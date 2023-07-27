Seis tendencias de EAM que impulsan las industrias del petróleo y el gas

La industria del petróleo y el gas sigue siendo una parte integral del escenario energético, pero se enfrenta a una serie de desafíos modernos, que incluyen condiciones de mercado volátiles, regulaciones ambientales en expansión y la creciente necesidad de eficiencia operativa.
Para hacer frente a estos desafíos, los actores de la industria están recurriendo a soluciones de gestión de activos empresariales (EAM) La EAM es una herramienta invaluable que permite a las empresas de petróleo y gas gestionar los activos físicos y la infraestructura a lo largo de sus ciclos de vida, desde el diseño y la adquisición hasta el mantenimiento y la eliminación.
En 2022, el mercado de EAM estaba valorado en casi 6000 millones de USD, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 16.9 % hasta 2030. Aquí, analizaremos las posibles aplicaciones del software EAM en petróleo y gas y hablaremos sobre las tendencias que impulsan la industria.
En esencia, la gestión de activos empresariales (EAM) es un sistema diseñado para ayudar a las organizaciones a gestionar activos físicos (por ejemplo, equipamiento, maquinaria e infraestructura). Ofrece una visión integral, proporcionando datos críticos sobre el estado, la ubicación y la eficiencia de los activos.
Los sistemas EAM pueden incluir funciones como gestión de mantenimiento, gestión del ciclo de vida de los activos, gestión de inventario y gestión de órdenes de trabajo, entre otras. Más recientemente, estos sistemas integraron tecnologías avanzadas como Internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial (IA) y machine learning (ML) para permitir análisis predictivos y monitoreo en tiempo real.
La gestión de activos empresariales (EAM) puede ayudar a las empresas a gestionar más fácilmente una compleja gama de activos, desde plataformas de perforación y oleoductos hasta refinerías e instalaciones de almacenamiento. Las siguientes son algunas de las formas más impactantes en que el petróleo y el gas están adoptando la EAM como una estrategia de gestión de activos:
A medida que la tecnología de gestión de activos empresariales (EAM) continúa evolucionando, surgen nuevas tendencias que prometen transformar la manera en que las empresas de petróleo y gas abordan la gestión del rendimiento de los activos. Pero, ¿qué innovaciones están mostrando el mayor potencial? Hablemos (sin ningún orden en particular).
Los gemelos digitales(réplicas virtuales de activos físicos, procesos o sistemas) han ganado un terreno considerable en el sector del petróleo y el gas. Cuando se integran con la EAM, los gemelos digitales ofrecen la capacidad de simular diversos escenarios operativos y anticipar interrupciones de activos. El acceso a simulaciones de activos/sistemas puede permitir una planificación más proactiva del mantenimiento, una mejor toma de decisiones y una mejor gestión de riesgos. También puede aumentar significativamente el tiempo de actividad y la vida útil.
La tecnología blockchain tiene el potencial de aportar transparencia, seguridad y trazabilidad a EAM. El blockchain proporciona un registro seguro y descentralizado de todas las transacciones relacionadas con activos, mejorando la auditabilidad y reduciendo el riesgo de fraude y error. Aunque aún está en sus primeras etapas, el uso de blockchain en la EAM es una tendencia que vale la pena observar.
La IA y el ML están potenciando los sistemas EAM, llevando la capacidad predictiva de EAM al siguiente nivel. Al recopilar y analizar grandes cantidades de datos de los sensores de los activos, estas tecnologías pueden predecir las fallas del equipamiento con mayor precisión y mejorar la confiabilidad general de los activos.
Al integrar la realidad aumentada (RA) con EAM, las empresas de petróleo y gas pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de mantenimiento. La tecnología de RA superpone la información digital en el mundo físico, lo que ayuda a los técnicos a visualizar procedimientos complejos y diagnosticar problemas con el equipamiento. En caso de avería, los equipos de mantenimiento pueden usar gafas de RA para ver datos de activos en tiempo real e instrucciones de reparación paso a paso e incluso obtener asistencia remota de expertos.
La tecnología móvil está haciendo que la EAM sea más accesible que nunca. Ahora los técnicos pueden acceder a la información sobre los activos, las métricas, los programas de mantenimiento y las instrucciones de trabajo detalladas desde sus dispositivos móviles, independientemente de su ubicación. Esto no solo mejora la productividad, sino que también garantiza que la información más precisa y actualizada esté siempre al alcance del equipo.
La sustentabilidad es una preocupación apremiante para la industria del petróleo y el gas, y los sistemas EAM están evolucionando para respaldar estas iniciativas. Los sistemas modernos de EAM pueden ayudar a las empresas a monitorear y reducir su impacto ambiental, rastrear su huella de carbono y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Estas nuevas características permiten a las empresas abordar las prácticas que dañan el medio ambiente y aún así maximizar las ganancias.
La industria del petróleo y el gas se beneficiará significativamente de los sistemas EAM, que tienen el poder de ofrecer insights valiosos que pueden ayudar a las empresas de petróleo y gas a optimizar las operaciones, mejorar la rentabilidad y mantenerse competitivas en un ámbito desafiante. Y al integrar EAM con otros sistemas empresariales, como la planificación de recursos empresariales (ERP) y la gestión de relaciones con los clientes (CRM), las empresas pueden adoptar un enfoque más holístico de las operaciones.
Sin embargo, la implementación exitosa de EAM requiere una amplia capacitación del personal, iniciativas integrales de gestión de cambios y un enfoque estratégico que se alinee con los objetivos comerciales de la empresa. También se beneficia de un software avanzado de gestión de activos, como IBM Maximo.
IBM Maximo Application Suite es una solución integrada de gestión de activos que ayuda a los proveedores de petróleo y gas a mejorar el rendimiento, agilizar las operaciones diarias y simplificar los procesos de transformación digital. Mediante una plataforma integrada impulsada por IA y basada en la nube, Maximo ofrece capacidades de CMMS, EAM y APM que producen analytics avanzados y ayudan a las empresas de servicios públicos a tomar decisiones más inteligentes y basadas en datos.
Pero el futuro de la EAM en la industria del petróleo y el gas no se limita a la adopción de nuevas tecnologías. También se trata de transformar los procesos y la cultura empresarial.
Con el enfoque correcto, e IBM Maximo, la EAM puede ser una herramienta poderosa para impulsar la excelencia operativa y la innovación en la industria del petróleo y el gas en las próximas décadas.
