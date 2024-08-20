Costo de una filtración de datos: el sector industrial

Las organizaciones industriales recibieron recientemente un informe sobre su rendimiento en relación con los costos de las filtraciones de datos. Y hay mucho margen de mejora.

Según el informe IBM Cost of a Data Breach (CODB) de 2024 , el costo medio total de una filtración de datos en el sector industrial fue de 5.56 millones USD. Esto refleja un aumento del 18 % para el sector en comparación con 2023.

Estas cifras colocan al sector industrial en el tercer lugar por costos de filtración entre las 17 industrias estudiadas. En promedio, las filtraciones de datos cuestan a las organizaciones industriales un 13 % más que el promedio global de 4.88 millones USD.

Claramente, el sector industrial se enfrenta a fuertes obstáculos cuando se trata de hacer frente a las filtraciones de datos. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los desafíos vinculados al sector, así como a las soluciones que pueden ayudar a reducir el impacto de los ciberataques en las organizaciones industriales.