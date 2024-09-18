Los riesgos de ciberseguridad en la atención médica son una crisis continua

Aunque los proveedores de atención médica han implementado salvaguardas técnicas, administrativas y físicas relacionadas con la información de los pacientes, no han sido tan diligentes en la protección de sus dispositivos médicos. Estos dispositivos son críticos para la atención al paciente y pueden dejar a los hospitales en riesgo de ataques cibernéticos, causando importantes interrupciones en la atención al paciente.

De hecho, 88 millones de personas se vieron afectadas por grandes brechas, comprometiendo grandes cantidades de información de salud protegida (ePHI) el año pasado, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.. Este año, varios grandes proveedores sanitarios volvieron a ver afectados por ciberataques, incluyendo Change Healthcare, Kaiser Permanente y Ascension. "Synnovis, un proveedor clave de servicios de laboratorio y diagnóstico en Londres, fue víctima de un ataque de ransomware que causó interrupciones generalizadas", informó Halcyon. El ataque afectóa varios hospitales, entre ellos Guy's, St Thomas' y King's College, el Hospital Infantil Evelina en Royal Brompton, los hospitales especializados en cardiología y pulmón de Harefield y el Princess Royal Hospital en Orpington, informó The Guardian.

Se espera que el número total de hospitales en todo el mundo alcance los 166 548 para 2029, según un informe de Statista . El número promedio de dispositivos médicos conectados por cama de hospital es de aproximadamente 10 a 15, según el HIPAA Journal. Estos datos sugieren que habrá 1.67 millones de dispositivos médicos conectados en todo el mundo para 2029, con muchos dispositivos fabricados sin un enfoque de seguridad desde el diseño. Según una encuesta del Instituto Ponemon y Proofpoint, el 89% de las organizaciones de atención médica han experimentado cerca de un ataque por semana. El riesgo se agrava porque el 53 % de las organizaciones de atención médica dijeron que carecen de la experiencia interna para abordar los problemas de ciberseguridad. Estas cifras son alarmantes, dada la gran cantidad de dispositivos médicos interconectados en los hospitales.