Seis tendencias de EAM que impulsan las industrias del petróleo y el gas

A medida que la tecnología de gestión de activos empresariales (EAM) continúa evolucionando, surgen nuevas tendencias que prometen transformar la manera en que las empresas de petróleo y gas abordan la gestión del rendimiento de los activos. Pero, ¿qué innovaciones están mostrando el mayor potencial? Hablemos (sin ningún orden en particular).

Tendencia 1: integración de EAM y gemelos digitales

Los gemelos digitales(réplicas virtuales de activos físicos, procesos o sistemas) han ganado un terreno considerable en el sector del petróleo y el gas. Cuando se integran con la EAM, los gemelos digitales ofrecen la capacidad de simular diversos escenarios operativos y anticipar interrupciones de activos. El acceso a simulaciones de activos/sistemas puede permitir una planificación más proactiva del mantenimiento, una mejor toma de decisiones y una mejor gestión de riesgos. También puede aumentar significativamente el tiempo de actividad y la vida útil.

Tendencia 2: uso de blockchain en sistemas EAM

La tecnología blockchain tiene el potencial de aportar transparencia, seguridad y trazabilidad a EAM. El blockchain proporciona un registro seguro y descentralizado de todas las transacciones relacionadas con activos, mejorando la auditabilidad y reduciendo el riesgo de fraude y error. Aunque aún está en sus primeras etapas, el uso de blockchain en la EAM es una tendencia que vale la pena observar.

Tendencia 3: EAM impulsada por IA y machine learning

La IA y el ML están potenciando los sistemas EAM, llevando la capacidad predictiva de EAM al siguiente nivel. Al recopilar y analizar grandes cantidades de datos de los sensores de los activos, estas tecnologías pueden predecir las fallas del equipamiento con mayor precisión y mejorar la confiabilidad general de los activos.

Tendencia 4: combinar las características de la realidad aumentada con las capacidades de EAM

Al integrar la realidad aumentada (RA) con EAM, las empresas de petróleo y gas pueden mejorar la eficiencia y la eficacia de sus procesos de mantenimiento. La tecnología de RA superpone la información digital en el mundo físico, lo que ayuda a los técnicos a visualizar procedimientos complejos y diagnosticar problemas con el equipamiento. En caso de avería, los equipos de mantenimiento pueden usar gafas de RA para ver datos de activos en tiempo real e instrucciones de reparación paso a paso e incluso obtener asistencia remota de expertos.

Tendencia 5: el auge de las soluciones EAM móviles

La tecnología móvil está haciendo que la EAM sea más accesible que nunca. Ahora los técnicos pueden acceder a la información sobre los activos, las métricas, los programas de mantenimiento y las instrucciones de trabajo detalladas desde sus dispositivos móviles, independientemente de su ubicación. Esto no solo mejora la productividad, sino que también garantiza que la información más precisa y actualizada esté siempre al alcance del equipo.

Tendencia 6: impulsar la sustentabilidad con soluciones EAM

La sustentabilidad es una preocupación apremiante para la industria del petróleo y el gas, y los sistemas EAM están evolucionando para respaldar estas iniciativas. Los sistemas modernos de EAM pueden ayudar a las empresas a monitorear y reducir su impacto ambiental, rastrear su huella de carbono y garantizar el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Estas nuevas características permiten a las empresas abordar las prácticas que dañan el medio ambiente y aún así maximizar las ganancias.