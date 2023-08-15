Desmintiendo los mitos sobre la observabilidad - Parte 4: La observabilidad siempre es costosa

Es un mito que "la observabilidad siempre es costosa" porque hay varias opciones rentables disponibles para implementar la observabilidad en los sistemas modernos.

Al extraer insights de casos de la vida real, un importante intercambio de criptomonedas se enfrentó al desafío de optimizar los costos de observabilidad y, al mismo tiempo, mantener los insights necesarios sobre sus sistemas. En una entrada en el blog de Gergely Orosz, destacó cómo esta empresa acumuló una factura de 65 millones de dólares de un proveedor de observabilidad en 2022, pero luego pasó de usar una herramienta costosa a adoptar una solución de observabilidad más rentable. La publicación enfatiza la necesidad de que las empresas evalúen cuidadosamente sus herramientas de observabilidad, centrándose en el valor que proporcionan en lugar de solo en el precio. También destaca la importancia de un enfoque reflexivo de la observabilidad para evitar una espiral de costos.

Los proveedores de herramientas de observabilidad entienden la importancia de adaptarse a las empresas con diferentes presupuestos. No todas las herramientas siguen el modelo de precios basado en el consumo, y hay muchas opciones diferentes para los clientes.

IBM Instana como ejemplo, esta plataforma ofrece alternativas de precios adaptables, incluidos planes de suscripción estructurados. Estos planes permiten a las empresas anticipar los costos de acuerdo con el paquete elegido, simplificando el presupuesto para los esfuerzos de observabilidad y evitando cargos inesperados.