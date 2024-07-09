Una década de ciberataques globales y dónde nos dejaron

El escenario de la ciberseguridad se ha visto afectado por los principales acontecimientos mundiales, especialmente en los últimos años. Entre ellos se encuentran la pandemia de COVID-19, así como los recientes conflictos militares entre Rusia y Ucrania y entre Israel y Hamás.

Estos eventos activaron tanto a los actores de amenazas motivados financieramente que buscaban beneficiarse de estas crisis, como a la actividad patrocinada por el estado, según Alvarez. Los ataques de ingeniería social explotaron la ansiedad pública sobre los eventos geopolíticos globales, como en campañas de correo electrónico destinadas a propagar malware. Las cadenas de suministro se volvieron más vulnerables durante la pandemia.

Si bien los principales objetivos nacionales de los mayores ataques siguieron siendo América del Norte, Europa y Asia, Álvarez también afirmó que la década vio grandes aumentos en América Latina.