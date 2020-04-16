Las habilidades de comunicación son un factor importante en las decisiones comerciales y un controlador de resultados comerciales exitosos. Por lo tanto, no es sorprendente que la buena comunicación a menudo encabece la lista de habilidades que buscan los empleadores, sin importar el trabajo o la industria. Lo bien que se comunica afecta todo, desde pequeñas interacciones con compañeros de trabajo hasta el cierre de grandes acuerdos. Y es un área de habilidad crítico para los líderes.
En la industria tecnológica, cuando pensamos en el desarrollo de habilidades, una mejor comunicación probablemente no sea lo primero que se nos ocurra, pero de hecho es crucial para todo lo que hacemos en la infraestructura de TI de IBM para ayudar a los clientes a conquistar cargas de trabajo y lograr el éxito en sus dominios. IBM es una empresa construida en torno a los valores fundamentales de dedicación al éxito de cada cliente, innovación que importa, para nuestra empresa y para el mundo, y confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones. La buena comunicación es la base de esos valores y es necesaria en todos los niveles de nuestra empresa.
El liderazgo tiene que ver con la interacción humana, y por eso la comunicación es clave. Trabajamos con seres humanos y buscamos movilizar a un grupo de personas para cumplir colectivamente una misión o tarea. En las interacciones profesionales cotidianas, desde reuniones hasta oportunidades de ventas y compromisos técnicos con los clientes, los stakeholders se unen con diferentes prioridades, necesidades e intereses. Una buena comunicación puede ayudarnos a tener en cuenta todos esos intereses variados y tomar las decisiones que mejor sirvan a nuestros objetivos colectivos. Tenemos éxito cuando escuchamos bien, ofrecemos insights valiosos y hacemos espacio para que se escuchen todas las voces.
Sea auténtico. Cuando un líder se comunica con un equipo, es crucial crear condiciones de confianza. Generar confianza puede unir a una organización y ayudar a los equipos a avanzar juntos. Las condiciones de confianza se basan en la comunicación: ser respetuoso, desinteresado, empático y claro. Proporcione un sentido de propósito, luche por su gente y haga todo esto con altos estándares éticos.
Escuche más de lo que habla. Escuchar es una habilidad valiosa para practicar con colegas y asociados de negocios, así como en las relaciones personales. La escucha reflexiva se refiere a la capacidad de escuchar a alguien y luego reflejar el punto de vista de esa persona. Ayuda a confirmar lo que se ha dicho y a corregir cualquier falta de comunicación. En cualquier situación en la que intente alcanzar objetivos compartidos, este tipo de escucha decidida puede facilitar el entendimiento mutuo y mejores resultados.
Hable con propósito y agregue valor a las conversaciones. Cuando sea su turno de hablar, ofrezca comunicaciones verbales reflexivas, preparadas, bien organizadas y concisas. Todos hemos estado en reuniones en las que algunas personas hablaron demasiado o hablaron sin agregar valor. Todos podemos contribuir a intercambios más reflexivos pensando con anticipación, llegando a las reuniones preparados y hablando solo cuando tenemos algo de valor que agregar.
Deje espacio para diversas voces. Está bien establecido que la diversidad impulsa la innovación y los resultados financieros. A lo largo de su historia, IBM se ha comprometido a incluir diversas voces en la mesa y ha sido reconocida por su liderazgo en la aceleración del progreso de las mujeres en el lugar de trabajo, por ejemplo. (El equipo que lidero también está comprometido con avanzar en la igualdad de género). La comunicación eficaz en una empresa requiere dejar espacio para que se escuchen todas las voces, no solo las que tienen más poder.
Una mejor comunicación produce insights más reflexivos sobre nuestros desafíos apremiantes, lo que a su vez conduce a una mejor ingeniería de productos, compromisos técnicos sólidos y clientes más satisfechos. Cuando aplicamos estas habilidades de comunicación en las interacciones con los clientes, ya no tenemos que depender solo de los datos y, en cambio, podemos permitir la creación de valor compartido que beneficio a todos.
La infraestructura de TI de IBM proporciona la base para muchas de las empresas más grandes del mundo, desde los principales bancos globales hasta los centros de supercomputación para la investigación. Los servidores, el almacenamiento y el software de IBM están diseñados para ayudar a estas organizaciones a superar cargas de trabajo desafiantes y ampliar el valor de sus inversiones existentes. Empoderamos a los clientes al comprender sus necesidades y servir como asesores confiables, y eso comienza y termina con una comunicación efectiva. Así es como lideramos.
