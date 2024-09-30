La IA y el futuro de la sustentabilidad: una conversación sobre la semana del clima con expertos de IBM

Con demasiada frecuencia, las cuestiones relacionadas con la innovación se plantean como algo opuesto a la sustentabilidad, como si hubiera que elegir entre proteger el planeta o los resultados económicos. La verdad es que los avances tecnológicos pueden ayudar a impulsar los esfuerzos para mejorar las prácticas comerciales sostenibles. Al optimizar las operaciones y reducir las prácticas que consumen muchos recursos, la tecnología no solo puede hacer que una organización sea más rentable, sino también avanzar en su camino hacia la sustentabilidad.
IBM ha trabajado arduamente utilizando innovaciones en inteligencia artificial e IA generativa para ayudar a las organizaciones a encontrar soluciones para acelerar los esfuerzos de sustentabilidad, incluidas varias que debutaron en la Semana del Clima de Nueva York a principios de esta semana.
Nos reunimos con tres expertos en sustentabilidad de IBM para analizar el papel de la IA en ayudar a las organizaciones a mejorar las operaciones, identificar dónde hay margen para la innovación y explorar cómo se pueden contabilizar los costos medioambientales de estos nuevos desarrollos.
Oday Abbosh, líder global de sustentabilidad de IBM Consulting: La IA no es solo una herramienta, sino un catalizador para el cambio. Puede ayudar a las organizaciones a tomar decisiones informadas para reducir su huella ambiental y construir un futuro más sostenible. Específicamente, la IA tiene el potencial de transformar la manera en que las empresas abordan su estrategia de sustentabilidad. Según un estudio reciente del IBM Institute for Business Value, el gasto en informes de sustentabilidad supera el gasto en innovación en sustentabilidad en un 43 %. La IA puede ayudar a reequilibrar estos dólares hacia la innovación, al agilizar la recopilación de datos y permitir que las organizaciones tomen medidas más específicas que les permitan impulsar un progreso real en materia de sustentabilidad.
Kendra DeKeyrel, vicepresidenta de ESG y líder de productos de gestión de activos en IBM: La IA es crucial para el futuro de las prácticas comerciales sostenibles, y los ejecutivos lo saben: según el último Informe sobre el estado de preparación para la sustentabilidad de IBM, nueve de cada 10 líderes empresariales encuestados estuvieron de acuerdo en que la IA ayudará a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer: IBM también descubrió que el 56 % de las organizaciones no está utilizando activamente la IA de esta manera.
Christina Shim, directora de sustentabilidad de IBM: Para nosotros, todo comienza con los datos. Los datos son fundamentales para saber cuánta energía está consumiendo o qué se está desperdiciando. Los datos crean una base que sustenta cada objetivo y son la fuente desde la que puede determinar su impacto actual, seguir el progreso e implementar ajustes. Una vez que se dispone de los datos adecuados, la implementación de tecnologías como la IA puede ser una de las herramientas más poderosas para la transición hacia la sustentabilidad.
DeKeyrel: La IA es una herramienta clave para construir resiliencia climática, y los líderes empresariales necesitan herramientas urgentemente: solo la mitad de los encuestados en el reciente Informe sobre el estado de preparación para la sustentabilidad de IBM se sienten completamente preparados para hacer frente a una variedad de riesgos climáticos. Para adaptar sus activos, infraestructuras y recursos a fenómenos meteorológicos extremos y riesgos relacionados, las organizaciones deben comprender vastos conjuntos de datos ambientales. Los humanos podrían tardar meses en etiquetar y extraer insights de datos climáticos y geoespaciales relevantes, pero la IA acorta significativamente ese plazo. Por ejemplo, IBM Environmental Intelligence utiliza IA y API para integrar conjuntos de datos complejos y diversos y extraer rápidamente insights para mejorar la resiliencia. La EI tiene una amplia gama de aplicaciones, desde la predicción de riesgos de tormentas y mareas debido al cambio del nivel del mar, hasta el seguimiento de las tendencias de biomasa y deforestación para los esfuerzos de conservación.
Shim: El cambio climático afecta a las personas de muchas maneras. Está provocando un aumento de las inundaciones, provocando un golpe de calor y destruyendo granjas y medios de subsistencia. Los seguros se están volviendo inasequibles. Los retrasos en la construcción debido a condiciones climáticas extremas ya están costando miles de millones en todo el mundo. Nos importa porque está afectando nuestra vida diaria, sin importar dónde vivamos. Pero centrémonos en las soluciones. La IA puede mejorar significativamente la resiliencia frente al cambio climático mediante el análisis de datos para predecir fenómenos meteorológicos extremos, desastres naturales y otros riesgos relacionados con el clima con mayor precisión y antelación.
Por ejemplo, con la NASA, lanzamos un modelo que va más allá del forecasting para ofrecer nuevos insights a científicos, desarrolladores y empresas sobre las condiciones meteorológicas y climáticas a corto y largo plazo. Este es uno de los modelos de IA más avanzados para el clima y el tiempo, y ahora está disponible en la plataforma de código abierto Hugging Face, lo que significa más ojos en el código y más poder cerebral en los problemas.Los modelos fundacionales también pueden ayudar a informar los esfuerzos para reducir los “efectos de isla de calor”. IBM y la Mohamed Bin Zayed University of Artificial Intelligence son pioneros en la aplicación de modelos fundacionales para mapear islas de calor urbanas, áreas con temperaturas significativamente más altas en comparación con las ubicaciones circundantes en Abu Dhabi. Hasta la fecha, el modelo ha informado los esfuerzos que han logrado una reducción de los efectos de isla de calor en la región en más de tres grados centígrados.
DeKeyrel: Ya veo que nuestros clientes se benefician de esto. Por ejemplo, Ford Motor Company buscaba reducir los defectos y el tiempo de inactividad y crear un proceso de fabricación más sostenible. Ford desplegó IBM Maximo Visual Inspection (MVI), lo que no solo mejoró la sustentabilidad, sino también la calidad de los vehículos. Como resultado, Ford amplió el uso de MVI y sus capacidades de IA a plantas adicionales y otorgó a IBM su prestigioso Premio a la Innovación en TI. En Suiza y los Países Bajos, DSM-firmenich Animal Nutrition & Health ya deseaba aprovechar los datos y la IA para mejorar la sustentabilidad de su negocio y la salud de sus animales. DSM-Firmenich empleó IBM Environmental Intelligence Suite y sus poderosos algoritmos para predecir y prevenir la contaminación de cereales, ahorrando a la industria agrícola europea millones de euros cada año.
Shim: Uno de nuestros clientes utiliza Orchestrate para el mantenimiento de más de 100 000 activos en un vecindario con certificación LEED Platinum, que tiene 94 edificios, incluido el rascacielos más alto de Riad. Un productor brasileño de energía renovable utilizó Environmental Intelligence y modelos de IA para mejorar los pronósticos eólicos en un 15 % y solares en un 30 %, lo que les permitió planificar mejor y garantizar una red eléctrica resiliente y confiable de energía. En IBM, utilizamos Envizi, una solución impulsada por IA, para rastrear y analizar nuestros datos de energía dentro de una sola herramienta en 600 ubicaciones. Permite a IBM rastrear y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y el uso de agua de manera eficiente, al tiempo que optimiza la gestión de las instalaciones y las experiencias en el lugar de trabajo.
DeKeyrel: Ikano Group es un conglomerado multinacional con negocios en distintas industrias y múltiples continentes. Por este motivo, organizar la gran cantidad de datos necesarios para cumplir con los diferentes estándares de información es fundamental para su camino hacia la sustentabilidad. Al buscar prepararse para la nueva Directiva de informes de sustentabilidad corporativa de la UE, Ikano Group recurrió a IBM Envizi ESG Suite. Ahora puede capturar y rastrear fácilmente más de 15 000 tipos de datos diferentes para los informes CSRD gracias a la plataforma, ahorrando miles de horas hombre en el proceso.
Abbosh: También vemos grandes posibilidades en la IA para la economía circular. La IA puede ayudar a descubrir formas de utilizar los recursos de manera más eficiente y generar ahorros en materias primas, que a menudo constituyen una gran parte de los gastos de producción. Por ejemplo, la IA generativa puede descubrir y recomendar materiales para sustituir los PFAS (similares a los productos químicos sintéticos) en las plantas de fabricación. Esto nos ayudará a explorar las formas en que las tecnologías están ayudando con la circularidad, avanzando en el descubrimiento de materiales y encontrando alternativas a los plásticos y PFAS.
DeKeyrel: La IA generativa puede potenciar todos estos procesos "llenando los vacíos" y modelando datos que la IA tradicional no puede. Esto permite a las empresas ir un paso más allá y abordar nuevos casos de uso, especialmente para la gestión del ciclo de vida de los activos, como generar recomendaciones de código de falla de activos.
Abbosh: Tres de cada cuatro directivos afirman que los datos procesados manualmente retrasan los informes de sustentabilidad, dificultando tanto los resultados empresariales como los de sustentabilidad. La IA puede ayudar a sacar esos insights a la superficie. La mayoría de los clientes, independientemente del tamaño de la empresa, tienen equipos de sustentabilidad que están sobrecargados, intentando buscar manualmente datos en lugar de centrarse en lo que los datos dicen. La IA generativa puede desbloquear el potencial de productividad. Por ejemplo, en lugar de que los equipos de sustentabilidad recopilen y revisen manualmente los recibos de combustible en papel, la tecnología puede ayudar a traducir las imágenes de los recibos en los elementos de datos necesarios para las métricas relacionadas con el combustible. Esto permite a estos equipos dedicar más tiempo a optimizar el uso de combustible para la descarbonización, empleando el tiempo para obtener insights de datos en lugar de dedicar tiempo a la búsqueda de los datos.
Abbosh: La IA generativa no es una solución mágica, pero, si se usa estratégicamente, puede ayudar a impulsar iniciativas y objetivos de sustentabilidad a escala. Para aprovechar al máximo sus iniciativas de sustentabilidad, las empresas necesitan datos. Sin datos, la sustentabilidad no es aplicable en la práctica y no es operativa. Cada vez más líderes empresariales están empezando a darse cuenta de cómo la IA puede ayudarles a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad. El sesenta y cuatro por ciento de los ejecutivos encuestados están de acuerdo en que la IA generativa será importante para sus esfuerzos de sustentabilidad. La IA generativa puede ayudar a acelerar la toma de decisiones basada en datos, lo que permite a las empresas impulsar la sustentabilidad de maneras significativas, incluida la optimización de los niveles de producción, la minimización de los residuos, la promoción del consumo eficiente de energía y el cumplimiento de los requisitos normativos y de informes voluntarios.
Shim: La IA generativa tiene el poder de combinar datos operativos y ambientales para predecir y mitigar las interrupciones en las operaciones y otros ámbitos. Por ejemplo, podemos utilizar datos de redes de energía, patrones climáticos y tendencias de uso para predecir y ajustar la distribución de energía en tiempo real. Esto ayuda a las organizaciones a limitar su huella de carbono y, al mismo tiempo, mejorar sus resultados financieros gracias al ahorro de costos. Esto es aplicable para cualquier organización: empresas grandes o pequeñas, organizaciones sin fines de lucro y, por supuesto, gobiernos. Por ejemplo, IBM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acaban de lanzar un modelo interactivo que utiliza IA para pronosticar el acceso a la energía hasta 2030. El modelo está disponible para 102 países de África, América Latina, Asia Pacífico y Medio Oriente, y ayudará a los gobiernos a tomar decisiones basadas en datos y permitirá a los usuarios analizar problemas energéticos complejos.
Abbosh: Si bien la IA y la IA generativa son tecnologías impresionantes que sin duda pueden aportar beneficios tanto a los negocios como a la sustentabilidad, es esencial reconocer que ningún camino a seguir está exento de desafíos. Hay muchas maneras de diseñar una solución habilitada de IA de extremo a extremo que minimice el consumo de energía y, por lo tanto, el impacto ambiental.
Shim: Las empresas deben ser inteligentes en su enfoque de la IA. Uno de nuestros estudios recientes mostró que el 63 % de las organizaciones aplicarán IA generativa en sus iniciativas de TI para fines de 2024, pero solo el 23 % de las organizaciones integra evaluaciones de sustentabilidad cuando diseña sus proyectos de TI por primera vez. Y esto es un problema. Si nos enfocamos en la sustentabilidad de la IA desde el principio, no solo estamos reduciendo nuestra footprint, sino que también estamos creando soluciones más eficientes y rentables. Hay varias formas de cosechar los beneficios de la IA y minimizar su impacto medioambiental.
Abbosh: Las empresas también pueden contribuir a reducir el consumo energético optando por un enfoque de nube híbrida. Una cuarta parte de las empresas ya están aprovechando las soluciones de nube híbrida para impulsar significativamente la sustentabilidad y la eficiencia energética de sus operaciones de TI. Casi la mitad informa un impacto positivo sustancial en su sustentabilidad general de TI.
Shim: Otro aspecto a considerar es el tamaño de tus modelos. Los modelos grandes vienen con más almacenamiento de datos y costos informáticos y también requieren actualizaciones más frecuentes, lo que significa que más grande no siempre es mejor. Las empresas deben utilizar el modelo fundacional del tamaño correcto para lograr lo que necesitan, lo que ayuda con la sustentabilidad, así como con el costo y la velocidad. Por ejemplo, los modelos IBM Granite, entrenados con datos específicos y relevantes, funcionan tan bien como los modelos más grandes. Otro aspecto a considerar es la ubicación de procesamiento. Como mencionó Oday, adoptar un enfoque de "nube híbrida" puede darle la flexibilidad de ubicar su procesamiento cerca de fuentes de energía limpia. La ubicación conjunta de los datos junto al procesamiento también puede generar ahorros reales de energía con el tiempo.
Nuestros estudios también muestran que las organizaciones con prácticas de sustentabilidad de TI profundamente integradas no solo logran mejores resultados ambientales, sino que también ven beneficios significativos en la eficiencia operativa. Por ejemplo, hemos desarrollado chips de IA que son 14 veces más eficientes energéticamente que los modelos anteriores. Esto reduce drásticamente la potencia necesaria para ejecutar cargas de trabajo de IA, lo que nos permite ampliar nuestras capacidades de IA y minimizar el consumo de energía.
Abbosh: A pesar del creciente énfasis en las iniciativas de sustentabilidad, persiste un mito: que la sustentabilidad y la rentabilidad son mutuamente excluyentes.
Shim: Sabemos que lo que es bueno para el planeta puede ser bueno para los negocios. Nuestros estudios han demostrado que las organizaciones que integran la sustentabilidad en todas sus operaciones obtienen mejores resultados financieros y de sustentabilidad, tienen más probabilidades de superar a sus pares en rentabilidad y tienen mayores tasas de crecimiento de ingresos. Además, las organizaciones que adoptan un enfoque de TI sostenible en toda la empresa informan que ven beneficios en su eficiencia operacional.
Abbosh: La realidad es que los resultados financieros y sostenibles no solo pueden coexistir, sino que se refuerzan mutuamente. El 52 por ciento de las organizaciones que incorporan la sustentabilidad tienen más probabilidades de superar a sus pares en rentabilidad, crecimiento de ventas y retención de talento.
Shim: En 2023, IBM implementó proyectos de conservación de energía en más de 130 ubicaciones en todo el mundo. A través de estos proyectos, hemos evitado un consumo de energía estimado de 95 000 MWh y 33 000 mtCO2e de emisiones, al tiempo que ahorramos aproximadamente 11 millones de dólares. También hay otras áreas que van más allá de la reducción de costos. Por ejemplo, las organizaciones que incorporan la sustentabilidad tienen un 56 % más de probabilidades de obtener mejores resultados en la atracción de talento.
Abbosh: Hemos visto de primera mano el poder de la sustentabilidad integrada. Downer recurrió a IBM Consulting y utilizó Maximo y Watson AIOps para aprovechar datos casi en tiempo real de más de 200 trenes en toda Australia. Los analytics apoyan el mantenimiento predictivo, reducen las fallas y aumentan la confiabilidad de los trenes en un 51 %. De manera similar, Hera Spa recurrió a IBM Consulting para emplear la visión con cámara con IA y disminuir los residuos en vertederos y mejorar la eficiencia en 89 instalaciones, dirigiendo más materiales hacia la reutilización.
Shim: La sustentabilidad es una estrategia a largo plazo. Las organizaciones no deben tratar la sustentabilidad como un caso especial. Cuando las organizaciones realmente integran la sustentabilidad en las operaciones, en lugar de tratarla como un complemento, los beneficios pueden llegar a convertirse en el cliente cero de las soluciones de sustentabilidad, llevar los aprendizajes a los clientes y ayudarlos a implementar y hacer operativa la sustentabilidad.
