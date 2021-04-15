Defina un resultado empresarial como el primer paso para modernizar una aplicación

Los resultados de un estudio de Forrester encargado por IBM indican que existe un aumento continuo en el uso de plataformas de contenedores en la nube pública y la nube privada, así como máquinas virtuales (VM) [1]. Las empresas buscan obtener ventajas competitivas y establecer relaciones duraderas con los clientes a través de experiencias digitales. Para su éxito, es crítico cómo estas empresas manejan los desafíos de las complejas transformaciones digitales y las plataformas en la nube.
A medida que sus equipos implementan una estrategia nativa de la nube para lograr los objetivos del negocio de la organización, estos tres desafíos ejercen una presión constante sobre DevOps y los líderes de TI:
Teniendo en cuenta esa presión, la clave para modernizar cualquier aplicación es definir primero un resultado empresarial claro y alcanzable. Eso significa alinear a todos los stakeholders de toda la empresa en una comprensión común de lo que realmente necesitan los clientes ahora. Con esa claridad, es mucho más fácil definir qué experiencia de aplicación el equipo necesita crear mínimamente. Mejorar un valor inicial entregado a los clientes demuestra un compromiso continuo.
La modernización efectiva de una aplicación requiere adoptar y aprender a usar nuevas tecnologías. Pero también exige nuevas formas de trabajar, basadas en los principios ágiles, y un enfoque diferente de la arquitectura de aplicaciones.
Los encuestados dicen que necesitan socios de servicios para cubrir las carencias de habilidades clave. Con IBM Garage, los expertos en herramientas, servicios y prácticas de desarrollo en la nube se integran en los equipos de los clientes para colaborar en la creación de nuevas aplicaciones nativas de la nube o en la modernización de las existentes. Los equipos aprenden las habilidades necesarias para ofrecer la mejora específica, o producto mínimo viable (MVP), que los clientes más desean.
Al comenzar a trabajar con los clientes, IBM Garage reúne a todos los interesados en el éxito del cliente con el primer objetivo de identificar resultados comerciales muy específicos que la empresa necesita lograr, por ejemplo, una mejora específica de la aplicación, una pieza de middleware que funcione mejor o controles orientados al cliente. Lo que sea que el equipo elija para modernizar debe provenir de lo que los usuarios finales realmente quieren.
Después de definir el resultado, el equipo revisa el objetivo en términos de cómo hacerlo más rápido, gastar menos dinero, lograr un mayor rendimiento y mantener una seguridad constante. Aunque se suele pensar que la rapidez siempre gana la partida, muchas empresas equiparan la rapidez con improvisar soluciones. Probar ideas a medias puede hacer que el equipo se pregunte por qué modernizar produce poco retorno.
Al proporcionar portabilidad, las plataformas basadas en contenedores permiten despliegues de aplicaciones en la nube híbrida y multinube. Sin embargo, las diferencias en entornos específicos a menudo bloquean el acceso completo a la promesa de portabilidad. Con las soluciones en la nube distribuidas, los socios de servicios como IBM, a través de IBM Cloud Satellite, ofrecen servicios que se pueden desplegar de manera constante en cualquier entorno. El equipo de DevOps obtiene la misma experiencia en todas partes, lo que permite que su trabajo gane velocidad a través de la familiaridad; y la constancia crea muchas oportunidades para la automatización.
Muchas organizaciones necesitan ejecutar aplicaciones muy cerca de las fuentes de datos para satisfacer las demandas de baja latencia y los requisitos de residencia regional. Con IBM Cloud Satellite, los equipos pueden utilizar una única identidad y experiencia de acceso en todos los entornos sin necesidad de conectarse a través de Internet; además, las aplicaciones que se ejecutan localmente mantienen los datos en el lugar.
Acelere su transición a la nube mediante la modernización de las aplicaciones existentes con las soluciones de nube híbrida e IA de IBM. Gane flexibilidad, mejore la escalabilidad e impulse la innovación con servicios expertos de consultoría y creación conjunta adaptados a sus necesidades empresariales únicas.
