Los datos son esenciales: crear una estrategia de marketing de IA generativa eficaz

La IA generativa está impulsando un nuevo mundo de comunicaciones creativas y personalizadas, lo que permite a los equipos de marketing ofrecer una mayor personalización a escala y satisfacer las altas expectativas actuales de los clientes. El potencial de esta nueva y poderosa herramienta abarca todo el proceso de marketing de extremo a extremo, desde las comunicaciones internas y la productividad hasta los canales orientados al cliente y el soporte del producto. En una encuesta de mayo de 2023 realizada por IBM y Momentive.ai (enlace externo a ibm.com), El 67 % de los CMO informaron que planean implementar la IA generativa en los próximos 12 meses y el 86 % planea hacerlo dentro de los 24 meses.
La IA empresarial ha sido capaz durante mucho tiempo de lograr múltiples funciones de marketing: conexión perfecta a través de cualquier plataforma o dispositivo, respuesta inmediata cuando se experimentan problemas y personalización basada en la ubicación actual y el historial de compras. Pero las soluciones de IA generativa pueden proporcionar nuevas capacidades para que los equipos de marketing orientados al cliente proporcionen una personalización aún mayor a escala y mejoren las habilidades y el rendimiento de los empleados.
Los equipos de marketing de Enterprise pueden beneficiarse enormemente del beneficio de la IA generativa, sin embargo, la introducción de estas capacidades requerirá nuevas habilidades y procesos. Según la encuesta de IBM, cuando se preguntó a los CMO qué creían que eran los principales desafíos en la adopción de la IA generativa, enumeraron tres preocupaciones principales: gestionar la complejidad de la implementación, crear el conjunto de datos y el riesgo de marca y propiedad intelectual (PI).
Con la estrategia de IA generativa correcta, los especialistas en marketing pueden mitigar estas preocupaciones. El viaje comienza con datos de sonido.
Al igual que con todas las implementaciones de IA, la IA generativa requiere atención al abastecimiento y mantenimiento de los datos subyacentes. El adagio conocido de TI "basura que entra, basura que sale" todavía se aplica; para obtener un resultado de alta calidad son esenciales los datos de alta calidad. Si los datos de entrenamiento están con sesgo o están incompletos, los modelos pueden generar contenido inexacto.
Para el marketing en particular, la IA generativa puede ayudar con el desarrollo de contenido y la segmentación de la audiencia. La curaduría de datos es clave, junto con el establecimiento de medidas de seguridad y supervisión para abordar los sesgos y garantizar la coherencia de la voz de la marca y la precisión de la información de productos y servicios.
Por ejemplo, una empresa de ropa de venta minorista podría utilizar la IA generativa para personalizar el correo electrónico o las experiencias en línea adaptadas a diferentes perfiles de clientes. Las capacidades avanzadas de la IA generativa para texto, imágenes y video tienen el potencial de crear una experiencia más personalizada y atractiva. Esto podría incluir un modelo virtual con atuendos que coincidan con el tipo de cuerpo del cliente, las opciones de moda y las actividades de interés. La herramienta de IA generativa también puede incorporar factores externos como el clima, los próximos eventos o la ubicación del comprador.
Pero, ¿y si la herramienta de IA generativa recomienda al cliente comprar un traje de baño en pleno invierno o una parka para la nieve en verano? Dado que diversas soluciones de IA generativa se entrenan con grandes cantidades de datos, tienen la capacidad de extraer e interpretar datos existentes de forma incorrecta. Por lo tanto, la herramienta tiene el potencial de proporcionar resultados inesperados.
Cuando un modelo fundacional de IA genera contenido fuera de tema o incorrecto, ese comportamiento se denomina alucinación (enlace externo a ibm.com). Para mitigar esta situación, los equipos deben asegurarse de personalizar sus modelos con conjuntos de datos propios, en lugar de depender únicamente de datos de Internet de código abierto.
Antes de que su organización de marketing pueda introducir soluciones eficaces de IA generativa, usted necesita una estrategia para implementar modelos fundacionales de IA. Dada la gran cantidad de datos disponibles (tanto externos como internos), es esencial definir los casos de uso antes de obtener y entrenar los modelos. Comprender el beneficio y el riesgo de cada caso de uso ayudará a crear una ruta paso a paso que priorice el proceso de entrenamiento del modelo.
Los especialistas en marketing también deben trabajar estrechamente con TI para alinearse con la arquitectura de datos necesaria para crear y desplegar modelos fundacionales de forma segura, al tiempo que siguen las protecciones necesarias para la propiedad intelectual y los datos confidenciales. Las medidas de seguridad de uso adecuadas ayudarán a monitorear y proteger su IP y la integridad de su marca.
Una vez desplegado, tu viaje de datos de IA generativa no ha terminado. Los modelos fundacionales se refinan continuamente a medida que interactúan con los clientes, recopilando cantidades cada vez mayores de datos, lo que a su vez mejora sus capacidades. La supervisión humana (como el ajuste fino supervisado con anotaciones humanas y el aprendizaje por reforzamiento a partir de la retroalimentación humana) es necesaria para alinear los resultados de las aplicaciones de IA generativa que se ejecutan sobre modelos fundacionales con las intenciones humanas, asegurando que sean útiles, éticas y fiables.
Aunque la IA generativa puede producir un trabajo orientado al cliente que parece humano, aún requiere una guía humana con experiencia en navegar por las preocupaciones éticas y legales relacionadas con el uso de datos. Los revisores humanos también pueden identificar y corregir cualquier caso de sesgo o alucinación que podría haberse filtrado en el contenido.
En la encuesta de IBM, los CMO citaron la creación y edición de contenido, el SEO y el marketing en redes sociales como los principales casos de uso B2B para las capacidades de IA generativa.1 En lo que respecta a la función de marketing B2B, estos líderes señalaron la generación de clientes potenciales y el fomento de las ventas como los principales casos de uso.
Cuando se les preguntó sobre sus mayores preocupaciones con respecto a la IA generativa, los líderes se centraron en la precisión de los datos, la gestión de la privacidad y contar con los recursos calificados para crear esta solución.1 Para ello, adoptar la tecnología de IA generativa requiere un enfoque práctico para construir, probar y conocer sus capacidades. Esto asegurará que los datos patentados estén protegidos, que las experiencias del cliente sean relevantes y gratificantes, y que el proceso de comercialización sea optimizado y rentable.
Durante décadas, IBM ha estado a la vanguardia de la IA empresarial. Brindamos soluciones y servicios que ayudan a los profesionales del marketing a implementar la IA generativa de manera responsable y eficaz. La cartera de productos de IA de IBM® watsonx está diseñada para ayudar a los líderes de marketing y otros negocios a moverse con confianza en el ámbito de la IA generativa. La cartera incluye:
IBM® Consulting y su equipo diverso y global de más de 20 000 expertos en IA ayudan a las organizaciones de marketing a diseñar y escalar la IA y la automatización en toda su empresa de forma rápida y segura. Trabajamos en conjunto con la tecnología IBM watsonx y un ecosistema abierto de socios para ofrecer cualquier modelo de IA, en cualquier nube, guiados por la ética y la confianza.
Dé el primer paso hacia la IA generativa con las fuentes de datos y la arquitectura adecuadas para respaldar el acceso, la calidad, la riqueza y la protección de su marca.
Descubra cómo los directores ejecutivos (CEO) pueden equilibrar el valor que la IA generativa puede crear con la inversión que exige y los riesgos que representa.
Aprenda los conceptos fundamentales y construya sus habilidades con laboratorios prácticos, cursos, proyectos guiados, ensayos y mucho más.
Aprenda a incorporar con confianza la IA generativa y el aprendizaje automático en su negocio.
¿Quiere rentabilizar mejor sus inversiones en IA? Descubra cómo la IA generativa escalable en áreas clave impulsa el cambio ayudando a sus mejores mentes a crear y ofrecer nuevas soluciones innovadoras.
Encuestamos a 2000 organizaciones sobre sus iniciativas de IA para descubrir qué funciona, qué no y cómo pueden avanzar.
IBM® Granite es nuestra familia de modelos abiertos de IA, de alto rendimiento y confiables, diseñados para empresas y optimizados para escalar sus aplicaciones de IA. Explore opciones de lenguaje, código, series de tiempo y medidas de protección.
Aprenda a seleccionar el modelo fundacional de IA más adecuado para su caso de uso.
Entrene, valide, ajuste y despliegue IA generativa, modelos fundacionales y capacidades de machine learning con IBM watsonx.ai, un estudio empresarial de próxima generación para creadores de IA. Diseñe aplicaciones de IA en menos tiempo y con menos datos.
Ponga la IA a trabajar en su negocio con la experiencia en IA líder en la industria y la cartera de soluciones de IBM a su lado.
Reinvente los flujos de trabajo y las operaciones críticas añadiendo IA para maximizar las experiencias, la toma de decisiones en tiempo real y el valor empresarial.
Obtenga acceso único a capacidades que abarcan el ciclo de vida del desarrollo de IA. Produzca potentes soluciones de IA con interfaces fáciles de usar, flujos de trabajo y acceso a API y SDK estándar de la industria.