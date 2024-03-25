Cómo mitigar el impacto del cambio climático en los seguros y otros servicios financieros

En los últimos años, las empresas de servicios financieros se han dado cuenta de que necesitan una estrategia de toma de decisiones que tenga en cuenta las implicaciones del cambio climático. Las metodologías utilizadas en el pasado podrían no ser suficientes para dar cuenta de los nuevos patrones climáticos y los fenómenos meteorológicos extremos.



Las empresas también pueden reducir su riesgo de inversión utilizando datos meteorológicos y climáticos para tomar decisiones de inversión. Cuando las empresas comercializan energía, por ejemplo, pueden pronosticar la generación de electricidad renovable en función de los patrones solares y eólicos previstos. Las empresas pueden seguir este proceso de tres pasos para abordar las implicaciones del cambio climático en su negocio:

1. Obtener herramientas para evaluar con precisión los posibles impactos climáticos

IBM® Environmental Intelligence modela 40 años de patrones meteorológicos históricos. Permite realizar forecasting en estas escalas de tiempo:

Escala meteorológica inmediata, con dos semanas de anticipación

Escala subestacional, pronosticar un año por adelantado

Escala climática, modelado hasta el año 2100

Mediante una interfaz gráfica de usuario (GUI), las empresas de servicios financieros pueden ver las propiedades en el contexto de los riesgos climáticos en su ubicación específica. Esta GUI permite una evaluación de riesgos más completa al considerar una aplicación de seguro o hipoteca. Las empresas de servicios financieros pueden usar la herramienta para preguntas "¿qué pasaría si?" para comprender mejor la probabilidad de diversos escenarios climáticos y ayudar a elaborar planes de mitigación para contrarrestar los riesgos meteorológicos extremos.

2. Crear una estrategia operativa para utilizar los datos meteorológicos

Es posible que un equipo nuevo o ampliado tenga que aprovechar al máximo los datos meteorológicos en toda la empresa. Las compañías podrían necesitar reformar sus prácticas de evaluación de riesgos y gestión de carteras para incluir el riesgo y la oportunidad climáticas. Las empresas pueden utilizar los datos meteorológicos para ayudar a redactar informes de evaluación de daños, guiar a los evaluadores de riesgos en el lugar e identificar fraudes en reclamaciones de seguros. Los responsables de la toma de decisiones de inversión también necesitan datos meteorológicos y climáticos para poder utilizarlos para un comercio mejor informado en sectores como la energía, la agricultura y la alimentación.

3. Involucrar a los clientes con nuevas ofertas

Hay nuevas oportunidades para atraer y retener clientes compartiendo inteligencia climática. Las compañías de seguros pueden, por ejemplo, alertar a sus clientes sobre las amenazas a las que se enfrentan sus propiedades para que puedan protegerlas. Para defenderse de los incendios forestales, los propietarios podrían despejar los muebles y la vegetación alrededor de la propiedad que podrían propagar las llamas al edificio. En zonas vulnerables a inundaciones, podrían agregar defensas y protecciones contra inundaciones. De esta manera, las empresas de servicios financieros pueden reducir su riesgo financiero y, al mismo tiempo, aumentar la satisfacción del cliente.

Las empresas de servicios financieros también pueden crear nuevos productos utilizando datos meteorológicos y climáticos. Por ejemplo, si ocurre un evento meteorológico extremo, el seguro paramétrico ofrece un pago fijo acordado. Los clientes pueden recibir pagos más rápido porque no hay necesidad de evaluar los daños.

Para responder a las alteraciones climáticas y gestionar el mayor riesgo resultante de los fenómenos meteorológicos extremos, las empresas de servicios financieros necesitan insights meteorológicos precisos. La entrega de estos insights debería permitir a las empresas comprender el riesgo climático asociado con los países o propiedades que les interesan.

Los datos meteorológicos no solo ayudan a reducir el alcance de las pérdidas, sino que también crean nuevas oportunidades. Pronosticar el uso de energías renovables puede informar el comercio energético y las compañías de seguros pueden ayudar a los propietarios a comprender tanto las amenazas que enfrentan sus propiedades como cómo contrarrestarlas. Al reducir el costo de los fenómenos meteorológicos extremos y aprovechar nuevas oportunidades de negocio, las empresas de servicios financieros pueden convertir los datos meteorológicos en una poderosa ventaja competitiva.

