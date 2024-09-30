La IA y el futuro de la sustentabilidad: una conversación sobre la semana del clima con expertos de IBM

DeKeyrel: Ya veo que nuestros clientes se benefician de esto. Por ejemplo, Ford Motor Company buscaba reducir los defectos y el tiempo de inactividad y crear un proceso de fabricación más sostenible. Ford desplegó IBM Maximo Visual Inspection (MVI), lo que no solo mejoró la sustentabilidad, sino también la calidad de los vehículos. Como resultado, Ford amplió el uso de MVI y sus capacidades de IA a plantas adicionales y otorgó a IBM su prestigioso Premio a la Innovación en TI. En Suiza y los Países Bajos, DSM-firmenich Animal Nutrition & Health ya deseaba aprovechar los datos y la IA para mejorar la sustentabilidad de su negocio y la salud de sus animales. DSM-Firmenich empleó IBM Environmental Intelligence Suite y sus poderosos algoritmos para predecir y prevenir la contaminación de cereales, ahorrando a la industria agrícola europea millones de euros cada año.

Shim: Uno de nuestros clientes utiliza Orchestrate para el mantenimiento de más de 100 000 activos en un vecindario con certificación LEED Platinum, que tiene 94 edificios, incluido el rascacielos más alto de Riad. Un productor brasileño de energía renovable utilizó Environmental Intelligence y modelos de IA para mejorar los pronósticos eólicos en un 15 % y solares en un 30 %, lo que les permitió planificar mejor y garantizar una red eléctrica resiliente y confiable de energía. En IBM, utilizamos Envizi, una solución impulsada por IA, para rastrear y analizar nuestros datos de energía dentro de una sola herramienta en 600 ubicaciones. Permite a IBM rastrear y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de energía y el uso de agua de manera eficiente, al tiempo que optimiza la gestión de las instalaciones y las experiencias en el lugar de trabajo.

DeKeyrel: Ikano Group es un conglomerado multinacional con negocios en distintas industrias y múltiples continentes. Por este motivo, organizar la gran cantidad de datos necesarios para cumplir con los diferentes estándares de información es fundamental para su camino hacia la sustentabilidad. Al buscar prepararse para la nueva Directiva de informes de sustentabilidad corporativa de la UE, Ikano Group recurrió a IBM Envizi ESG Suite. Ahora puede capturar y rastrear fácilmente más de 15 000 tipos de datos diferentes para los informes CSRD gracias a la plataforma, ahorrando miles de horas hombre en el proceso.

Abbosh: También vemos grandes posibilidades en la IA para la economía circular. La IA puede ayudar a descubrir formas de utilizar los recursos de manera más eficiente y generar ahorros en materias primas, que a menudo constituyen una gran parte de los gastos de producción. Por ejemplo, la IA generativa puede descubrir y recomendar materiales para sustituir los PFAS (similares a los productos químicos sintéticos) en las plantas de fabricación. Esto nos ayudará a explorar las formas en que las tecnologías están ayudando con la circularidad, avanzando en el descubrimiento de materiales y encontrando alternativas a los plásticos y PFAS.