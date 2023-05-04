Impulse la disrupción digital con cargas de trabajo de middle-office y back-office

La tecnología moderna es clave para la transformación digital, pero a partir de 2022, solo el 7 % de las cargas de trabajo bancarias centrales de todo el mundo se han trasladado a la nube (enlace externo a ibm.com). Se ha observado que hasta ahora el énfasis se ha puesto en las aplicaciones de front-office (o front-end digitales), pero los sistemas de middle y back-office también necesitan modernizarse.

Creemos que el verdadero valor de la transformación digital radica en modernizar estos sistemas intermedios y de back-office. Estos sistemas suelen ser la columna vertebral de las operaciones de una organización financiera, y modernizarlos puede ayudar a mejorar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad, la resiliencia, la seguridad y los protocolos de cumplimiento en un ámbito regulatorio en constante cambio.

Por ejemplo, una de las principales organizaciones financieras comerciales triplicó el rendimiento al trasladar su plataforma comercial a la nube, ayudando a los clientes a aprovechar oportunidades fugaces de obtener ganancias en una plataforma en la nube rica en seguridad y protegiendo las inversiones de los clientes.

Modernizar las cargas de trabajo de middle y back office puede ser un proceso complejo, especialmente para organizaciones establecidas y aquellas en industrias reguladas. Requiere un profundo conocimiento de las operaciones existentes y de hacia dónde quiere ir la empresa, además de las cuestiones normativas y de seguridad inherentes a este tipo de industrias y la complejidad que supone el traslado a la nube. Creemos que los beneficios de modernizar el sistema de middle-office y back-office superan los riesgos.