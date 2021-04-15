Defina un resultado empresarial como el primer paso para modernizar una aplicación

Cuando se combina con el uso de servicios en la nube distribuidos, comprender claramente las necesidades de los clientes contribuye en gran medida a reducir la confusión relacionada con la complejidad de las tecnologías de la información.



Los resultados de un estudio de Forrester encargado por IBM indican que existe un aumento continuo en el uso de plataformas de contenedores en la nube pública y la nube privada, así como máquinas virtuales (VM) [1]. Las empresas buscan obtener ventajas competitivas y establecer relaciones duraderas con los clientes a través de experiencias digitales. Para su éxito, es crítico cómo estas empresas manejan los desafíos de las complejas transformaciones digitales y las plataformas en la nube.

A medida que sus equipos implementan una estrategia nativa de la nube para lograr los objetivos del negocio de la organización, estos tres desafíos ejercen una presión constante sobre DevOps y los líderes de TI:

Mantener los sistemas heredados, modernizar según sea necesario. Modernizar, crear y desplegar aplicaciones con seguridad constante en diferentes sistemas y plataformas. Contribuir al crecimiento de los equipos de desarrollo y operaciones calificados y capaces de implementar experiencias del cliente resilientes con velocidad y agilidad.

Teniendo en cuenta esa presión, la clave para modernizar cualquier aplicación es definir primero un resultado empresarial claro y alcanzable. Eso significa alinear a todos los stakeholders de toda la empresa en una comprensión común de lo que realmente necesitan los clientes ahora. Con esa claridad, es mucho más fácil definir qué experiencia de aplicación el equipo necesita crear mínimamente. Mejorar un valor inicial entregado a los clientes demuestra un compromiso continuo.