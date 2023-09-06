Los datos son esenciales: crear una estrategia de marketing de IA generativa eficaz

La IA generativa está impulsando un nuevo mundo de comunicaciones creativas y personalizadas, lo que permite a los equipos de marketing ofrecer una mayor personalización a escala y satisfacer las altas expectativas actuales de los clientes. El potencial de esta nueva y poderosa herramienta abarca todo el proceso de marketing de extremo a extremo, desde las comunicaciones internas y la productividad hasta los canales orientados al cliente y el soporte del producto. En una encuesta de mayo de 2023 realizada por IBM y Momentive.ai (enlace externo a ibm.com), El 67 % de los CMO informaron que planean implementar la IA generativa en los próximos 12 meses y el 86 % planea hacerlo dentro de los 24 meses.

La IA empresarial ha sido capaz durante mucho tiempo de lograr múltiples funciones de marketing: conexión perfecta a través de cualquier plataforma o dispositivo, respuesta inmediata cuando se experimentan problemas y personalización basada en la ubicación actual y el historial de compras. Pero las soluciones de IA generativa pueden proporcionar nuevas capacidades para que los equipos de marketing orientados al cliente proporcionen una personalización aún mayor a escala y mejoren las habilidades y el rendimiento de los empleados.

Los equipos de marketing de Enterprise pueden beneficiarse enormemente del beneficio de la IA generativa, sin embargo, la introducción de estas capacidades requerirá nuevas habilidades y procesos. Según la encuesta de IBM, cuando se preguntó a los CMO qué creían que eran los principales desafíos en la adopción de la IA generativa, enumeraron tres preocupaciones principales: gestionar la complejidad de la implementación, crear el conjunto de datos y el riesgo de marca y propiedad intelectual (PI).

Con la estrategia de IA generativa correcta, los especialistas en marketing pueden mitigar estas preocupaciones. El viaje comienza con datos de sonido.