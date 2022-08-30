¿Por qué las organizaciones necesitan un tejido de datos para lograr mejores resultados comerciales?

Los datos son un componente crítico para las empresas que buscan lograr mejores resultados a través de decisiones y procesos basados en datos. Un enfoque basado en datos puede conducir a una mejor toma de decisiones, minimización del riesgo y ventaja competitivo. Sin embargo, para muchas organizaciones, aprovechar los datos de una manera fácilmente accesible e integrada puede ser un desafío. Muchas organizaciones disponen de recursos altamente calificados y tecnologías de vanguardia, pero tienen dificultades para avanzar con suficiente rapidez ante las necesidades empresariales cambiantes. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué hace que sea tan difícil para las organizaciones basarse en datos?

Este documento abarca los siguientes temas:

Introducción a un tejido de datos

Tejido de datos y malla de datos

Arquitectura de referencia de un tejido de datos

¿Cómo pueden las organizaciones explotar el tejido de datos?

Metodología para una adopción e implementación exitosas

Consideraciones técnicas

Autores: Sonia Mezzetta, Pat O’Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Patrocinador ejecutivo y copatrocinador de Academy of Technology: Jo Ramos y Oliver Claude

Líder y codirectora de la iniciativa: Sonia Mezzetta y Pat O'Sullivan