La rápida integración de la inteligencia artificial (IA) en las industrias, incluida la ciberseguridad, ha despertado un sentido de urgencia entre los profesionales. A medida que las organizaciones adoptan cada vez más herramientas de IA para reforzar las defensas de seguridad, los profesionales cibernéticos ahora se enfrentan a una pregunta fundamental: ¿qué nuevas habilidades necesito para seguir siendo relevante?
Octubre es el Mes de concientización sobre la ciberseguridad, lo que lo convierte en el momento perfecto para abordar este tema tan urgente. Ya que la IA está transformando la detección, prevención y respuesta a amenazas, ¿qué mejor momento para explorar las habilidades esenciales que los profesionales podrían necesitar?
Ya sea que un experto en IA o que simplemente esté ingresando al campo, comprender qué competencias de ciberseguridad de IA le brindan el mayor valor es crítico para mantenerse competitivo.
Inicialmente, los sistemas de IA se utilizaban en el análisis predictivo y el monitoreo del comportamiento para detectar anomalías en el tráfico de red. Ahora, la influencia de la IA se ha expandido, impulsando todo, desde sistemas avanzados de detección de amenazas hasta marcos de respuesta a incidentes. Cada vez más, la inteligencia artificial y el machine learning (ML) son las habilidades más demandadas por los responsables de ciberseguridad en sus equipos.
Con el 92 % de los empleos de TI que se espera que transforme la IA y el 74 % de los profesionales que teme que la IA pueda hacer que sus habilidades queden obsoletas, los profesionales de ciberseguridad deben adoptar la mejora específica de habilidades de IA para seguir siendo competitivos.
Las siguientes áreas representan algunas de las habilidades más valiosas y multifuncionales que se pueden aplicar en roles de ciberseguridad impulsados por IA:
Una comprensión profunda de cómo funcionan los modelos de IA y machine learning (ML) es indispensable para la ciberseguridad moderna. Los modelos de IA/ML ahora son parte integral de las operaciones de seguridad, con sistemas como los cortafuegos de próxima generación y las herramientas de detección de intrusiones que utilizan IA para detectar amenazas basándose en el comportamiento en lugar del contenido.
Sin embargo, los modelos de IA no son inmunes a los ataques en los que actores maliciosos intentan manipular las entradas para engañar a los sistemas de IA. Las perturbaciones adversariales pueden engañar a los modelos de IA para que clasifiquen mal los datos, lo que puede provocar violaciones de seguridad. Por lo tanto, como profesional de ciberseguridad, es fundamental aprender a auditar estos modelos.
El auditor debe saber cómo evaluar la documentación de diseño y los modelos de amenazas para verificar la lógica del algoritmo y garantizar que se consideren los impactos para el usuario y la sociedad. Antes del despliegue, el auditor debe confirmar que se ha realizado la validación/prueba adecuada con resultados satisfactorios y que solo se despliegan modelos autorizados. Las organizaciones que utilizan bibliotecas de terceros o modelos preentrenados deben integrar análisis estáticos en los procesos de CI/CD para detectar vulnerabilidades de software y prevenir ataques a la cadena de suministro de modelos.
Si bien la IA y el ML son tecnologías principales, la ciencia de datos es la columna vertebral que los impulsa. La detección eficaz de amenazas, el análisis de riesgos y la identificación de anomalías dependen de la capacidad de analizar e interpretar grandes conjuntos de datos.
Cursos como SEC595 del SANS Institute enseñan a los profesionales cómo aplicar la ciencia de datos y la IA a los problemas de ciberseguridad del mundo real. Desde extraer insights valiosos de inteligencia de amenazas hasta crear modelos de IA personalizados que pueden predecir futuros ataques, la ciencia de datos es una habilidad esencial para cualquier profesional que desee aprovechar la IA de manera eficaz en el ámbito de la ciberseguridad.
Saber cómo funcionan realmente las herramientas de IA como ChatGPT le permite analizar de manera inteligente sus usos potenciales en su organización. La ciencia de datos aplicada también le ayuda a comprender cómo crear soluciones eficaces para resolver problemas reales de ciberseguridad mediante el machine learning y la IA.
La capacidad de trabajar con herramientas de inteligencia de amenazas impulsadas por IA también está ganando cada vez más importancia. La IA permite una detección y respuesta más rápidas a las amenazas, proporcionando insights en tiempo real que serían imposibles con los métodos tradicionales. Por ejemplo, las herramientas de IA pueden identificar datos ocultos, monitorear anomalías en el acceso a los datos y alertar a los profesionales de la ciberseguridad sobre posibles amenazas por parte de intrusos que accedan a los datos o a información confidencial.
Sin embargo, esto también abre la puerta a ataques impulsados por IA, como el envenenamiento de datos o ataques adversarios que corrompen los modelos de machine learning al alimentarlos con datos manipulados. Los profesionales de la ciberseguridad no solo deben comprender cómo utilizar la IA con fines defensivos, sino también cómo proteger los sistemas de IA para que no sean explotados. La incorporación de habilidades de inteligencia de amenazas específicas de IA, como reconocer ataques de phishing impulsados por IA o comprender cómo se pueden usar las herramientas de IA para el reconocimiento, es vital para mantener una defensa sólida.
A medida que las aplicaciones de IA se expanden, el PLN se ha convertido en una herramienta crítica en el arsenal de ciberseguridad. El PLN permite a las máquinas procesar y analizar grandes cantidades de datos textuales no estructurados, como comunicaciones por correo electrónico o código malware, para detectar amenazas ocultas. También se puede utilizar para automatizar la detección de phishing, analizar la intención de posibles atacantes e incluso identificar vulnerabilidades de seguridad en el código.
Los profesionales expertos en PLN pueden ayudar a las organizaciones a automatizar tareas como filtrar correos electrónicos maliciosos, detectar amenazas de usuarios internos a través del monitoreo de comunicaciones y analizar vectores de ataque basados en datos de texto de fuentes de inteligencia de amenazas.
La IA generativa, un subconjunto del machine learning, se está convirtiendo en una herramienta poderosa en las operaciones de ciberseguridad tanto defensivas como ofensivas. Al analizar patrones y generar modelos predictivos, la IA generativa ayuda a los equipos de ciberseguridad a identificar de forma preventiva vulnerabilidades y posibles vectores de ataque.
Por ejemplo, en la caza de amenazas, los expertos pueden utilizar la IA generativa para simular escenarios de ataque y desarrollar malware en un entorno controlado, lo que permite a los profesionales de la seguridad practicar defensas en tiempo real. Aprender a integrar la IA generativa en sus operaciones de seguridad, particularmente dentro de los sistemas de gestión de eventos e información de seguridad (SIEM), mejorará significativamente su capacidad para gestionar amenazas cibernéticas avanzadas.
Las certificaciones son una excelente manera de formalizar nuevas habilidades y mantenerse a la vanguardia en el ámbito de la ciberseguridad impulsada por IA. Estas son algunas certificaciones que vale la pena considerar:
GIAC Machine Learning Engineer (GMLE): esta certificación, proporcionada por el SANS Institute, se enfoca en aplicar técnicas de IA y machine learning en ciberseguridad, con énfasis en la ciencia de datos y la resolución de problemas del mundo real.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13: esta certificación integra herramientas de IA como ChatGPT y ShellGPT en prácticas de hacking ético. CEH v13 enfatiza el uso de la IA en todas las etapas del hacking, desde el reconocimiento hasta la explotación de vulnerabilidades.
Curso de IA y ciberseguridad de Coursera: este programa, proporcionado por IBM, proporciona una introducción práctica al uso de IA generativa en operaciones de ciberseguridad, centrándose en la respuesta a incidentes y la detección de amenazas.
A medida que la IA continúe transformando el ámbito de la ciberseguridad, los profesionales que inviertan en habilidades específicas de IA se posicionarán como líderes en el campo.
El Mes de concientización sobre la ciberseguridad es el momento ideal para evaluar su posición en el cambiante mundo de la IA y la ciberseguridad. Al invertir en las habilidades y certificaciones adecuadas, puede asegurarse de no solo seguir siendo relevante, sino también de prosperar en el futuro impulsado por la IA.
