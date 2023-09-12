Desmintiendo los mitos sobre la observabilidad - Parte 5: Puede crear un sistema observable sin automatización basada en la observabilidad

La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en entornos móviles y web, aplicaciones e infraestructura.

Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.

"Nuestro equipo puede dedicar más tiempo a nuevas funciones y planificación de la hoja de ruta, en lugar de corregir errores todo el día". – Eddie Castillo, director de marketing de ExaVault Inc.

El equipo también señaló que desde que ExaVault comenzó a usar Instana, el tiempo medio de resolución (MTTR) de los errores que afectan al cliente se redujo en un 56.6 %. Además, las ralentizaciones y el tiempo de inactividad de la plataforma disminuyeron sustancialmente. Estaba en 99.51 % de tiempo de actividad antes, y ahora está en 99.99 %. “Estamos logrando el objetivo que nos propusimos”, explica Fite. “La razón por la que pudimos hacer eso es que teníamos mejor visibilidad de nuestros problemas”.

Nos encanta lo fácil que es desplegar y mantener el agente. No hay gastos generales operativos”–Grégory Schiano, director técnico de Altissia

Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad full stack y la capacidad de monitorear sus dependencias de nube en tiempo real, lo invitamos a que solicite una demostración.