cuatro días hábiles y de publicar información anual sobre gobernanza. Esto impulsa la alineación multifuncional entre seguridad, finanzas y legal. Las excepciones de materialidad y presentación de informes retrasados ahora se prueban en la práctica. Las juntas directivas y los CISO deben tener listos los marcos de decisión.
Canadá se enfrenta a una situación de incertidumbre tras el fracaso del proyecto de ley C-27. Aun así, los marcos provinciales liderados por la Ley 25 de Québec y la orientación del organismo regulador están aumentando las expectativas nacionales, particularmente en torno a las sanciones, los datos de los menores y la transparencia de las decisiones automatizadas. Las multinacionales deberían planificar una estrategia diversificada que se ajuste a las normas más estrictas.
Asia está codificando el pragmatismo transfronterizo, y China aclara las rutas de datos salientes (como evaluaciones de seguridad, contratos estándar y certificaciones) y flexibiliza los umbrales, sin dejar de exigir una gobernanza de datos rigurosa. Singapur mantiene su modelo de notificación de violaciones de respuesta rápida (3 días hasta el PDPC una vez que se determina una violación notificable) y continúa la aplicación visible impulsada por ransomware a través de compromisos.
Australia promulgó la reforma más trascendental en materia de privacidad de las últimas décadas. Incluye nuevos agravios legales, delitos anti-doxxing, poderes reforzados de la OAIC, medidas de seguridad técnicas y organizativas, transparencia para las decisiones automatizadas y un Código de Privacidad Infantil en Internet en un plazo de 24 meses. Varias disposiciones están vigentes. Con algunos requisitos ya en vigor y otros que continuarán incorporándose gradualmente hasta diciembre de 2026 y después, incluido el Código de Privacidad Infantil en Internet, los equipos de gobernanza deben gestionar activamente la aplicabilidad por etapas.
Y en América Latina, la ANPD de Brasil publicó un mapa de aplicación 2026-2027 que prioriza los derechos de los interesados, la gobernanza del sector público, la IA y la tecnología emergente y los datos de los menores en el marco del nuevo ECA digital. Este mapa de cumplimiento coordina la supervisión y las sanciones tras las rondas de orientación.
En definitiva, 2026 será el año en que la SGR determine su autorización para operar en los ámbitos del diseño de productos, el despliegue de la IA, la divulgación de información en los mercados de capitales y el tratamiento de datos transfronterizos.
Las siguientes prioridades describen cómo las organizaciones pueden convertir la presión normativa en beneficio estratégico, reduciendo la fricción, la reestructuración y el riesgo en toda la empresa.
Es fundamental estar preparados para 2026, antes de que los organismos reguladores, los incidentes o las auditorías de IA obliguen a tomar medidas. Esta hoja de ruta de 90 días define las acciones más importantes:
Las organizaciones que prosperen serán las que reconozcan un cambio fundamental: la seguridad, la gobernanza y el riesgo se han convertido en pilares de la ventaja estratégica.
Definen la rapidez con la que una empresa puede innovar, la confianza con la que puede entrar en nuevas regiones y cómo puede demostrar a los clientes, socios e inversores que está preparada para el futuro.
En un escenario conformado por la IA, los flujos de datos transfronterizos y la aceleración de la aplicación normativa, la SGR determina ahora el ritmo al que las organizaciones pueden crecer de forma segura y responsable.
Se destacarán las empresas que inviertan temprano, creando una gobernanza escalable, una seguridad que demuestre resiliencia y modelos de riesgo que informen decisiones reales. Se adaptarán con agilidad a las nuevas normas, responderán a las auditorías con seguridad y se ganarán la confianza de una forma que sus competidores no podrán imitar.
La SGR ya no es un costo de hacer negocios. Es señal de preparación, madurez y ambición. Y en 2026, la SGR podría ser el indicador más sólido de qué organizaciones liderarán sus industrias en la próxima década.
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