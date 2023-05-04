Etiquetas
Impulse la disrupción digital con cargas de trabajo de middle-office y back-office

Descubre los cuatro retos clave para modernizar las cargas de trabajo principales de la compañía y cuatro formas de empezar ahora.

La transformación digital ha sido una búsqueda de las organizaciones durante una década, acelerada por la pandemia, las demandas de los consumidores nativos digitales y la necesidad de maximizar las inversiones existentes. Vemos que las organizaciones impulsan innovaciones más sólidas al desbloquear el núcleo empresarial y obtener beneficios tangibles.

 

Digitalice la oficina principal para obtener resultados rápidos y modernizar el núcleo para desbloquear la innovación.

La tecnología moderna es clave para la transformación digital, pero a partir de 2022, solo el 7 % de las cargas de trabajo bancarias centrales de todo el mundo se han trasladado a la nube (enlace externo a ibm.com). Se ha observado que hasta ahora el énfasis se ha puesto en las aplicaciones de front-office (o front-end digitales), pero los sistemas de middle y back-office también necesitan modernizarse.

Creemos que el verdadero valor de la transformación digital radica en modernizar estos sistemas intermedios y de back-office. Estos sistemas suelen ser la columna vertebral de las operaciones de una organización financiera, y modernizarlos puede ayudar a mejorar la competitividad a largo plazo, la rentabilidad, la resiliencia, la seguridad y los protocolos de cumplimiento en un ámbito regulatorio en constante cambio.

Por ejemplo, una de las principales organizaciones financieras comerciales triplicó el rendimiento al trasladar su plataforma comercial a la nube, ayudando a los clientes a aprovechar oportunidades fugaces de obtener ganancias en una plataforma en la nube rica en seguridad y protegiendo las inversiones de los clientes.

Modernizar las cargas de trabajo de middle y back office puede ser un proceso complejo, especialmente para organizaciones establecidas y aquellas en industrias reguladas. Requiere un profundo conocimiento de las operaciones existentes y de hacia dónde quiere ir la empresa, además de las cuestiones normativas y de seguridad inherentes a este tipo de industrias y la complejidad que supone el traslado a la nube. Creemos que los beneficios de modernizar el sistema de middle-office y back-office superan los riesgos.

Cuatro áreas clave que presentan desafíos

Las empresas suelen enfrentar desafíos en cuatro áreas clave:

  1. Plataforma: hemos visto a los clientes luchar con el costo de una plataforma multinube segura, resiliente y que cumple con la normativa. Una plataforma segura y resistente debe aprovechar un entorno computación confidencial, que abarque computación, contenedores, bases de datos, cifrado y gestión de claves. También debe aprovechar un marco de controles comunes específico de la industria que respalde los requisitos de cumplimiento normativo de una empresa; sin embargo, el costo de mantener un marco de controles puede ser un desafío. Además, creemos que depender de un solo proveedor de la nube aumenta el riesgo de concentración en la nube, lo que afecta al rendimiento y la resiliencia de la aplicación.
  2. Aplicación: la complejidad de las aplicaciones de middle-office y back-office puede ser un desafío importante que las organizaciones deben abordar. El procesamiento de transacciones de alta velocidad y gran volumen, la coherencia de los datos, el procesamiento por lotes y las complejas business rules contribuyen a esta complejidad. Estas aplicaciones existen desde hace años, y los recursos que entienden las business rules y la tecnología que las respalda son pocos y distantes entre sí.
  3. Datos: los datos son otra área crítica de preocupación. La proliferación de datos, la coherencia, la latencia y el cifrado son factores esenciales a tener en cuenta. La latencia entre los front-ends de la nube y las aplicaciones de oficina intermedia y de back-office on premises puede afectar la Experiencia del usuario. Los requisitos de soberanía de datos pueden afectar las decisiones sobre la ubicación de las cargas de trabajo y, potencialmente, frenar la innovación.
  4. Modelo operativo: los modelos operativos pueden suponer un reto importante en el proceso de modernización, ya que las organizaciones cambian sus procesos, tecnología y cultura para adoptar nuevas tecnologías y formas de trabajar. Las personas y las habilidades son cruciales para el éxito, con nuevos roles como ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), desarrolladores de conjunto completo y ingenieros de nube necesarios para transformar las aplicaciones. Para dar la dirección a la necesidad de un desarrollo nativo de la nube, las organizaciones deben considerar capacitar y mejorar las habilidades de su fuerza laboral para tener el talento necesario para prosperar en un ámbito digital que cambia rápidamente.

Entonces, ¿qué técnicas se pueden aplicar para ayudar a superar estos desafíos y aprovechar plenamente los beneficios de la transformación digital?

Cuatro anclas de una estrategia de modernización empresarial en la oficina frontal, central y administrativa

Una estrategia y una visión que abarquen la ubicación óptima de la carga de trabajo, un enfoque centrado en los procesos de negocio para la modernización, las consideraciones de seguridad y cumplimiento, y un modelo operativo de 360 grados son cruciales para un proceso exitoso de transformación digital en front, middle y back office.

  1. Determine la ubicación óptima de la carga de trabajo: reevalúe su cartera actual de aplicaciones y datos a la luz de un enfoque de multinube híbrida para determinar el mejor patrón de modernización y la zona de aterrizaje "adecuada para el propósito" para maximizar el valor del negocio. Considere los atributos de resiliencia, rendimiento, seguridad, cumplimiento y costo total de propiedad para determinar la ubicación óptima de la carga de trabajo. Esta orientación es esencial para impulsar la optimización del negocio y ganar eficiencia mientras se modernizan las aplicaciones. La realidad es que diferentes cargas de trabajo tienen necesidades distintas para funcionar de forma eficiente
  2. Adopte un enfoque centrado en los procesos de negocio: evalúe los procesos de negocio críticos de extremo a extremo para determinar cómo modernizar de manera óptima las aplicaciones y los datos de front, middle y back office. Para ofrecer experiencias eficientes y fluidas, las empresas también deben evaluar su cadena de suministro subyacente, incluidos los flujos de trabajo, la automatización de procesos y las business rules. La estrategia para las aplicaciones de middle y back office debe desarrollarse en paralelo con la modernización de front office, utilizando prototipos para validar el enfoque. Las organizaciones deben definir nuevos workflows, apoyar business rules configurables y modernizar la integración con API, mensajería, eventos y otras tecnologías para transformar las aplicaciones de oficina intermedia. Para las aplicaciones de back-office, la funcionalidad bancaria central y el procesamiento de transacciones de alto rendimiento a menudo pueden ejecutarse en el mainframe, con tecnologías modernas como Linux y Java utilizadas para modernizar en el lugar.
  3. Incorpore capacidades de seguridad y cumplimiento en el diseño de modernización: los desafíos de seguridad y cumplimiento en entornos multinube híbridos incluyen complejidad, falta de observabilidad de extremo a extremo, vulnerabilidades de API y requisitos normativos cambiantes. Hemos notado que a lo largo de los años los marcos de seguridad y cumplimiento de normas de “roll-y-your-own” han demostrado ser costosos de mantener. Las capacidades de cumplimiento alineadas con los marcos de la industria pueden simplificar las Operaciones y acelerar el despliegue en la nube. Hablaremos más sobre la seguridad en nuestro próximo blog.
  4. Establecer un modelo operativo de 360 grados: instanciando un modelo operativo que aborde la dirección de la plataforma, DevSecOps y FinOps ayuda a mejorar la agilidad, establecer una delivery pipeline unificada con monitoreo y feedback continuos, y permitir la colaboración y priorización de inversiones basadas en datos. Centrarse en la cultura y las habilidades de desarrollo nativas de la nube, al tiempo que se adoptan estructuras y sistemas que fomentan el intercambio de información e ideas, es crucial para la transformación de TI.

Empiece poco a poco y escale gradualmente sus esfuerzos de modernización conectada

Es crucial priorizar las iniciativas de transformación digital basadas en el valor del negocio y el costo total de propiedad en el clima económico actual, donde el presupuesto, el talento y el tiempo pueden ser limitados.

Impulse proyectos discretos con un enfoque en la rentabilidad. Las organizaciones pueden comenzar por modernizar el front o back/middle office y conectarse hacia arriba o hacia abajo, respectivamente. Varios clientes han ejecutado con éxito una estrategia de este tipo:

  • Un banco importante en Brasil está modernizando sus procesos de Crédito Directo al Consumidor y de Tarjeta de Crédito modernizando las aplicaciones a una arquitectura nativa de la nube en la nube pública, dejando los sistemas de registro en el mainframe.
  • Una gran aerolínea está modernizando su escenario de aplicaciones informáticas utilizando nube híbrida y capacidades de IA, lo que resulta en una plataforma digital optimizada para mejorar la agilidad, reducir costos, fortalecer la ciberseguridad y mejorar la experiencia del cliente aprovechando las inversiones de TI existentes mientras adopta nuevas tecnologías.
  • Una gran compañía de préstamos hipotecarios financieros comenzó moviendo sus cargas de trabajo de misión crítica a una infraestructura híbrida para mejorar la experiencia del cliente y crear una plataforma de tecnología sostenible para el futuro. Luego, poco a poco fueron ascendiendo. La solución de IBM proporcionó escalabilidad, redujo el costo total de propiedad y redujo el tiempo de comercialización.

Para las industrias reguladas, es esencial contar con un socio que pueda proporcionar una plataforma en la nube que sea segura y adaptable a las necesidades cambiantes y a los requerimientos de cumplimiento de normas de soporte, independientemente de dónde comience el viaje a la nube.

¿Por qué debería elegir IBM?

IBM se ha dedicado a ofrecer los mejores parámetros: resiliencia, rendimiento, seguridad, protocolos de cumplimiento y costo total de propiedad, con IBM® Cloud, especialmente para clientes en industrias altamente reguladas, para que puedan tomar decisiones sobre sus cargas de trabajo críticas en el medio y la oficina trasera con confianza.

IBM tiene experiencia en el diseño de sistemas de misión crítica y resilientes para industrias reguladas y clientes empresariales. Ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus necesidades, aprovechando nuestra profunda experiencia en la industria. Ofrecemos x86, Power y zSystems para ejecutar cargas de trabajo de misión crítica y alto rendimiento en nuestra nube y on premises. Nuestro equipo tiene la experiencia necesaria para ofrecer nuevas soluciones o mejorar las existentes.

¿Listo para comenzar su viaje de transformación digital? Hable hoy mismo con un experto técnico de IBM visitando nuestro sitio web y haciendo clic en Chatear con un experto de IBM.

Evita sorpresas en tus facturas de la nube estimándolas incluso antes de migrar tus cargas de trabajo a la nube. Tome hoy mismo la evaluación de modelado en la nube sin costo.

Consulte nuestro blog sobre IBM Cloud impulsando la innovación en industrias reguladas con la seguridad a la vanguardia.

Autor

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO