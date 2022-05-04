Modernización de empresas basada en dominios hacia un ecosistema de TI componible: Parte 1

Recientemente, hemos visto a muchos clientes sumarse a la tendencia de moverse a la nube. Esto se debe principalmente a la necesidad de reducir la deuda técnica y los costos y cumplir con los objetivos de CapEx a OpEx. El trabajo que implica pasar a la nube abarca desde el lift-and-shift hasta el cambio de plataforma y correcciones.
A medida que maduran diversas prácticas como DevSecOps, FinOps, modelos nativos de la nube, prácticas de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE), etc., el enfoque está en aprovecharlas para impulsar un nivel significativo de automatización, velocidad y agilidad en TI. Esto también contribuye a transformar la organización de TI en una centrada en la ingeniería.
Los directores de sistemas de información (CIO) y los directores de tecnología (CTO) se están dando cuenta de que el verdadero poder de todo esto radica en transformar la organización de TI a una centrada en el producto mientras se modernizan las carteras de aplicaciones a modelos basados en productos y servicios. Esto impulsa la cultura del producto, en la que existe un alto grado de alineación entre el negocio y la TI. Los equipos basados en productos, las brigadas de lote completo y las aplicaciones modernizados a lo largo de las líneas de productos y servicios generan beneficios significativos en términos de agilidad, velocidad y tiempo de comercialización, al tiempo que mejoran la productividad macro (reduciendo las capacidades redundantes en toda la TI).
Una forma comprobada de estructurar productos es en torno a los dominios de una organización, y esto da lugar al diseño basado en dominios (DDD). Este modelo DDD que alinea las capacidades empresariales y de TI de una manera alineada con el dominio y centrada en el producto consiste en establecer un ecosistema de TI componible en el que cada aplicación se compone de un conjunto de capacidades creadas y gestionadas por sus respectivos equipos o brigadas de productos. Por lo tanto, los modelos de dominio son fundamentales para transformar una organización y adoptar el modelo de ecosistema de TI componible.
En este proceso, muchos clientes subestiman o sobrestiman el cambio organizacional necesario para lograr estos objetivos. Estas iniciativas tienden a fracasar debido a la subestimación de la complejidad implicada en descomponer y construir capacidades de aplicaciones en la línea de los productos y servicios identificados alineados con el dominio en el contexto de los dominios asociados.
Esta serie de blogs de tres partes habla sobre una forma sistemática y disciplinada de aplicar los principios de DDD en toda la empresa para simplificar la complejidad de descomponer las aplicaciones heredadas y reescribirlas como capacidades alineadas con dominios/productos y servicios. Sin embargo, hay desafíos importantes que enfrentará en diferentes niveles que deben reconocerse primero. Es necesario establecer un plan ejecutable paso a paso para abordar estos desafíos. Entre ellos, los principales se dirigen a la transformación del modelo operativo, el cambio y la realineación organizacionales, los roles de varias partes de la organización de TI, la transformación de habilidades, etc. Esta primera entrada en el blog de la serie también enfatiza la necesidad de una hoja de ruta orientada a la claridad (con un enfoque incremental) de cómo una empresa necesita pasar al modelo de ecosistema de TI componible.
La parte 2 de la serie detalla cómo descomponer las aplicaciones y alinearlas con los productos adecuados (dentro de los dominios). La parte 3 analizará cómo enfrentar los desafíos y prepararse a nivel organizacional.
El proceso integral para crear y establecer un ecosistema de TI componible consta de las siguientes tres áreas:
Formule un equipo central de dominio y liderazgo de diseño para establecer aún más el modelo de dominio y la infraestructura empresarial para adoptar el diseño basado en dominios (DDD). El equipo también diseñará el modelo organizacional objetivo y el conjunto inicial de procesos de negocio.
Para cada uno de los dominios, los equipos pasarán por sesiones de DDD para determinar el alcance de los procesos y realizarán sesiones de tormenta de eventos para captar capacidades (a un alto nivel). Los equipos llevarán a cabo talleres o sesiones de diseño de descomposición de aplicaciones para descomponer las aplicaciones de TI actuales en conjuntos de capacidades y dominios que deberían proporcionarlas. Además, las capacidades se asignan a los servicios que dan vida a los servicios (en términos de necesidades de contrato de API más específicas, etc.). Se dirigirá a los propietarios de las capacidades (por dominio) y alineará sus planes con la hoja de ruta general de desarrollo de capacidades. Además, debe identificar las dependencias entre las capacidades (incluidas sus necesidades de datos), lo que ayudará a establecer un plan de desarrollo iterativo.
Lo siguiente es crear y desplegar capacidades de forma iterativa. Los equipos de dominio colaboran para alinear el desarrollo de las capacidades que deben integrarse para componer la aplicación objetivo, lo que significa que su plan de iteración debe estar continuamente alineado. Un modelo de soporte de día 2 para aplicaciones componibles es diferente porque las capacidades son compatibles con los respectivos equipos, y es necesario reestructurar la gestión de incidentes y los procesos de ITSM para adaptarse a un modelo de equipo de productos y servicios. Este es un gran cambio en el modelo de soporte de día 2, y se necesita bastante preparación organizacional para pasar a este modelo.
Al crear una hoja de ruta incremental iterativa, debe pensarse en la coexistencia, que es un ingrediente fundamental para el éxito. Esto implica la capacidad de que las capacidades heredadas y modernizadas coexistan, con el objetivo de debilitar las capacidades heredadas durante ese periodo y, al mismo tiempo, garantizar que los ecosistemas de consumo de las capacidades heredadas no se vean interrumpidos de inmediato y se les dé tiempo suficiente para pasar a las capacidades del dominio modernizadas. Un modelo de coexistencia bien diseñado permite la sincronización de datos unidireccional o bidireccional para lograr ese objetivo, que necesita consideraciones de arquitectura cuidadosas tanto para los aspectos funcionales como no funcionales.
El siguiente es el proceso integral para modernizar el ecosistema de TI (que se basa en monolitos) en un modelo componible como se describe anteriormente:
Con base en el proceso anterior, esta serie de blogs consta de tres partes:
Esta entrada en el blog habla sobre el establecimiento del marco, que incluye equipos centrales, modelos de dominio, alineación de la organización, procesos de negocio y alineación con dominios (alcance del proceso), establecimiento de productos y servicios y transformación de habilidades.
Esto requiere reunir a algunos de los arquitectos de negocios (dominio) y arquitectos de la nube más inteligentes para formular un hub de diseño que establezca modelos de dominio y guíe a varios equipos sobre alineaciones de dominio, mapeo de procesos, recolección de capacidades, arquitecturas de referencia, etc. La responsabilidad inicial de estos equipos es establecer la estrategia del modelo de dominio, trabajar con los equipos para documentar diversos procesos empresariales, comprender la vinculación de estos procesos con diversas áreas de dominio, etc. Posteriormente, este equipo trabaja como centro de competencia de dominio (COE de dominio) para ayudar a impulsar debates sobre el alcance del dominio, sesiones de diseño basado en el dominio (DDD), sesiones de descomposición de aplicaciones, etc.
Las carteras de TI de las empresas han evolucionado significativamente hasta convertirse en una red muy compleja de aplicaciones y datos. La mayoría de los clientes maduros tienen estructura en sus datos; esto, a su vez, proporciona cierta disciplina en sus aplicaciones. La clave para desenredar la complejidad es empezar a abstraer el ecosistema de TI y establecer un modelo concreto que sea bien comprendido por todos y que proporcione orientación para evolucionar o modernizar aún más aplicaciones y datos. La mejor manera de establecer esto es aprovechar los modelos de dominio estándar de la industria y personalizarlos según corresponda (por ejemplo, TMForum, BIAN, IATA Value Chain, etc.). Estos modelos ayudarán a estructurar las capacidades de TI de una manera que se alinee naturalmente con el negocio.
Si bien los modelos de dominio ayudan a abstraer varias capacidades de TI, también es importante establecer un modelo de arquitectura en capas que detalle cómo interactúan las distintas capas y cómo se realiza el modelo de dominio. La arquitectura en capas suele hablar de una capa de experiencia del usuario (realizada a través de marcos de interfaz de usuario modernos, como React, Angular, etc.) y una capa de servicios de dominio que se asienta sobre los sistemas de referencias.
Más recientemente, las organizaciones de TI se han formado en torno a tecnologías, grupos de aplicaciones o alguna categoría que indica el carácter común (principalmente centrado en la tecnología) de las respectivas aplicaciones que poseen. Si bien este modelo ha contribuido en cierta medida a aumentar la eficiencia, no refleja la forma en que opera la empresa. Los equipos se han construido en torno a canales de consumo, tecnología (por ejemplo, servicios compartidos) o algún tipo de agrupación lógica basada en categorías.
Esta construcción organizacional puede dar como resultado la creación de varias capacidades duplicadas de TI a través de una organización de TI, y los modelos de gobierno no han logrado establecer con éxito una propiedad clara de las capacidades de TI, los servicios y los datos. Aunque podría crear varias capacidades de TI en un modelo nativo de la nube (como un conjunto de servicios integrados), no ayuda a lograr el objetivo de componibilidad debido a las capas y equipos de TI involucrados y los desafíos asociados de propiedad de datos. Por lo tanto, más buscan reorganizar la organización de TI siguiendo las líneas de dominios de negocios, lo cual es una forma lógica de agrupar capacidades de TI y establecer la propiedad de los datos.
Un paso esencial para crear un ecosistema de TI componible es garantizar que la organización de TI esté alineada con los dominios del negocio y que se siga un enfoque sistemático basado en el dominio para identificar los productos ofrecidos y estructurar los equipos en torno a los productos. Esto también ayuda a establecer una propiedad clara y completa de los productos, incluyendo el grado de libertad para crear y gestionar las capacidades y servicios de TI, incluidos los datos. Esto también ayuda a evitar la creación de capacidades redundantes y promueve una mejor reutilización de las capacidades y los componentes en toda la empresa. En general, esto ayuda a impulsar la agilidad, la velocidad y el tiempo de comercialización, además de que reduce los costos de TI mediante una mejor reutilización y la evitación de capacidades redundantes.
Descubrir y establecer un conjunto de procesos de negocio es una de las primeras actividades que se deben realizar al desarrollar un ecosistema de TI componible. La mayoría de las empresas tienen una visión respetable de los procesos de negocio, pero la profundidad puede variar con respecto a cómo se ha gestionado. Es importante realizar múltiples talleres y debates para establecer el alcance de cada uno de los dominios. Este conjunto de procesos empresariales constituye la base para establecer la alineación y el alcance del dominio. Cuando un conjunto de procesos se alinea con un dominio determinado, también ayuda indirectamente a alinear los datos (contexto delimitado) que los dominios necesariamente poseen y gestionan.
Si bien los procesos de negocio se refinan aún más en función de los aprendizajes de varias sesiones de trabajo y talleres, también puede capturar niveles de granularidad. En la mayoría de las situaciones, puede capturar al menos tres niveles de procesos de negocio. Establecer productos puede ser mucho más fácil si establece procesos de negocio y, a menudo, los productos se alinean con el nivel 2 o el nivel 3 del proceso de negocio en función de la complejidad y la granularidad. Por lo general, un centro de competencia de dominio o una estructura similar trabaja para establecer la estrategia del dominio, los procesos de negocio, el alcance del dominio, etc. El COE de dominio establece una serie de directrices para que los equipos identifiquen los productos y determinen su alcance de forma adecuada.
Construir un ecosistema de TI componible de manera escalable consiste en empoderar a varios equipos/brigadas de TI para que puedan trabajar en un modelo centrado en el producto. Hay algunas habilidades esenciales que los equipos/escuadrones necesitan aprender para adquirir experiencia. La capacitación de los distintos equipos de TI requerirá una estrategia doble:
En la mayoría de los casos, las organizaciones fallan en este ámbito al emprender programas de modernización tan complejos. En la mayoría de los casos, será más sensato asociarse con un proveedor experimentado de servicios de TI que pueda aportar múltiples capacidades para apoyar diferentes corrientes de trabajo, incluyendo la transformación de habilidades.
La evolución de la nube abrió una gran cantidad de posibilidades para que diversas empresas se beneficien, y esto convierte el ecosistema de TI componible en una realidad. La aparición de varias prácticas comprobadas, como el diseño basado en dominios, DevOps y la ingeniería de confiabilidad del sitio, también ha hecho realidad las brigadas de conjuntos completos. Esto permite el desarrollo de equipos de producto independientes que pueden crear capacidades y servicios integrales sin la intervención de capas de TI, como hemos visto en los ecosistemas de TI tradicionales.
Las empresas que emprenden iniciativas de modernización para transformar su ecosistema de TI en un modelo componible deben reconocer el cambio cuántico y la transformación del modelo operativo en toda la empresa y pensar en esto de manera más pragmática. También deben reconocer el hecho de que la claridad en los dominios y procesos evolucionará con el tiempo y debe haber espacio para cambios. Las empresas deben adoptar un enfoque de varios pasos para llegar al modelo teniendo en cuenta los desafíos anteriores.
Los primeros pasos deben centrarse en identificar un subconjunto más pequeño de productos (o dominios) para poner a prueba y demostrar el éxito. Los aprendizajes de estos pilotos deben retroalimentarse para refinar la hoja de ruta, los planes y el modelo operativo. Pasar a un ecosistema de TI componible es un largo camino y medir el éxito en cada cambio intermedio es clave. Demasiados marcos o muy pocos marcos podría plantear desafíos importantes, que van desde la parálisis del análisis hasta el caos. Por lo tanto, el marco de primer paso debe implementarse rápidamente, mientras que se deben ejecutar iniciativas piloto o de MVP enfocadas para probar y refinar el marco. La infraestructura evolucionará y debería evolucionar con el tiempo y solo con base en experiencias de ejecución reales (por ejemplo, superposiciones de procesos aprendidas de aplicaciones en descomposición, refinamientos de modelos de dominio basados en brechas, etc.).
Lea la Parte 2 de esta serie de blogs: “Modernización de empresas basada en dominios a un ecosistema de TI componible: Parte 2: Modernizar aplicaciones y servicios para un ecosistema de TI componible”.
Consulte los siguientes enlaces para aprender más:
Descubra cómo una infraestructura de nube híbrida puede impulsar su estrategia de IA. Aprenda de los expertos de IBM cómo transformar la tecnología existente en un sistema ágil y listo para la IA, impulsando la innovación y la eficiencia en todas sus operaciones.
Explore cómo las soluciones de nube híbrida pueden optimizar sus operaciones empresariales impulsadas por IA. Aprenda de los estudios de casos y las soluciones destacadas para ver cómo las empresas están usando la nube híbrida de IBM para lograr una mayor eficiencia, escalabilidad y seguridad.
Conozca las diferencias clave entre infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Explore cómo cada modelo de nube proporciona diferentes niveles de control, escalabilidad y gestión para satisfacer las diferentes necesidades empresariales.
Descubra los costos ocultos del escalamiento de la IA generativa y aprenda de los expertos cómo hacer que sus inversiones en IA sean más eficientes y tengan un mayor impacto.
Aprenda los fundamentos de la gestión de TI, incluido por qué es crítico para las organizaciones modernas y las características clave que garantizan operaciones fluidas y eficientes en todos los sistemas de tecnología.
IBM Cloud Infrastructure Center es una plataforma de software compatible con OpenStack para gestionar la infraestructura de nubes privadas en IBM zSystems e IBM LinuxONE.
Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para la nube híbrida y su estrategia de IA.
Encuentre una solución de infraestructura en la nube que sea adecuada para las necesidades de su negocio y escale los recursos bajo demanda.
Transforme la infraestructura de su empresa con las soluciones de IBM, tanto de nube híbrida como preparadas para la IA. Descubra los servidores, el almacenamiento y el software diseñados para proteger, escalar y modernizar su negocio o acceder a insights de expertos para mejorar su estrategia de IA generativa.