Costo de una filtración de datos en 2024: Industria financiera

Según el informe Costo de una filtración de datos 2024 de IBM, el costo promedio global de una filtración ha alcanzado los 4.88 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 4.45 millones de dólares del año pasado y el mayor salto desde la pandemia.

Para las empresas de las industrias financieras, los costos son aún mayores. Las empresas ahora gastan USD 6.08 millones en lidiar con filtraciones de datos, que es un 22 % más que el promedio mundial.

Esto es lo que las organizaciones financieras deben saber sobre el Informe del costo de una filtración de datos de este año.