Los CFO son los nuevos narradores de ESG

Listos o no, aquí vienen. Las divulgaciones regulatorias obligatorias con respecto a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están en el horizonte para las empresas de todo el mundo. Los gobiernos de todo el mundo ya han adoptado requisitos de presentación de informes alineados con las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), incluidos los de Canadá, Brasil, la UE, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza. Además, la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro entró en vigor en enero de 2023. En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está considerando nuevos requisitos para las empresas públicas que podrían entrar en vigor a partir de enero de 2024.
Las divulgaciones ESG requieren que las empresas analicen e informen sobre una amplia gama de factores en evolución. Las regulaciones de la SEC requerirían que las empresas públicas divulguen las emisiones de gases de efecto invernadero (a corto plazo para sus propias operaciones y servicios públicos, y en el futuro para toda su cadena de suministro), así como sus objetivos y planes de transición para reducir las emisiones. Y las empresas tendrían que informar sobre la posible exposición a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, olas de calor, incendios forestales y sequías, y también identificar cómo están evaluando esos riesgos.
En la UE, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entrará en vigor en 2024, exige divulgaciones aún más detalladas sobre cómo el modelo de negocio y las actividades de una empresa afectan a factores de sustentabilidad como la justicia ambiental y los derechos humanos. "No puede esperar a que entren en vigor las regulaciones", dice Adam Thompson, líder global de finanzas sustentables y ofertas de informes ESG, IBM Consulting. “Tiene que estar en este camino ahora”.
Los CFO ahora son responsables de la comunicación transparente sobre cómo el desempeño de sustentabilidad de una empresa y las métricas de sustentabilidad están vinculadas a las divulgaciones financieras. Eso habla de una evolución mayor en el papel de la función financiera en los negocios. "Los líderes financieros han pasado de ser contadores a narradores", dice Monica Proothi, líder de transformación financiera global de IBM Consulting. "No se limitan a informar al negocio, sino que se asocian con el negocio para transformar los datos en insights que impulsen las ambiciones estratégicas, incluida la agenda de liderazgo en torno a la sustentabilidad".
Los CFO se ven presionados para desarrollar la capacidad de elaborar informes y comunicaciones ESG de alta calidad en sus departamentos financieros. El bajo rendimiento en esta capacidad conlleva un riesgo material. “El acceso al capital va a cambiar”, dice Thompson. Un estudio de 2022 del Institute for Business Value de IBM encontró que la mayoría de los CEO encuestados estaban bajo una intensa presión de los inversionistas para mejorar la transparencia alrededor de factores de sustentabilidad como las emisiones, el uso de recursos, el trabajo justo y el abastecimiento ético. A medida que los informes ESG se vuelvan más frecuentes, detalles como estos se utilizarán para determinar la calidad de una inversión. “Va a tener una calificación de riesgo ESG, al igual que una calificación crediticia”, dice Thompson.
Es importante que continuemos haciendo que las finanzas sostenibles y los informes ESG sean relevantes para el CFO. El creciente enfoque en la transformación de datos debe integrar los esfuerzos de finanzas sostenibles en el proceso. Sabemos que el CFO también estará al frente de esta transformación, pero actualmente algunos ven la sustentabilidad de manera más estrecha, como un problema operativo o de cumplimiento únicamente.
Thompson advierte que muchas empresas están tomando atajos, seleccionando datos para informes o confiando en estimaciones y fuentes secundarias. Equivale a greenwashing, que es un riesgo para la reputación, y no preparará a las empresas para requisitos de divulgación cada vez más completos. Los informes ESG de alta calidad requieren una visibilidad real, no solo de las propias operaciones de una empresa, sino también de las de sus proveedores.
Thompson llama a esto "meterse tras bambalinas" y, aunque requiere nuevas tecnologías y capacidades, en última instancia generará valor y desbloqueará oportunidades. Los CFO deben estar a la altura de los nuevos desafíos y expectativas provocados por las regulaciones en rápida evolución.
Proothi aconseja a los CFO que "piensen en grande, empiecen poco a poco y actúen rápido". Las victorias rápidas generarán valor que se puede reinvertir en iniciativas más grandes, y descomponer la transformación en pequeños pasos ayuda a los empleados a adoptar el cambio. Proothi dice que a menudo es útil establecer una oficina de transformación dedicada para orquestar el proceso. Eso podría implicar gestionar la mejora de habilidades, coordinar la frecuencia de nuevas iniciativas, evaluar las experiencias de los empleados y garantizar que el progreso no se vea afectado por la "fatiga del cambio".
La minería de procesos es uno de los primeros pasos que Proothi y Thompson recomiendan en la transformación financiera. "Muestra el camino óptimo y luego todas las variaciones que los clientes están viendo, lo que termina siendo esta gran bola de espagueti", dice Proothi. La optimización de procesos brinda a su fuerza laboral el ancho de banda que necesita para abordar el trabajo de alto valor de orquestación e interpretación de datos. Un enfoque que recomienda Proothi es utilizar soluciones proporcionadas por Celonis, que pueden hacer operativa la sustentabilidad al proporcionar esquemas en tiempo real de cómo funciona realmente una empresa. Esto ayuda a identificar cuellos de botella en la cadena de suministro, recalibrar flujos de trabajo y detectar ineficiencias ocultas.
Los sistemas de planeación de recursos empresariales (ERP) son una buena herramienta para recopilar datos de calidad, "pero no tienen ningún tipo de sustentabilidad de facto ni objetos de datos incorporados", afirma Thompson. “Observe cómo puede ampliar, mejorar o aumentar su ERP”. Y el almacenamiento de datos existente ya no será suficiente. "Los data lakes ahora son más como pantanos de datos", dice Proothi. Las soluciones de malla de datos y tejido de datos ayudan a garantizar que los datos estén limpios, y que sean actuales y accesibles.
Las necesidades cambiantes del departamento financiero requieren una variedad de habilidades que muchos profesionales financieros aún no poseen. “Nunca va a encontrar una persona unicornio que tenga todas las habilidades necesarias”, dice Proothi. La combinación de personas que tienen habilidades contables tradicionales con personas con experiencia en sustentabilidad y comunicaciones permitirá a los equipos manejar nuevas responsabilidades a medida que se ayudan mutuamente a mejorar sus habilidades.
Las plataformas integradas impulsadas por IA como IBM Envizi ESG Suite abarcan soluciones de gestión de activos y de cadena de suministro para ayudar a las organizaciones a recopilar y compilar una amplia gama de datos medioambientales. Quizás lo más importante para los CFO es que transforman esos datos en resultados legibles que brindan la visibilidad necesaria para tomar decisiones efectivas sobre los riesgos y oportunidades de sustentabilidad. IBM también se asocia con FRDM, una plataforma que utiliza la ciencia de datos, el machine learning y la IA para resaltar los riesgos ESG en las cadenas de suministro globales y proporcionar transparencia real, incluso cuando se trata de cuestiones complejas como el trabajo justo.
Atrás quedaron los días en que el departamento de finanzas solo era responsable de cerrar los libros cada trimestre. "El papel del CFO ha cambiado por completo", dice Proothi. Lo que históricamente era una función contable ahora ofrece oportunidades para el liderazgo estratégico y el equilibrio entre la sustentabilidad y la rentabilidad. Los CFO del futuro pueden remodelar las funciones financieras para impulsar el rendimiento y contar historias convincentes para alinear las operaciones de una empresa con sus objetivos y valores de alto nivel.
