Desmitificar las habilidades durante la transformación digital con la ayuda de la IA

Gestionar el cambio no es solo una prioridad; es un imperativo empresarial. Como se describió en entregas anteriores de esta serie, la tecnología por sí sola no es suficiente para generar valor a partir de una transformación. Y aunque la gestión de cambios es una competencia empresarial cada vez más crítica, muchas organizaciones carecen de planes estratégicos para implementarla. Cada vez más, poner la gestión de cambios y la experiencia de los empleados en el centro de una estrategia de transformación del negocio es el camino más seguro para obtener resultados tangibles.

Una transformación digital puede aumentar la eficiencia, generar valor y descubrir nuevas formas de trabajar. Pero también implica un cambio masivo en la forma en que se desarrollan los procesos, modelos y actividades comerciales.

Inevitablemente, un proceso de transformación requiere una cuidadosa atención a la gestión de habilidades. Este enfoque es particularmente cierto en la era de la IA. Como descubrió IBM Institute for Business Value, históricamente solo el 6 % de la fuerza laboral ha necesitado perfeccionar sus habilidades. Para 2024, ese número aumentó a un 35 % de la fuerza laboral, o más de mil millones de trabajadores en todo el mundo.

Las transformaciones digitales son tan efectivas como la adopción de nuevas tecnologías por parte de los trabajadores. La importancia de la gestión de habilidades durante la transformación realmente no puede subestimarse, ya que son el eje funcional de cualquier cambio tecnológico exitoso.