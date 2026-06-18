La soberanía digital, definida como la capacidad de mantener el control, la visibilidad y la gobernanza sobre datos críticos, infraestructura y sistemas de IA, ha pasado rápidamente del debate político al imperativo estratégico. A medida que aumentan las tensiones geopolíticas y se profundizan las dependencias digitales, los gobiernos se están replanteando cómo se construyen, operan y protegen las tecnologías esenciales.

En el centro de este cambio se encuentran los proveedores de telecomunicaciones (telcos). Consideradas durante mucho tiempo como operadoras de conectividad, las empresas de telecomunicaciones están emergiendo ahora como arquitectas de la resiliencia digital nacional. Son cada vez más responsables no solo de mantener las redes en funcionamiento, sino de garantizar que las economías mantengan el control sobre los sistemas de los que dependen.

Muchos países formalizaron estrategias de soberanía y emitido declaraciones formales (incluidas 27 en la UE) para reducir la dependencia de proveedores externos y reforzar el control sobre infraestructuras críticas. Pero la soberanía no se trata simplemente de mantener todo local. En la práctica, requiere equilibrar el control con la innovación y garantizar que las cargas de trabajo confidenciales permanezcan protegidas y, al mismo tiempo, permitir el acceso a los ecosistemas globales que impulsan el progreso tecnológico.