Después de años de trabajar con organizaciones para modernizar sus funciones de RR. HH., he visto surgir una verdad repetidamente: el futuro de los RR. HH. está basado en datos. Y, sin embargo, muchos profesionales de RR. HH. todavía dudan en adoptar las herramientas y habilidades que definirán nuestro campo en los próximos años.

Lo entiendo: la mayoría de nosotros no ingresamos a RR. HH. porque nos encantan los paneles o los modelos de datos. Vinimos aquí porque nos preocupamos por la gente. Pero cuidar a la gente significa equiparnos con las habilidades para atenderlas mejor. Hoy en día, eso comienza con la alfabetización en datos y en IA.