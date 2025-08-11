Desmitificar las habilidades durante la transformación digital con la ayuda de la IA

Gestionar el cambio no es solo una prioridad; es un imperativo empresarial. Como se describió en entregas anteriores de esta serie, la tecnología por sí sola no es suficiente para generar valor a partir de una transformación. Y aunque la gestión de cambios es una competencia empresarial cada vez más crítica, muchas organizaciones carecen de planes estratégicos para implementarla. Cada vez más, poner la gestión de cambios y la experiencia de los empleados en el centro de una estrategia de transformación del negocio es el camino más seguro para obtener resultados tangibles.
Una transformación digital puede aumentar la eficiencia, generar valor y descubrir nuevas formas de trabajar. Pero también implica un cambio masivo en la forma en que se desarrollan los procesos, modelos y actividades comerciales.
Inevitablemente, un proceso de transformación requiere una cuidadosa atención a la gestión de habilidades. Este enfoque es particularmente cierto en la era de la IA. Como descubrió IBM Institute for Business Value, históricamente solo el 6 % de la fuerza laboral ha necesitado perfeccionar sus habilidades. Para 2024, ese número aumentó a un 35 % de la fuerza laboral, o más de mil millones de trabajadores en todo el mundo.
Las transformaciones digitales son tan efectivas como la adopción de nuevas tecnologías por parte de los trabajadores. La importancia de la gestión de habilidades durante la transformación realmente no puede subestimarse, ya que son el eje funcional de cualquier cambio tecnológico exitoso.
La transformación digital no es un evento único, sino un recorrido continuo, y las habilidades son el eje de ese recorrido. La gestión estratégica de habilidades a través de las fases de planificación, implementación y gobernanza de una transformación determina su éxito. Actualmente, el 87 % de los directores ejecutivos (CEO) espera que la IA generativa aumente los puestos de trabajo, en lugar de reemplazarlos. Esto significa que los trabajadores necesitan adquirir rápidamente nuevas formas de trabajar y adoptar diferentes flujos de trabajo para tener éxito.
Desplegar tecnologías clave para gestionar las habilidades de la fuerza laboral respalda este proceso. A medida que la IA irrumpe en el mundo empresarial, también puede emplearse para reinventar cómo se miden y obtienen las habilidades.
Al utilizar la IA para el análisis de habilidades y la evaluación del desplazamiento laboral, las organizaciones pueden planificar y ejecutar sus transformaciones digitales de manera más efectiva. Con estas herramientas, las empresas crean un proceso iterativo y continuo de perfeccionamiento y mejora de habilidades, manteniéndose competitivas y relevantes en la era digital. Este enfoque garantiza una fuerza laboral preparada para el futuro capaz de liberar el potencial de la tecnología, tanto a corto como a largo plazo.
Durante la fase de planificación de una transformación digital, las organizaciones deben auditar las habilidades existentes y considerar los requisitos futuros de habilidades; esta estrategia les permite aprovechar una transformación para obtener el mayor efecto posible. Durante esta fase, el rediseño de los puestos de trabajo es primordial.
El rediseño de los puestos de trabajo implica tener en cuenta tanto las habilidades que pasarán a ser redundantes como las que serán necesarias para el éxito futuro. A lo largo del proceso de planificación, las empresas deben identificar tareas listas para la automatización. Al mismo tiempo, deben señalar las áreas en las que los trabajadores humanos reasignados pueden centrarse más en la resolución de problemas complejos, la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico.
Esta realineación estratégica conduce a un entorno de trabajo más eficiente y centrado en el ser humano. Y al enmarcar cada automatización del flujo de trabajo como un potencial para un trabajo nuevo y más creativo, el proceso de planeación desbloquea el valor potencial.
La IA puede desempeñar un papel fundamental durante la fase de planificación. Dados los datos de la arquitectura laboral y el acceso a las tendencias históricas, la IA puede predecir qué habilidades serán críticas en el futuro. También puede analizar las capacidades de la fuerza laboral para detectar posibles brechas de habilidades. Este enfoque proactivo permite a las empresas crear programas de capacitación centrados y basados en datos, lo que garantiza que la fuerza laboral esté equipada para el futuro.
Durante la fase de implementación de una transformación, la mejora y el perfeccionamiento de habilidades se vuelven críticos. La mejora de habilidades implica aumentar las habilidades existentes; por ejemplo, capacitar a un especialista en marketing digital en analytics o proporcionar a un gerente una capacitación avanzada en liderazgo. Por el contrario, el perfeccionamiento de habilidades, enseña conjuntos de habilidades completamente nuevos. Durante una transformación, los empleados pueden perfeccionar sus habilidades aprendiendo a consultar adecuadamente las herramientas de IA y utilizar nuevos sistemas.
Tanto la mejora como el perfeccionamiento de las habilidades son esenciales para aprovechar todo el potencial de una transformación. Estos procesos son iterativos: a medida que se introducen nuevas tecnologías y evolucionan las más antiguas, también lo hacen las habilidades requeridas de una fuerza laboral. El aprendizaje y el desarrollo continuos deben estar integrados en la cultura de una organización para mantenerse al día con estos cambios.
A través de la fase de gobernanza de una empresa, las estructuras, procesos y políticas organizacionales deben adaptarse para reflejar el escenario de habilidades en evolución. Al diseñar una estructura de gobernanza, el liderazgo debe garantizar una asignación justa del talento, haciendo coincidir la experiencia de los empleados con los requisitos laborales demostrados. Esta asignación de puestos y habilidades no solo reduce las tasas de rotación, sino que aumenta la productividad y la satisfacción laboral. Las empresas líderes pueden aprovechar la IA para facilitar este proceso, proporcionando a los gerentes asistencia integral para la coincidencia de habilidades.
Además, abordar el problema del desplazamiento de puestos de trabajo es un aspecto vital del proceso de gobernanza. La IA puede predecir qué trabajos tienen más probabilidades de ser reemplazados por la automatización, lo que permite a las organizaciones pensar estratégicamente.
Actualmente, solo el 19 % de los ejecutivos utilizan software de planificación de sucesión con capacidades predictivas. Pero estas herramientas ayudan al liderazgo mediante una previsión de qué trabajos tienen más probabilidades de ser desplazados por la automatización, lo que permite a las organizaciones mitigar los impactos negativos lo antes posible. Los insights basados en datos pueden estimular a las empresas a volver a capacitar a los trabajadores para funciones emergentes y brindar apoyo personalizado durante una transición.
Con una cantidad tan grande de trabajos que se espera que cambien en los próximos años, el diseño de los puestos de trabajo sigue siendo uno de los aspectos más esenciales de una transformación. A medida que la IA automatiza las tareas rutinarias y reinventa los flujos de trabajo en todas las funciones y departamentos, casi todos los trabajos de una organización se modificarán. Muchos puestos ocupados por trabajadores humanos requerirán habilidades de mayor valor como la creatividad, la empatía y el pensamiento crítico. La automatización y el aumento de los procesos de trabajo permiten una asignación más eficiente de estas habilidades centradas en las personas, que garantizan que los empleados participen en actividades significativas e impactantes.
El análisis profundo de habilidades basado en datos ayuda al liderazgo a gestionar el talento del futuro. La IA puede ayudar a identificar las habilidades requeridas para nuevos trabajos, así como a evaluar las competencias de una fuerza laboral actual para determinar brechas o áreas de mejora. Mediante el uso de datos de habilidades matizados, las empresas y los equipos de desarrollo de talento pueden desarrollar programas de capacitación específicos e iniciativas de mejora de habilidades, preparando a los empleados para el éxito.
La capacidad de forecasting y análisis de la IA puede respaldar el liderazgo en la planificación y mitigación de los efectos de las nuevas tecnologías en los empleos existentes. Al ingerir datos internos y de terceros específicos de la empresa, la IA puede identificar qué trabajos tienen un alto riesgo de desplazamiento. También puede predecir qué trabajos y habilidades es probable que surjan. Dicho forecasting ayuda a las empresas a desarrollar estrategias para mitigar los impactos negativos de la automatización y apoya a los trabajadores que podrían estar en peligro de desplazamiento.
Con la IA, las organizaciones pueden optimizar la asignación de talentos en diferentes puestos, esencialmente proporcionando a los planificadores de la fuerza laboral las herramientas para reinventar las funciones con mayor precisión. La adecuación de talentos impulsada por IA garantiza que los trabajadores se desplieguen en áreas de una empresa donde se utilizan mejor sus habilidades.
Según la investigación de IBM, casi tres cuartas partes de los ejecutivos han optimizado sus métodos para evaluar el potencial de los empleados; 87 % de los principales directores ejecutivos (CEO) mantienen la misma práctica, lo que sugiere que la optimización del talento proporciona una ventaja competitiva significativa.
Además de aumentar la productividad y ayudar a las empresas a mantenerse ágiles, la adecuación de talentos puede mejorar la experiencia de los empleados, colocando a los trabajadores en puestos apropiados y facilitando expectativas laborales adecuadas. Esta estrategia, a su vez, reduce la rotación y mejora la satisfacción general.
Sin una gestión adecuada de las habilidades, incluso la transformación mejor diseñada no alcanzará los resultados esperados. Al planificar estratégicamente el rediseño de puestos, el análisis de habilidades, el análisis de desplazamiento de puestos y la asignación de talento, las organizaciones garantizan una transición fluida a la era digital. Y, como con cualquier aspecto del proceso de gestión de cambios, la gestión de habilidades es un proceso activo e iterativo. La atención continua a la mejora de habilidades y el perfeccionamiento de habilidades es necesaria para mantenerse al día con el rápido ritmo de los avances tecnológicos, consolidando la ventaja competitiva de una empresa.
