Mejorar el cumplimiento normativo en la era de la IA mediante la fundamentación de documentos con IA generativa.

En el cumplimiento normativo, adelantarse a las regulaciones cambiantes y mantener el cumplimiento de ellas puede ser una tarea abrumadora, especialmente para la industria financiera. La IA generativa está revolucionando la forma en que las organizaciones acceden al conocimiento, permitiendo un acceso más rápido y preciso a información crítica que impulsa las estrategias de cumplimiento y las decisiones operativas.
Según las predicciones mundiales de inteligencia artificial generativa 2024 de IDC, "para 2025, dos tercios de las empresas aprovecharán una combinación de IA generativa y generación aumentada por recuperación (RAG) para impulsar el descubrimiento de conocimiento de autoservicio específico del dominio, mejorando la eficacia de las decisiones en un 50 %". Particularmente a través de su capacidad para interactuar directamente con documentos, la IA generativa está transformando el cumplimiento de normas al ofrecer acceso conversacional intuitivo a textos normativos actualizados. Estos avances permiten a los equipos de cumplimiento normativo tomar decisiones más rápidas y mejor informadas en un entorno normativo cada vez más complejo.
La necesidad de información actualizada y precisa es fundamental para el cumplimiento normativo. Las organizaciones dependen cada vez más de capacidades de IA generativa, como los sistemas de respuesta a preguntas en lenguaje natural y la búsqueda empresarial, para apoyar el autoservicio de descubrimiento de conocimiento para empleados, responsables de cumplimiento y auditores. Los documentos son fuentes de datos esenciales para casos de uso de IA generativa, enfatizando la importancia de la información accesible y contextualizada en escenarios de cumplimiento de normas.
Imagine a un oficial de cumplimiento que necesita insights rápidos sobre los últimos cambios regulatorios que afectan las políticas contra el lavado de dinero (AML). Los métodos tradicionales pueden implicar la revisión manual de densos textos regulatorios o la consulta de múltiples fuentes dispares. Sin embargo, con los sistemas de IA generativa, los usuarios pueden formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas precisas y específicas para cada contexto, extraídas directamente de los documentos pertinentes, lo que reduce el tiempo y el esfuerzo que implica la gestión del cumplimiento normativo.
La IA generativa permite respuestas más precisas y específicas mediante técnicas avanzadas de ingeniería de instrucciones. Al aumentar los modelos fundacionales con marcos de RAG, las organizaciones pueden dar a los usuarios acceso a los documentos y datos necesarios para tomar decisiones e insights informados y basados en datos. Este enfoque mitiga significativamente los riesgos asociados con la información desactualizada o incompleta.
Por ejemplo, los equipos de cumplimiento normativo de una organización global pueden utilizar herramientas de IA generativa para basar sus modelos en la normativa vigente y los documentos internos de cumplimiento normativo. Al introducir estos documentos en el sistema, la IA proporciona respuestas personalizadas a consultas específicas, como los pasos necesarios para cumplir con las nuevas directrices de Conozca a su cliente (KYC), con referencias a los textos normativos exactos. Esto mejora la precisión de la información proporcionada y genera confianza en los resultados de la IA, ya que los usuarios pueden verificar rápidamente el material de origen.
Una de las innovaciones más impactantes en la IA generativa es la capacidad de permitir que los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) interactúen dinámicamente con los documentos. Esta característica aborda un desafío común en los despliegues de IA: el fenómeno de la alucinación, donde los modelos generan respuestas plausibles pero incorrectas debido a lagunas en sus datos de entrenamiento.
Al permitir a los usuarios cargar documentos normativos relevantes directamente en la interfaz de IA, las organizaciones pueden crear una base de conocimientos dinámica y sensible al contexto. Esto garantiza que cuando un profesional de cumplimiento pregunta sobre requisitos normativos específicos, la respuesta de la IA se basa en documentos reales y va acompañada de citas, lo que permite a los usuarios rastrear la información hasta su fuente.
Otra potente capacidad de los sistemas de chat basados en documentos es la integración con almacenes de vectores, como los que admiten la indexación y recuperación de documentos a gran escala. Estas tiendas pueden almacenar miles de documentos, ampliando significativamente la fidelidad y capacidad del proceso de puesta a tierra. Para el cumplimiento normativo, esto significa que se pueden indexar y hacer accesibles al instante bibliotecas enteras de textos normativos, políticas de cumplimiento interno y documentos relacionados. Los responsables de cumplimiento pueden consultar esta vasta base de conocimientos tan fácilmente como mantener una conversación, con respuestas entregadas en tiempo real y basadas en la información más reciente y relevante.
Por ejemplo, si un equipo de cumplimiento tiene la tarea de evaluar el impacto de una nueva normativa sobre las prácticas existentes, puede cargar la normativa en el sistema y formular preguntas específicas sobre sus implicaciones. La IA, basada en el documento subido y complementada con materiales relacionados almacenados en el índice vectorial, ofrece insights, ayudando al equipo a identificar rápidamente las áreas de preocupación y adaptar las estrategias de cumplimiento en consecuencia.
Las implicaciones prácticas de estos avances son profundas. Al incorporar capacidades de IA en los flujos de trabajo de cumplimiento, las organizaciones pueden implementar herramientas que capturan comportamientos específicos, como proporcionar respuestas y citas precisas. Estas herramientas pueden integrarse en asistentes o agentes de IA, lo que permite realizar más pruebas y ampliar las aplicaciones.
Considere un escenario en el que una organización multinacional está integrando nuevas leyes contra el soborno y la corrupción en su infraestructura de cumplimiento. Mediante el uso de un sistema de IA para chatear documentos, la organización puede establecer sus modelos de IA tanto con el texto de las nuevas leyes como con las políticas internas pertinentes. Luego, los oficiales de cumplimiento de normas pueden interactuar con la IA para comprender los requerimientos específicos, generar listas de verificación de cumplimiento de normas e incluso identificar posibles áreas de incumplimiento, todo a través de una interfaz conversacional. Esto no solo mejora la eficiencia de las operaciones de cumplimiento normativo, sino que también potencia la capacidad de la organización para adaptarse de forma proactiva a los cambios normativos.
Al usar capacidades de IA generativa para interactuar con documentos, las organizaciones pueden empoderar a sus equipos de cumplimiento con acceso de autoservicio a información reglamentaria crítica, lo que mejora significativamente la toma de decisiones y la eficiencia operativa. A medida que el uso de IA generativa continúa creciendo, el futuro del cumplimiento normativo está definido por soluciones inteligentes, receptivas y basadas en datos que mantienen el ritmo del escenario regulatorio en constante evolución.
Únase a IBM para un seminario web en el que demostramos cómo encontrar un retorno de la inversión (ROI) real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en todas las industrias, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra por qué IBM ha sido reconocida como líder en el 2025 Gartner® Magic Quadrant™ para plataformas de ciencia de datos y machine learning.
Descubra cómo las organizaciones están pasando de lanzar IA en pilotos dispares a usarla para impulsar la transformación en el núcleo.
Acceda a nuestro catálogo completo de más de 100 cursos en línea al adquirir hoy mismo una suscripción individual o multiusuario, lo que le permitirá ampliar sus conocimientos en una amplia gama de nuestros productos a un precio bajo.
IBM® Granite es una familia de modelos de IA abiertos, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Dirigida por los principales líderes de opinión de IBM, el plan de estudios está diseñado para ayudar a los líderes empresariales a obtener los conocimientos necesarios para priorizar las inversiones en IA que pueden impulsar el crecimiento.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
Active estos cinco cambios de mentalidad para superar la incertidumbre, estimular la reinvención empresarial y potenciar el crecimiento con la IA agéntica.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga a trabajar la IA en su negocio con la experiencia en IA líder del sector y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Los servicios de IA de IBM Consulting ayudan a reinventar la forma en que las empresas trabajan con IA para la transformación.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.