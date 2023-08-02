Desmintiendo los mitos sobre la observabilidad - Parte 2: Por qué la observabilidad es importante para todos, no solo para los SRE

2 de agosto de 2023

En nuestra serie de blogs, hemos desacreditado los siguientes mitos de observabilidad hasta ahora:

En esta publicación, abordaremos otra falacia que limita el potencial de la observabilidad: que está diseñada exclusivamente para ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE).

¿Por qué es un mito?

Este concepto erróneo en torno a la observabilidad surge de la creencia de que atiende exclusivamente a los ingenieros de confiabilidad del sitio (SRE) y que son la única función que puede utilizar los datos recopilados a través de soluciones de observabilidad. En realidad, la observabilidad va mucho más allá de cualquier función o equipo singular dentro de una organización.

La transición a nativo de la nube significa más que adoptar nuevas tecnologías; también implica un cambio en la forma de trabajar de las personas. Esta transformación es inherentemente de naturaleza sociotécnica. Si bien la cadena de herramientas de microservicios en sí misma puede no exigir explícitamente nuevas prácticas sociales en la superficie, obtener todos los beneficios de esta tecnología requiere un cambio en los hábitos de trabajo. Esta necesidad se hace evidente cuando los equipos avanzan varios pasos en el proceso, solo para descubrir que sus antiguos enfoques no abordan eficazmente los costos de gestión introducidos por la nueva tecnología.

A medida que los sistemas, las aplicaciones y los microservicios se vuelven más entrelazados y complejos, también se vuelve más difícil identificar y abordar incidentes. En el pasado, las organizaciones pueden haber confiado en los SRE para solucionar problemas y corregir incidentes. Pero ahora, la TI es mucho más un deporte de equipo, y los enfoques más antiguos no siempre son efectivos o rentables. Pero la conclusión es que la adopción de patrones de diseño nativos de la nube hace necesario tener sistemas observables.

Realidad: Todos los equipos necesitan acceso a los datos de observabilidad

La verdad es que todos los equipos(DevOps, SRE, Plataforma, ITOps y Desarrollo) necesitan y merecen acceso a los datos que desean con el contexto de dependencias lógicas y físicas en dispositivos móviles, la web, aplicaciones e infraestructura.

Una solución de observabilidad ofrece insights valiosos a múltiples stakeholders involucrados en el desarrollo y las operaciones de software, con beneficios que se extienden a desarrolladores, equipos de operaciones, gerentes de productos e incluso stakeholders del negocio. Este enfoque inclusivo permite un feedback rápido sobre despliegues nuevos y más frecuentes, lo que garantiza una resolución rápida de problemas y una mejor calidad del software.

Exploremos algunos casos de uso clave para estas otras funciones dentro de una organización:

  • Desarrolladores:
    • Las herramientas de observabilidad como el rastreo distribuido pueden ayudar a los desarrolladores a comprender el flujo de solicitudes a través de sus aplicaciones e identificar cuellos de botella en el rendimiento. Por ejemplo, pueden analizar los rastreos para ver cuánto tiempo tarda cada componente de su aplicación en procesar una solicitud y optimizarla en consecuencia.
    • Los desarrolladores pueden instrumentar su código incorporando mecanismos adecuados de monitoreo y observabilidad. Esto implica colocar estratégicamente puntos de instrumentación a nivel de código y declaraciones de registro en toda la aplicación. Al hacerlo, los desarrolladores permiten la recopilación de datos e insights valiosos durante el tiempo de ejecución de su software.
    • Al monitorear los registros de aplicación, los desarrolladores pueden identificar y corregir errores o excepciones en su código. Pueden utilizar herramientas de agregación y análisis de registros para buscar entradas de registro específicas y obtener insights sobre las causas principales de los problemas.
  • Equipos de operaciones:
    • La observabilidad permite a los equipos de operaciones monitorear las métricas del sistema y configurar alertas para comportamientos anormales. Por ejemplo, pueden monitorear el uso de CPU y de memoria y el tráfico de red para detectar picos de rendimiento o cuellos de botella de recursos.
    • Mediante herramientas de monitoreo y visualización en tiempo real, los equipos de operaciones pueden rastrear el estado de los sistemas distribuidos y detectar anomalías o fallas. Pueden identificar el impacto de eventos específicos en el comportamiento del sistema y responder rápidamente para mitigar cualquier problema.
  • Gerentes de producto:
    • Los datos de observabilidad pueden proporcionar a los gerentes de productos insights valiosos sobre el comportamiento de los usuarios y el rendimiento de las aplicaciones. Por ejemplo, pueden analizar los datos de interacción del usuario para comprender cómo los clientes utilizan su producto e identificar áreas de mejora.
    • Al correlacionar las métricas comerciales con las métricas de rendimiento del sistema, los gerentes de producto pueden evaluar el impacto de los cambios técnicos en los resultados comerciales clave. Por ejemplo, pueden analizar cómo los cambios en los tiempos de respuesta afectan las tasas de conversión o la satisfacción del cliente.
  • Stakeholders del negocio:
    • La observabilidad permite a los stakeholders del negocio monitorear y analizar las métricas del negocio en tiempo real. Por ejemplo, pueden realizar un seguimiento de los ingresos, la interacción del cliente o las tasas de conversión y correlacionarlos con los indicadores de rendimiento del sistema.
    • Al comprender la relación entre el rendimiento y los resultados del negocio, los stakeholders pueden tomar decisiones informadas. Por ejemplo, pueden priorizar las inversiones en mejoras de infraestructura.

Proporcionar acceso abierto a los datos de observabilidad es crucial a medida que los sistemas de TI evolucionan y se amplían las definiciones de puestos. Es la forma en que les brinda a los stakeholders clave los insights de datos que necesitan para dar beneficios a la organización. Cuando llega el momento de seleccionar una herramienta de observabilidad, es esencial comprender los modelos de precios y considerar uno que no imponga cargos adicionales para usuarios adicionales.

Para construir una organización de TI más sólida e innovadora, es imprescindible separar la realidad de la observabilidad de la ficción. Comprender los beneficios multifacéticos de la observabilidad y adoptar una gama más amplia de fuentes de datos puede ayudarle a desbloquear nuevas posibilidades para impulsar una mayor confiabilidad y resultados comerciales.

El enfoque de IBM para la observabilidad empresarial

La solución de observabilidad de IBM, IBM Instana, está diseñada específicamente para ser nativa de la nube y para proporcionar datos de alta fidelidad de forma automática y continua (granularidad de un segundo y rastreos de extremo a extremo) con el contexto de dependencias lógicas y físicas en entornos móviles y web, aplicaciones e infraestructura. Nuestros clientes han logrado resultados tangibles utilizando la observabilidad en tiempo real.

Si desea mejorar sus prácticas de observabilidad con visibilidad full stack y la capacidad de monitorear sus dependencias de la nube en tiempo real, lo invitamos a que solicite una demostración.

Observabilidad en acción: historias reales de clientes reales

Garantizar la escalabilidad para el crecimiento del negocio: "Después de implementar Instana, tuvimos visibilidad de cosas que nunca antes habíamos visto", dice Marcus Sengol, vicepresidente sénior de operaciones técnicas de Leaf Group Ltd. "Instana nos facilita mucho profundizar en cada uno de nuestros principales KPI y métricas, lo que nos permite optimizar diferentes partes de nuestra pila y localizar problemas de rendimiento. Hemos realizado mejoras basadas en esas métricas y, hasta el día de hoy, continuamos haciéndolo”.

Impulsar la optimización: “Estábamos buscando algo que nos ayudara a comprender, a muy alta resolución, el rendimiento de nuestra solución. Queríamos poder ver, segundo a segundo, los picos y valles que pueden existir por una variedad de razones”, dice Chris Eldridge, director de operaciones de Mayden.

¿Qué sigue?

Esté pendiente de a nuestra próxima entrada en el blog, donde desmentimos otro mito común: la observabilidad es útil solo para sistemas a gran escala o arquitecturas complejas. Prepárese para descubrir los beneficios y aplicaciones más amplios.
