Modernización de empresas basada en dominios hacia un ecosistema de TI componible: Parte 1

Recientemente, hemos visto a muchos clientes sumarse a la tendencia de moverse a la nube. Esto se debe principalmente a la necesidad de reducir la deuda técnica y los costos y cumplir con los objetivos de CapEx a OpEx. El trabajo que implica pasar a la nube abarca desde el lift-and-shift hasta el cambio de plataforma y correcciones.

A medida que maduran diversas prácticas como DevSecOps, FinOps, modelos nativos de la nube, prácticas de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), etc., el enfoque está en aprovecharlas para impulsar un nivel significativo de automatización, velocidad y agilidad en TI. Esto también contribuye a transformar la organización de TI en una centrada en la ingeniería.

Los directores de sistemas de información (CIO) y los directores de tecnología (CTO) se están dando cuenta de que el verdadero poder de todo esto radica en transformar la organización de TI a una centrada en el producto mientras se modernizan las carteras de aplicaciones a modelos basados en productos y servicios. Esto impulsa la cultura del producto, en la que existe un alto grado de alineación entre el negocio y la TI. Los equipos basados en productos, las brigadas de lote completo y las aplicaciones modernizados a lo largo de las líneas de productos y servicios generan beneficios significativos en términos de agilidad, velocidad y tiempo de comercialización, al tiempo que mejoran la productividad macro (reduciendo las capacidades redundantes en toda la TI).

Una forma comprobada de estructurar productos es en torno a los dominios de una organización, y esto da lugar al diseño basado en dominios (DDD). Este modelo DDD que alinea las capacidades empresariales y de TI de una manera alineada con el dominio y centrada en el producto consiste en establecer un ecosistema de TI componible en el que cada aplicación se compone de un conjunto de capacidades creadas y gestionadas por sus respectivos equipos o brigadas de productos. Por lo tanto, los modelos de dominio son fundamentales para transformar una organización y adoptar el modelo de ecosistema de TI componible.

En este proceso, muchos clientes subestiman o sobrestiman el cambio organizacional necesario para lograr estos objetivos. Estas iniciativas tienden a fracasar debido a la subestimación de la complejidad implicada en descomponer y construir capacidades de aplicaciones en la línea de los productos y servicios identificados alineados con el dominio en el contexto de los dominios asociados.

Esta serie de blogs de tres partes habla sobre una forma sistemática y disciplinada de aplicar los principios de DDD en toda la empresa para simplificar la complejidad de descomponer las aplicaciones heredadas y reescribirlas como capacidades alineadas con dominios/productos y servicios. Sin embargo, hay desafíos importantes que enfrentará en diferentes niveles que deben reconocerse primero. Es necesario establecer un plan ejecutable paso a paso para abordar estos desafíos. Entre ellos, los principales se dirigen a la transformación del modelo operativo, el cambio y la realineación organizacionales, los roles de varias partes de la organización de TI, la transformación de habilidades, etc. Esta primera entrada en el blog de la serie también enfatiza la necesidad de una hoja de ruta orientada a la claridad (con un enfoque incremental) de cómo una empresa necesita pasar al modelo de ecosistema de TI componible.

La parte 2 de la serie detalla cómo descomponer las aplicaciones y alinearlas con los productos adecuados (dentro de los dominios). La parte 3 analizará cómo enfrentar los desafíos y prepararse a nivel organizacional.