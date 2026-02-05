En toda Europa, la Directiva NIS2 ha pasado de la fase de plazos a la de aplicación. Los Estados miembros aún están completando la transposición. Está elevando el nivel de exigencia para las entidades esenciales e importantes en materia de gestión de riesgos, notificación de incidentes y responsabilidad de la gerencia. Espere un escrutinio intensificado a principios de 2026 a medida que las leyes nacionales entren en línea y las acciones de infracción lleven a los rezagados a alinearse.

Junto con la Ley de Resiliencia Operativa Digital (DORA) de la UE para los servicios financieros y la perspectiva de seguridad de los productos de la Ley de Resiliencia Cibernética, la pila de la UE ahora vincula la gobernanza a la dependencia de los proveedores. También fortalece las pruebas y los registros de evidencia, convirtiendo los programas en papel en programas de resiliencia auditables.

La dimensión de la IA ya no es teórica. Las obligaciones progresivas de la Ley de IA de la UE ya están en vigor. Requieren transparencia para la inteligencia artificial de propósito general (GPAI) y los modelos fundacionales desde agosto de 2025, con un punto de control importante en agosto de 2026 para los sistemas de IA de alto riesgo. Las organizaciones que ejecutan recursos humanos, crédito, diagnósticos médicos o IA de infraestructura crítica deben preparar la gestión de riesgos, la supervisión humana y la documentación que resistan la revisión de los entes reguladores.

En Estados Unidos, las normas de divulgación cibernética de la SEC han establecido como norma general la obligación de notificar los incidentes en un plazo de cuatro días hábiles y de publicar información anual sobre gobernanza. Esto impulsa la alineación multifuncional entre seguridad, finanzas y legal. Las excepciones de materialidad y presentación de informes retrasados ahora se prueban en la práctica. Las juntas directivas y los CISO deben tener listos los marcos de decisión.

Canadá se enfrenta a una situación de incertidumbre tras el fracaso del proyecto de ley C-27. Aun así, los marcos provinciales liderados por la Ley 25 de Québec y la orientación del organismo regulador están aumentando las expectativas nacionales, particularmente en torno a las sanciones, los datos de los menores y la transparencia de las decisiones automatizadas. Las multinacionales deberían planificar una estrategia diversificada que se ajuste a las normas más estrictas.

Asia está codificando el pragmatismo transfronterizo, y China aclara las rutas de datos salientes (como evaluaciones de seguridad, contratos estándar y certificaciones) y flexibiliza los umbrales, sin dejar de exigir una gobernanza de datos rigurosa. Singapur mantiene su modelo de notificación de violaciones de respuesta rápida (3 días hasta el PDPC una vez que se determina una violación notificable) y continúa la aplicación visible impulsada por ransomware a través de compromisos.

Australia promulgó la reforma más trascendental en materia de privacidad de las últimas décadas. Incluye nuevos agravios legales, delitos anti-doxxing, poderes reforzados de la OAIC, medidas de seguridad técnicas y organizativas, transparencia para las decisiones automatizadas y un Código de Privacidad Infantil en Internet en un plazo de 24 meses. Varias disposiciones están vigentes. Con algunos requisitos ya en vigor y otros que continuarán incorporándose gradualmente hasta diciembre de 2026 y después, incluido el Código de Privacidad Infantil en Internet, los equipos de gobernanza deben gestionar activamente la aplicabilidad por etapas.

Y en América Latina, la ANPD de Brasil publicó un mapa de aplicación 2026-2027 que prioriza los derechos de los interesados, la gobernanza del sector público, la IA y la tecnología emergente y los datos de los menores en el marco del nuevo ECA digital. Este mapa de cumplimiento coordina la supervisión y las sanciones tras las rondas de orientación.

En definitiva, 2026 será el año en que la SGR determine su autorización para operar en los ámbitos del diseño de productos, el despliegue de la IA, la divulgación de información en los mercados de capitales y el tratamiento de datos transfronterizos.