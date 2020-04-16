Las habilidades de comunicación son un factor importante en las decisiones comerciales y un controlador de resultados comerciales exitosos. Por lo tanto, no es sorprendente que la buena comunicación a menudo encabece la lista de habilidades que buscan los empleadores, sin importar el trabajo o la industria. Lo bien que se comunica afecta todo, desde pequeñas interacciones con compañeros de trabajo hasta el cierre de grandes acuerdos. Y es un área de habilidad crítico para los líderes.

En la industria tecnológica, cuando pensamos en el desarrollo de habilidades, una mejor comunicación probablemente no sea lo primero que se nos ocurra, pero de hecho es crucial para todo lo que hacemos en la infraestructura de TI de IBM para ayudar a los clientes a conquistar cargas de trabajo y lograr el éxito en sus dominios. IBM es una empresa construida en torno a los valores fundamentales de dedicación al éxito de cada cliente, innovación que importa, para nuestra empresa y para el mundo, y confianza y responsabilidad personal en todas las relaciones. La buena comunicación es la base de esos valores y es necesaria en todos los niveles de nuestra empresa.

El liderazgo tiene que ver con la interacción humana, y por eso la comunicación es clave. Trabajamos con seres humanos y buscamos movilizar a un grupo de personas para cumplir colectivamente una misión o tarea. En las interacciones profesionales cotidianas, desde reuniones hasta oportunidades de ventas y compromisos técnicos con los clientes, los stakeholders se unen con diferentes prioridades, necesidades e intereses. Una buena comunicación puede ayudarnos a tener en cuenta todos esos intereses variados y tomar las decisiones que mejor sirvan a nuestros objetivos colectivos. Tenemos éxito cuando escuchamos bien, ofrecemos insights valiosos y hacemos espacio para que se escuchen todas las voces.