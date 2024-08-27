La resiliencia cibernética es más que solo recuperación ante desastres; es un componente importante. Un programa resiliente combina flujos de trabajo proactivos y reactivos, incluida la tecnología involucrada. Y cuando las piezas individuales funcionan bien juntas con el soporte adecuado, el resultado es una suma mayor que sus partes.

De hecho, el Informe CODB 2024 encontró que cuando se desplegó la IA y la automatización ampliamente en los flujos de trabajo preventivos o proactivos (por ejemplo, gestión de la superficie de ataque equipo rojo, administración de posturas, etc.), las organizaciones se dieron cuenta de los ahorros. Aquí hay un nexo interesante, ya que adoptar un enfoque de “prevención sobre respuesta” puede, de hecho, estar impulsado por mayores amenazas y uso de la IA.

Además, el Informe COBD identificó eso, ¡una vez más!, la escasez de habilidades está afectando a la industria. Con el personal sintiéndose abrumado, particularmente durante los casos de respuesta a incidentes, la inteligencia artificial puede ser esa herramienta de soporte para retener al personal. El personal directivo y de seguridad debe ser consciente de que no invertir en herramientas y soluciones puede tener como resultado la pérdida de personal altamente calificado que tiene conocimientos institucionales. ¿Cuál es la consecuencia no deseada en este caso? Costos adicionales para volver a dotar de personal a los puestos.