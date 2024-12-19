Mejorar el cumplimiento normativo en la era de la IA mediante la fundamentación de documentos con IA generativa.

Una de las innovaciones más impactantes en la IA generativa es la capacidad de permitir que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) interactúen dinámicamente con los documentos. Esta característica aborda un desafío común en los despliegues de IA: el fenómeno de la alucinación, donde los modelos generan respuestas plausibles pero incorrectas debido a lagunas en sus datos de entrenamiento.

Al permitir a los usuarios cargar documentos normativos relevantes directamente en la interfaz de IA, las organizaciones pueden crear una base de conocimientos dinámica y sensible al contexto. Esto garantiza que cuando un profesional de cumplimiento pregunta sobre requisitos normativos específicos, la respuesta de la IA se basa en documentos reales y va acompañada de citas, lo que permite a los usuarios rastrear la información hasta su fuente.