La ciberseguridad domina las preocupaciones entre los altos ejecutivos, las pequeñas empresas y la nación

No hace mucho tiempo, la ciberseguridad se consideraba una preocupación marginal: una salvaguarda técnica implementada para mitigar amenazas a pequeña escala. Ahora, el aumento exponencial del volumen, la sofisticación y el impacto de los ataques ha transformado la cibernética en un asunto de importancia crítico. Los ciberataques como el ransomware, las filtraciones de datos y las campañas de phishing se han disparado en los últimos años. En 2023, más de 72% de empresas en todo el mundo se vieron afectadas por ataques de ransomware, lo que supone un récord histórico.

Los costos financieros asociados con el delito cibernético son asombrosos. Se prevé que los daños causados por el delito cibernético a nivel mundial alcancen los 10,5 billones de dólares estadounidenses en 2025. Y el costo promedio de una filtración de datos, según los datos de IBM de 2024, fue de 4.88 millones de dólares, un aumento del 10 % con respecto al año pasado y el total más alto de la historia. Dadas estas estadísticas, está claro por qué la ciberseguridad se ha convertido en la principal preocupación de los ejecutivos de todo el mundo.

Los líderes de altos ejecutivos son cada vez más conscientes de que la ciberseguridad no es solo un desafío técnico sino un asunto crítico para el negocio. Según una encuesta de KPMG de 2024 , 40% de los altos ejecutivos reportaron sufrir un ciberataque reciente. Y al 76 % de los líderes de seguridad les preocupa la creciente sofisticación de las nuevas amenazas cibernéticas, especialmente aquellas que han sufrido un ataque cibernético en el último año.

En tanto, el Informe 2024 sobre la Postura de Ciberseguridad de EstadosUnidos destaca que el gobierno de Estados Unidos está experimentando una “transformación fundamental” en su enfoque de la ciberseguridad. La Estrategia Nacional de Ciberseguridad de la Casa Blanca enfatiza que defender la infraestructura crítica, como los sistemas de atención médica, energía y financieros, es vital para la seguridad nacional.