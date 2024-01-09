Tendencias en ciberseguridad: Las predicciones de IBM para 2024

Desde los acontecimientos mundiales hasta la economía, 2023 fue un año impredecible. La ciberseguridad no se alejó mucho de este tema, ofreciendo algunos giros inesperados. A medida que las organizaciones comienzan a planificar sus estrategias de seguridad para 2024, ahora es el momento de mirar hacia atrás y extrapolar lo que puede deparar el futuro.

El año comenzó con inteligencia artificial generativa (IA generativa) que llegó a los titulares y dominó la conversación inesperadamente. El impacto de los muchos nuevos usos de la IA generativa rippleó el mundo de la ciberseguridad y fue un tema principal y una preocupación de ciberseguridad, con una filtración de datos de ChatGPT que puso de manifiesto el riesgo. Los profesionales de la ciberseguridad también aumentaron el uso de la tecnología de IA para ayudar a detectar y prevenir ataques.

El ransomware se mantuvo en los titulares, comenzando con un aumento en el volumen. Solo el mes de marzo registró 400 ataques. Los gobiernos locales fueron un objetivo principal este año con más de 34 ataques, incluido un incidente que paralizó sistemas críticos en Dallas. En el frente de las buenas noticias, el gobierno de Estados Unidos emitió el NIST marco de Ciberseguridad 2.0 y el plan de Ciberseguridad de la Casa Blanca tomó medidas para proteger la infraestructura crítica de los ciberataques.

Para obtener insight sobre qué esperar en la industria de la ciberseguridad en 2024, hablamos con los principales Expertos. Esto es lo que tienen que decir.