Los ciberataques crecen cada año en sofisticación y frecuencia, y el costo de las filtraciones de datos continúa aumentando con ellos. Un nuevo informe de IBM y Ponemon Institute, el Estudio del costo de la filtración de datos 2024, detalla los impactos financieros de los ataques en múltiples industrias.

El costo promedio global de una filtración de datos alcanzó un máximo histórico de 4.45 millones de dólares en 2023, lo que representa un aumento del 15 % en los últimos tres años. Este aumento se debió principalmente al incremento de los gastos asociados a la pérdida de negocio y a las acciones de respuesta tras la brecha, según el informe. Estados Unidos superó a todas las demás naciones en el costo promedio más alto por filtración con 9.48 millones de dólares.

Al igual que en años anteriores, la industria de la salud sufrió el mayor costo promedio de incumplimiento con 10.93 millones de dólares, seguido del sector financiero con 5.9 millones de dólares. Las filtraciones de datos de atención médica suelen durar 213 días antes del descubrimiento, más que el promedio de 194 días en otras industrias.

En los últimos años también se ha observado una nueva tendencia preocupante: el aumento de violaciones de seguridad a gran escala que afectan a millones de registros.