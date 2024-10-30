La rápida integración de la inteligencia artificial (IA) en las industrias, incluida la ciberseguridad, ha despertado un sentido de urgencia entre los profesionales. A medida que las organizaciones adoptan cada vez más herramientas de IA para reforzar las defensas de seguridad, los profesionales cibernéticos ahora se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿qué nuevas habilidades necesito para seguir siendo relevante?

Octubre es el Mes de concientización sobre la ciberseguridad, lo que lo convierte en el momento perfecto para abordar este tema tan urgente. Ya que la IA está transformando la detección, prevención y respuesta a amenazas, ¿qué mejor momento para explorar las habilidades esenciales que los profesionales podrían necesitar?

Ya sea que un experto en IA o que simplemente esté ingresando al campo, comprender qué competencias de ciberseguridad de IA le brindan el mayor valor es crítico para mantenerse competitivo.