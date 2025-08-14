Después de años de trabajar con organizaciones para modernizar sus funciones de RR. HH., he visto surgir una verdad repetidamente: el futuro de los RR. HH. está basado en datos. Y, sin embargo, muchos profesionales de RR. HH. todavía dudan en adoptar las herramientas y habilidades que definirán nuestro campo en los próximos años.
Lo entiendo: la mayoría de nosotros no ingresamos a RR. HH. porque nos encantan los paneles o los modelos de datos. Vinimos aquí porque nos preocupamos por la gente. Pero cuidar a la gente significa equiparnos con las habilidades para atenderlas mejor. Hoy en día, eso comienza con la alfabetización en datos y en IA.
RR. HH. es responsable de la gestión de talentos, y el talento es el futuro. Si queremos liderar ese futuro, necesitamos entender las herramientas que lo están conformando. Eso no significa convertirse en científicos de datos. Significa convertirse en usuarios seguros y curiosos del insight. A menudo animo a los equipos de RR. HH. con los que trabajo a que se conviertan en “detectives de datos”, a utilizar la información que ya tienen para descubrir patrones, anticipar necesidades e impulsar decisiones más inteligentes.
Gracias a la IA, este objetivo es más alcanzable que nunca. La tecnología actual democratizó el acceso a los datos mediante consultas en lenguaje natural, paneles intuitivos e interfaces fáciles de usar, sin necesidad de conocimientos técnicos. Sin embargo, incluso estas herramientas poderosas y accesibles tienen un valor limitado si en la ecuación faltan conocimientos básicos sobre datos.
La IA generativa no solo está cambiando la forma en que trabajamos, sino que está revolucionando las funciones básicas de RR. HH., desde condensar políticas complejas en resúmenes aplicables en la práctica hasta reinventar los flujos de trabajo y mejorar los procesos de revisión del rendimiento. Sin embargo, la implementación significativa exige mucho más que simplemente activar nuevas tecnologías. El éxito requiere una comprensión matizada de cómo los datos estructurados y no estructurados se complementan entre sí, una perspectiva sobre los mecanismos de aprendizaje de IA y supervisión humana estratégica en puntos críticos de decisión. Sin esta base, las organizaciones corren el riesgo de desplegar herramientas poderosas con un impacto limitado.
En mi trabajo de consultoría, he ayudado a los equipos de RR. HH. a implementar plataformas impulsadas por IA, solo para darme cuenta de que la adopción se queda rezagada cuando los usuarios no entienden lo básico. Es por eso que construimos rutas de aprendizaje, realizamos talleres y creamos escenarios del mundo real para ayudar a los profesionales de RR. HH. a desarrollar este nuevo músculo. Porque si no entendemos las herramientas, no podemos liderar la transformación.
La transformación digital no falla debido a una mala tecnología, sino porque las personas se resisten al cambio. RR. HH. está en una posición única para abordar este reto. Cuando demostramos la fluidez de los datos y la curiosidad de la IA, creamos un efecto dominó en toda la organización.
En IBM, hemos hecho obligatoria la capacitación en IA, no solo para cumplir un requisito, sino para generar confianza y creatividad. Los empleados necesitan saber no solo qué puede hacer la IA, sino también cómo encaja en su trabajo diario. Ese es el tipo de cambio cultural que RR. HH. puede liderar, si estamos dispuestos a predicar con el ejemplo.
La alfabetización en datos y en IA no es solo habilidades técnicas; es un imperativo estratégico. Nos capacitan para:
Los departamentos de RR. HH. con más éxito en la era de la IA serán los que asuman este cambio, no como una carga, sino como una oportunidad. Tenemos los datos. Nosotros tenemos las herramientas. Ahora es el momento de construir las habilidades y la mentalidad para usarlas.
Lideremos el futuro del trabajo, no lo sigamos.
