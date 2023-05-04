Impulse la disrupción digital con cargas de trabajo de middle-office y back-office

La transformación digital ha sido una búsqueda de las organizaciones durante una década, acelerada por la pandemia, las demandas de los consumidores nativos digitales y la necesidad de maximizar las inversiones existentes. Vemos que las organizaciones impulsan innovaciones más sólidas al desbloquear el núcleo empresarial y obtener beneficios tangibles.
La tecnología moderna es clave para la transformación digital, pero a partir de 2022, solo el 7 % de las cargas de trabajo bancarias centrales de todo el mundo se han trasladado a la nube (enlace externo a ibm.com). Se ha observado que hasta ahora el énfasis se ha puesto en las aplicaciones de front-office (o front-end digitales), pero los sistemas de middle y back-office también necesitan modernizarse.
Creemos que el verdadero valor de la transformación digital radica en modernizar estos sistemas intermedios y de back-office. Estos sistemas suelen ser la columna vertebral de las operaciones de una organización financiera, y modernizarlos puede ayudar a mejorar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad, la resiliencia, la seguridad y los protocolos de cumplimiento en un ámbito regulatorio en constante cambio.
Por ejemplo, una de las principales organizaciones financieras comerciales triplicó el rendimiento al trasladar su plataforma comercial a la nube, ayudando a los clientes a aprovechar oportunidades fugaces de obtener ganancias en una plataforma en la nube rica en seguridad y protegiendo las inversiones de los clientes.
Modernizar las cargas de trabajo de middle y back office puede ser un proceso complejo, especialmente para organizaciones establecidas y aquellas en industrias reguladas. Requiere un profundo conocimiento de las operaciones existentes y de hacia dónde quiere ir la empresa, además de las cuestiones normativas y de seguridad inherentes a este tipo de industrias y la complejidad que supone el traslado a la nube. Creemos que los beneficios de modernizar el sistema de middle-office y back-office superan los riesgos.
Las empresas suelen enfrentar desafíos en cuatro áreas clave:
Entonces, ¿qué técnicas se pueden aplicar para ayudar a superar estos desafíos y aprovechar plenamente los beneficios de la transformación digital?
Una estrategia y una visión que abarquen la ubicación óptima de la carga de trabajo, un enfoque centrado en los procesos de negocio para la modernización, las consideraciones de seguridad y cumplimiento, y un modelo operativo de 360 grados son cruciales para un proceso exitoso de transformación digital en front, middle y back office.
Es crucial priorizar las iniciativas de transformación digital basadas en el valor del negocio y el costo total de propiedad en el clima económico actual, donde el presupuesto, el talento y el tiempo pueden ser limitados.
Impulse proyectos discretos con un enfoque en la rentabilidad. Las organizaciones pueden comenzar por modernizar el front o back/middle office y conectarse hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Varios clientes han ejecutado con éxito una estrategia de este tipo:
Para las industrias reguladas, es esencial contar con un socio que pueda proporcionar una plataforma en la nube que sea segura y adaptable a las necesidades cambiantes y a los requerimientos de cumplimiento de normas de soporte, independientemente de dónde comience el viaje a la nube.
IBM se ha dedicado a ofrecer los mejores parámetros: resiliencia, rendimiento, seguridad, protocolos de cumplimiento y costo total de propiedad, con IBM® Cloud, especialmente para clientes en industrias altamente reguladas, para que puedan tomar decisiones sobre sus cargas de trabajo críticas en el medio y la oficina trasera con confianza.
IBM tiene experiencia en el diseño de sistemas de misión crítica y resilientes para industrias reguladas y clientes empresariales. Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades, aprovechando nuestra profunda experiencia en la industria. Ofrecemos x86, Power y zSystems para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y alto rendimiento en nuestra nube y on premises. Nuestro equipo tiene la experiencia necesaria para ofrecer nuevas soluciones o mejorar las existentes.
