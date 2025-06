MF: Usted mencionó Terraform. ¿Cuáles son algunos otros conceptos de infraestructura que los desarrolladores necesitan aprender?

MK: Con frecuencia, los desarrolladores no entienden exactamente cómo funciona realmente la infraestructura subyacente y qué puede ser duradero, qué puede ser efímero.

Si, por ejemplo, realiza algún cambio en el host o contenedor o componente sin servidor que está ejecutando algo, ¿ese cambio persistirá cuando ese componente, esa máquina virtual salte a otro lugar? Por lo tanto, el concepto de sistemas que almacenan sus estados en otro lugar, los sistemas sin estado, es uno de los precursores que los desarrolladores pueden comenzar a comprender. ¿Cómo hacerlo infinitamente escalable? ¿Cómo se crean sistemas muy duraderos y elásticos? Todos esos conceptos arquitectónicos se implementan en el software, pero en realidad se basan en patrones de infraestructura.

Además, vale la pena comprender todos los patrones de seguridad sobre cómo crear el área de superficie mínima en el código que tenga la menor posibilidad de ataque. Y cómo comunicarse adecuadamente con algún servicio lejano. ¿Va a escribir un pequeño servicio de chat que envíe cien pequeñas preguntas de chat por cable cada segundo? ¿O quiere empaquetar todas las peticiones y enviarlas en paquetes más grandes con menos frecuencia?

Estas son decisiones muy importantes que todo desarrollador de software debe tomar, pero no entenderán por qué las están tomando si no entienden lo que está sucediendo tras bambalinas: cómo funcionan los sistemas reales. Esa comprensión del sistema de abajo hacia arriba es crucial. El desarrollador necesita escribir un código bueno y limpio que no obstruya el sistema, que no bloquee la base de datos, que no haga cosas malas.

Si retrocedemos 20 o 30 años, teníamos una profesión dedicada que optimizaba las consultas de bases de datos para el número mínimo de ciclos requeridos por la CPU, la cantidad mínima de bloqueo de los datos. Gran parte de ese conocimiento arcano se pierde. Pero sigue siendo muy importante comprender cómo crear un sistema de alto rendimiento y cómo crear un sistema optimizado en cuanto a costos. Todas esas lecciones no deben olvidarse.

Está pensando: "¡Oye, estamos en 2025, vejestorio, siéntese! El mundo moderno es totalmente diferente. ¡No tiene ni idea! Bueno, nosotros construimos este mundo moderno, y estamos aquí para ayudar a los nuevos desarrolladores y a los encargados de las nuevas infraestructuras a utilizarlo de la forma más eficiente posible.

MF: ¿Puede describir algunas formas en que los desarrolladores pueden usar la infraestructura como herramientas de código para mejorar su flujo de trabajo?

MK: Sí. Un buen ejemplo sería cómo un desarrollador puede crear un flujo de trabajo adecuado para que su propio código se pruebe automáticamente y luego se compile y empaquete cada vez que cree un fragmento de código y lo confirme en un repositorio. Los desarrolladores no deberían necesitar que una persona de infraestructura haga eso por ellos. Crear un buen script YAML en GitHub es una tarea de infraestructura como código que cada desarrollador puede optimizar para que ese proceso sea lo más eficiente posible.

Entonces, por ejemplo, un desarrollador no necesita tener un paquete completo, una validación completa y pruebas completas si solo está sentado en la rama de desarrollo. Ese desarrollador dirá: "Oye, estoy en la rama de desarrollo, puedo ignorar todas esas 20 tareas que están destinadas solo a la rama de producción".

Pero si estás en producción, necesitas hacer un montón de automatización, poner en marcha la máquina que va a hacer la verificación de seguridad completa y la validación del código, etc. Todas esas pequeñas decisiones que van a influir en la rapidez con la que se realiza la compilación y en la rapidez con la que se ven los resultados luego de enviar el código: cada desarrollador debería poder cambiar la infraestructura a medida que escribe el código y adaptarla a su propio flujo de trabajo.

Es como si a esos mismos desarrolladores les gustara afinar su propio entorno de desarrollo integrado. Prefieren sus propias fuentes, colores, atajos de teclado y todo eso. También deben poder configurar sus propios flujos de trabajo, es decir, lo que sucede luego de confirmar con el código. Ese es todo el conocimiento que sale de IaC, la infraestructura como código.