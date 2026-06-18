La soberanía digital, definida como la capacidad de mantener el control, la visibilidad y la gobernanza sobre datos críticos, infraestructura y sistemas de IA, ha pasado rápidamente del debate político al imperativo estratégico. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se profundizan las dependencias digitales, los gobiernos se están replanteando cómo se construyen, operan y protegen las tecnologías esenciales.
En el centro de este cambio se encuentran los proveedores de telecomunicaciones (telcos). Consideradas durante mucho tiempo como operadoras de conectividad, las empresas de telecomunicaciones están emergiendo ahora como arquitectas de la resiliencia digital nacional. Son cada vez más responsables no solo de mantener las redes en funcionamiento, sino de garantizar que las economías mantengan el control sobre los sistemas de los que dependen.
Muchos países formalizaron estrategias de soberanía y emitido declaraciones formales (incluidas 27 en la UE) para reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar el control sobre infraestructuras críticas. Pero la soberanía no se trata simplemente de mantener todo local. En la práctica, requiere equilibrar el control con la innovación y garantizar que las cargas de trabajo confidenciales permanezcan protegidas y, al mismo tiempo, permitir el acceso a los ecosistemas globales que impulsan el progreso tecnológico.
Aquí es donde los líderes de las telecomunicaciones están asumiendo un papel más definitorio y por qué la soberanía digital se ha convertido en una prioridad máxima. Las redes de telecomunicaciones se clasifican cada vez más como infraestructura nacional crítica, lo que significa que la resiliencia y la seguridad ya no son preocupaciones operativas; son nacionales.
Sin embargo, un desafío común es adoptar una visión demasiado limitada de la soberanía. Algunos gobiernos impulsan una infraestructura totalmente nacional, una localización estricta de los datos y ecosistemas solo nacionales. Si bien esta estrategia puede parecer prudente, puede introducir compensaciones. En la práctica, frena la innovación, debilita la calidad del servicio y podría agravar el riesgo de concentración, creando vulnerabilidades en lugar de eliminarlas.
Las principales empresas de telecomunicaciones están trazando un rumbo diferente. Están colaborando estrechamente con los gobiernos para modernizar y proteger la infraestructura donde más importa. Este enfoque incluye el uso de la nube híbrida para mantener los datos confidenciales en territorio nacional, al tiempo que se conserva la flexibilidad operativa. También significa emplear IA de maneras que enfaticen el control y la rendición de cuentas, independientemente de la nacionalidad del proveedor.
También están explorando cómo utilizar la computación cuántica para defensa, ciberseguridad, optimización de infraestructura y competitividad nacional a largo plazo. Una cosa está clara: las empresas de telecomunicaciones que comiencen a prepararse ahora tendrán una ventaja significativa.
A medida que los gobiernos intensifican su enfoque en la soberanía digital, los líderes de las telecomunicaciones están en una posición única para construir una base resiliente para la infraestructura y los servicios digitales nacionales.
Las empresas de telecomunicaciones ya ejecutan redes confiables en todas las economías y sociedades y pueden usarlas para acelerar la adopción de capacidades digitales avanzadas en infraestructura, seguridad de datos e IA.
Pero esta colaboración requiere un modelo diferente. Los líderes de las telecomunicaciones ahora deben colaborar estrechamente con los gobiernos y las empresas para definir prioridades como quién financia y opera capacidades clave y dónde se necesita inversión pública. Además, también deben determinar qué servicios apoyarán comercialmente los clientes y las empresas.
Por supuesto, el éxito no requiere que las naciones sean dueñas de cada capa de la pila tecnológica. En cambio, se basa en construir bases sólidas y mantener el control y la visibilidad en todos los sistemas críticos. Cuando corresponde, este enfoque se extiende a aplicaciones y servicios que apoyan a los ciudadanos y a las tecnologías de las que dependen cada vez más las economías.
Para las empresas de telecomunicaciones específicamente, la IA presenta una gran oportunidad para el crecimiento del negocio. Según el informe del Institute for Business Value (IBV) de IBM, Telecommunications in the AI era, el 75 % de los ejecutivos de telecomunicaciones cree que la IA proporcionará un claro beneficio competitivo en un plazo de tres años. Los beneficios abarcan tanto la optimización de costos como el crecimiento de los ingresos. Ejemplos:
Para la mayoría de las empresas de telecomunicaciones, aprovechar estas oportunidades tiene menos que ver con la adopción de tecnología y más con la preparación organizacional. Eso significa implementar el modelo operativo adecuado, desarrollar un liderazgo eficaz, preparar a la fuerza laboral con las habilidades adecuadas y desbloquear todo el valor de los datos empresariales.
Según nuestra experiencia, las empresas de telecomunicaciones que han escalado la IA priorizan estas prácticas:
Alinear el liderazgo en torno a resultados empresariales ambiciosos y medibles, y a prioridades compartidas. Según el Estudio del CEO de IBM de 2026, las organizaciones que rediseñan a los altos ejecutivos con un enfoque que prioriza la IA escalan un 10 % más de iniciativas de IA a nivel empresarial que sus competidores.
Establezca una función dedicada para coordinar cómo los equipos desarrollan y despliegan la IA. Establezca estándares para acelerar la innovación y controlar el riesgo en toda la empresa. Centralice primero con el CoE y luego descentralice para escalar la innovación.
Cree una plataforma de IA compartida que todos en la empresa puedan usar, para que los equipos no tengan que construir todo desde cero cada vez. Proporcione soporte multimodelo y multimodal mientras gobierna y protege de forma centralizada.
Utilice arquitecturas de nube híbrida para impulsar la agilidad, la seguridad y la economía de costos y desbloquee el valor de los datos de su empresa. Este enfoque da a los equipos acceso a datos seguros y de confianza para que puedan construir y escalar IA de forma más eficaz y fomentar la diferenciación competitiva con los insights de los datos.
Implemente una gobernanza y un monitoreo sólidos para que los equipos puedan gestionar la IA de manera responsable. Esto genera confianza y facilita el escalado de la IA de forma segura, especialmente en entornos regulados.
Invierta en su fuerza laboral desarrollando habilidades de IA internamente mientras trabaja con socios del ecosistema para aprovechar lo que mejor saben hacer, acelerando el tiempo de creación de valor y maximizando el retorno de la inversión.
La soberanía digital y la IA están reescribiendo rápidamente las reglas de cómo operan los líderes de telecomunicaciones. Lo que antes era una cuestión de gestionar redes se ha convertido en algo más cercano a navegar por la geopolítica, a medida que los gobiernos vuelven al centro de la economía digital. Para avanzar, las empresas de telecomunicaciones deberán trabajar junto a ellos, dando forma a la infraestructura que llevará a las economías a la próxima década.
Pero momentos como este rara vez recompensan solo la velocidad. La ventaja será para quienes puedan reunir una infraestructura segura, operaciones inteligentes y el tipo de disciplina de liderazgo que permita a las organizaciones adaptarse y prosperar.
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