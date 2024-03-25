Cómo mitigar el impacto del cambio climático en los seguros y otros servicios financieros

A medida que se intensifican los efectos del cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y graves. Estados Unidos experimentó 25 fenómenos meteorológicos extremos en 2023, cada uno de los cuales causó pérdidas de más de mil millones de dólares, con un costo total de 73.8 mil millones de dólares.
Estos fenómenos climáticos tienen un enorme impacto potencial en las instituciones financieras. En 2021, las inundaciones a gran escala afectaron a los países europeos de Austria, Alemania, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo, causando daños por valor de 43 000 millones USD, además de una trágica pérdida de vidas. Según los analistas de Berenberg, las compañías de seguros individuales se enfrentaban a estimaciones totales de reclamaciones de hasta aproximadamente 300 millones de dólares. Berenberg estimó que las pérdidas de reaseguro oscilaron entre 2 mil millones y 3 mil millones de dólares.
Para otras empresas de servicios financieros fuera del sector de seguros, la propiedad aceptada como garantía de préstamo también podría enfrentar riesgos relacionados con el clima. Los riesgos locales de cambio climático a largo plazo aún podrían devaluar la propiedad que no ha sufrido daños. Estos riesgos pueden incluir amenazas derivadas del aumento del nivel del mar, incendios forestales, olas de calor, inundaciones u otros desastres naturales.
Algunas empresas pueden optar por no invertir en ciertos ámbitos donde los riesgos físicos son considerablemente demasiado altos. Como resultado, su mercado se reduciría.
En todo el sector financiero, existen riesgos de transición que se deben considerar a medida que avanzamos hacia una economía baja en carbono. Muchas empresas de servicios financieros tendrán que reevaluar una importante cartera de inversiones en el mercado bursátil. Los mercados financieros podrían cambiar el precio de las acciones en algunos sectores intensivos en carbono al favorecer las energías renovables sobre los combustibles fósiles. Puede haber daños a la reputación asociados con invertir en empresas que aparentemente están causando el calentamiento global con emisiones excesivas de gases de efecto invernadero o carbono, en lugar de mitigarlo. Las interrupciones en la cadena de suministro u otras interrupciones comerciales debido a condiciones climáticas extremas también podrían afectar los balances de las empresas que cotizan en bolsa. Como resultado, los fondos de pensiones y otras inversiones bursátiles podrían sufrir efectos adversos.
En los últimos años, las empresas de servicios financieros se han dado cuenta de que necesitan una estrategia de toma de decisiones que tenga en cuenta las implicaciones del cambio climático. Las metodologías utilizadas en el pasado podrían no ser suficientes para dar cuenta de los nuevos patrones climáticos y los fenómenos meteorológicos extremos.
Las empresas también pueden reducir su riesgo de inversión utilizando datos meteorológicos y climáticos para tomar decisiones de inversión. Cuando las empresas comercializan energía, por ejemplo, pueden pronosticar la generación de electricidad renovable en función de los patrones solares y eólicos previstos. Las empresas pueden seguir este proceso de tres pasos para abordar las implicaciones del cambio climático en su negocio:
IBM® Environmental Intelligence modela 40 años de patrones meteorológicos históricos. Permite realizar forecasting en estas escalas de tiempo:
Mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI), las empresas de servicios financieros pueden ver las propiedades en el contexto de los riesgos climáticos en su ubicación específica. Esta GUI permite una evaluación de riesgos más completa al considerar una aplicación de seguro o hipoteca. Las empresas de servicios financieros pueden usar la herramienta para preguntas "¿qué pasaría si?" para comprender mejor la probabilidad de diversos escenarios climáticos y ayudar a elaborar planes de mitigación para contrarrestar los riesgos meteorológicos extremos.
Es posible que un equipo nuevo o ampliado tenga que aprovechar al máximo los datos meteorológicos en toda la empresa. Las compañías podrían necesitar reformar sus prácticas de evaluación de riesgos y gestión de carteras para incluir el riesgo y la oportunidad climáticas. Las empresas pueden utilizar los datos meteorológicos para ayudar a redactar informes de evaluación de daños, guiar a los evaluadores de riesgos en el lugar e identificar fraudes en reclamaciones de seguros. Los responsables de la toma de decisiones de inversión también necesitan datos meteorológicos y climáticos para poder utilizarlos para un comercio mejor informado en sectores como la energía, la agricultura y la alimentación.
Hay nuevas oportunidades para atraer y retener clientes compartiendo inteligencia climática. Las compañías de seguros pueden, por ejemplo, alertar a sus clientes sobre las amenazas a las que se enfrentan sus propiedades para que puedan protegerlas. Para defenderse de los incendios forestales, los propietarios podrían despejar los muebles y la vegetación alrededor de la propiedad que podrían propagar las llamas al edificio. En zonas vulnerables a inundaciones, podrían agregar defensas y protecciones contra inundaciones. De esta manera, las empresas de servicios financieros pueden reducir su riesgo financiero y, al mismo tiempo, aumentar la satisfacción del cliente.
Las empresas de servicios financieros también pueden crear nuevos productos utilizando datos meteorológicos y climáticos. Por ejemplo, si ocurre un evento meteorológico extremo, el seguro paramétrico ofrece un pago fijo acordado. Los clientes pueden recibir pagos más rápido porque no hay necesidad de evaluar los daños.
Para responder a las alteraciones climáticas y gestionar el mayor riesgo resultante de los fenómenos meteorológicos extremos, las empresas de servicios financieros necesitan insights meteorológicos precisos. La entrega de estos insights debería permitir a las empresas comprender el riesgo climático asociado con los países o propiedades que les interesan.
Los datos meteorológicos no solo ayudan a reducir el alcance de las pérdidas, sino que también crean nuevas oportunidades. Pronosticar el uso de energías renovables puede informar el comercio energético y las compañías de seguros pueden ayudar a los propietarios a comprender tanto las amenazas que enfrentan sus propiedades como cómo contrarrestarlas. Al reducir el costo de los fenómenos meteorológicos extremos y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, las empresas de servicios financieros pueden convertir los datos meteorológicos en una poderosa ventaja competitiva.
