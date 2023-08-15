Desmintiendo los mitos sobre la observabilidad - Parte 4: La observabilidad siempre es costosa

En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:
En este artículo, nos centraremos en la idea errónea de que “la observabilidad siempre es costosa”. Destacaremos la importancia de las soluciones de observabilidad rentables. Además, también exploraremos IBM Instana como proveedor de referencia y extraeremos insights valiosos de un cliente que experimentó un gasto sustancial de 65 millones de dólares y su posterior transición hacia un recorrido de observabilidad más rentable.
Es un mito que "la observabilidad siempre es costosa" porque hay varias opciones rentables disponibles para implementar la observabilidad en los sistemas modernos.
Al extraer insights de casos de la vida real, un importante intercambio de criptomonedas se enfrentó al desafío de optimizar los costos de observabilidad y, al mismo tiempo, mantener los insights necesarios sobre sus sistemas. En una entrada en el blog de Gergely Orosz, destacó cómo esta empresa acumuló una factura de 65 millones de dólares de un proveedor de observabilidad en 2022, pero luego pasó de usar una herramienta costosa a adoptar una solución de observabilidad más rentable. La publicación enfatiza la necesidad de que las empresas evalúen cuidadosamente sus herramientas de observabilidad, centrándose en el valor que proporcionan en lugar de solo en el precio. También destaca la importancia de un enfoque reflexivo de la observabilidad para evitar una espiral de costos.
Los proveedores de herramientas de observabilidad entienden la importancia de adaptarse a las empresas con diferentes presupuestos. No todas las herramientas siguen el modelo de precios basado en el consumo, y hay muchas opciones diferentes para los clientes.
IBM Instana como ejemplo, esta plataforma ofrece alternativas de precios adaptables, incluidos planes de suscripción estructurados. Estos planes permiten a las empresas anticipar los costos de acuerdo con el paquete elegido, simplificando el presupuesto para los esfuerzos de observabilidad y evitando cargos inesperados.
Los proveedores como Instana ofrecen planes de suscripción transparentes, mientras que las herramientas de código abierto y las ofertas de proveedores de la nube (por ejemplo, Prometheus y Grafana) proporcionan vías adicionales para ahorrar costos. Es posible que requieran cierto esfuerzo para configurarlos y administrarlos, pero pueden ser una opción rentable que se ajuste a su presupuesto.
Independientemente de lo que elija, solo asegúrese de comprender el costo total de propiedad, incluido el almacenamiento, los cargos trimestrales, la ingesta y la participación de los desarrolladores (es decir, cuánto tiempo y recursos gastan los desarrolladores).
Las siguientes son algunas opciones que debe tenerse en cuenta al planificar su solución de observabilidad:
La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en entornos móviles y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han podido lograr resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.
Jorge Tome Hernando, director de arquitectura de TI, operaciones, seguridad y lugar de trabajo de PRISA Tecnologia, dijo lo siguiente sobre Instana: “Instana proporciona una visión completa de cómo funcionan nuestros servicios, ayudándonos a alcanzar nuestros objetivos de rendimiento, confiabilidad y costo optimización”.
Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad full stack y la capacidad de monitorear sus dependencias de nube en tiempo real, lo invitamos a solicitar una cotización.
