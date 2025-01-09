Las preocupaciones sobre ciberseguridad en 2024 se pueden resumir en dos letras: IA (o más si solo considera la IA generativa). Las organizaciones aún se encuentran en las primeras etapas de comprensión de los riesgos y recompensas de esta tecnología. A pesar de todas las ventajas que puede aportar para mejorar la protección de datos, cumplir con las normativas de cumplimiento y permitir una detección más rápida de las amenazas, los actores de amenazas también están utilizando la IA para acelerar sus ataques de ingeniería social y sabotear los modelos de IA con malware.

La IA podría haber recibido la mayor parte de la atención en 2024, pero no fue la única amenaza cibernética con la que tuvieron que lidiar las organizaciones. El robo de credenciales sigue siendo problemático, con un aumento interanual del 71% en los ataques que utilizan credenciales comprometidas. La escasez de habilidades continúa, lo que costó a las compañías 1.76 millones de dólares adicionales en una filtración de datos posterior. Y a medida que más empresas confían en la nube, no debería sorprender que haya habido un aumento en las intrusiones en la nube.

Pero ha habido pasos positivos en ciberseguridad durante el último año. El programa Secure by Design de CISA involucró a más de 250 fabricantes de software para mejorar su higiene cibernética. CISA también presentó su portal de informes de incidentes cibernéticos para mejorar la forma en que las organizaciones comparten información cibernética.

Las predicciones de ciberseguridad del año pasado se centraron en gran medida en la IA y su impacto en la forma en que operarán los equipos de seguridad en el futuro. Las predicciones de este año también enfatizan la IA, lo que muestra que la ciberseguridad puede haber llegado a un punto en el que la seguridad y la IA son interdependientes entre sí, tanto para bien como para mal.

Estas son las predicciones de este año.