Desmintiendo los mitos sobre la observabilidad - Parte 5: Puede crear un sistema observable sin automatización basada en la observabilidad

En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:
En esta publicación, abordaremos otra falacia que limita el potencial de la observabilidad:que se puede crear un sistema observable sin observabilidad impulsada por la automatización.
La idea de que se puede crear un sistema observable sin automatización basada en la observabilidad es un mito porque subestima el papel vital que desempeña la automatización basada en la observabilidad en las operaciones modernas de TI.
En los entornos complejos y dinámicos actuales, los enfoques manuales tradicionales no logran ofrecer la agilidad, precisión y escalabilidad exigidas por las prácticas de ingeniería de confiabilidad de sitios (SRE) y DevOps.
La automatización basada en la observabilidad aprovecha los insights en tiempo real de los datos de monitoreo y telemetría para fundamentar los procesos inteligentes de automatización. Esta sinergia permite a los equipos detectar anomalías, predecir problemas y responder de forma proactiva, garantizando la disponibilidad y confiabilidad continuas del servicio. Al automatizar las respuestas a incidentes, el escalado de recursos y los ajustes de configuración, las organizaciones pueden optimizar las operaciones, reducir los errores humanos y lograr la rápida iteración y despliegue esenciales para la SRE y DevOps.
Los departamentos de TI de alto rendimiento tienden a lanzar software con más frecuencia, y tratar de mantenerse al día manualmente no es sostenible ni escalable. La variedad de tecnología en uso también significa que no siempre tendrá a mano un experto en la materia (SME) para ayudar en la instalación y configuración de nuevas aplicaciones. El hecho es que la configuración e instalación automatizadas eliminan los errores manuales, reducen el tiempo de despliegue y mejoran la coherencia en diferentes entornos.
La automatización agiliza el proceso de análisis de la causa principal con algoritmos de machine learning, técnicas de detección de anomalías y análisis predictivos, y ayuda a identificar patrones y anomalías que los operadores humanos podrían pasar por alto. El análisis automatizado reduce el tiempo necesario para identificar la causa principal y mejora la precisión de la detección, lo que lleva a tiempos de resolución más rápidos. Los siguientes son algunos beneficios proporcionados por la automatización:
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en entornos móviles y web, aplicaciones e infraestructura.
Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
"Nuestro equipo puede dedicar más tiempo a nuevas funciones y planificación de la hoja de ruta, en lugar de corregir errores todo el día". – Eddie Castillo, director de marketing de ExaVault Inc.
El equipo también señaló que desde que ExaVault comenzó a usar Instana, el tiempo medio de resolución (MTTR) de los errores que afectan al cliente se redujo en un 56.6 %. Además, las ralentizaciones y el tiempo de inactividad de la plataforma disminuyeron sustancialmente. Estaba en 99.51 % de tiempo de actividad antes, y ahora está en 99.99 %. “Estamos logrando el objetivo que nos propusimos”, explica Fite. “La razón por la que pudimos hacer eso es que teníamos mejor visibilidad de nuestros problemas”.
Nos encanta lo fácil que es desplegar y mantener el agente. No hay gastos generales operativos”–Grégory Schiano, director técnico de Altissia
Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad full stack y la capacidad de monitorear sus dependencias de nube en tiempo real, lo invitamos a que solicite una demostración.
