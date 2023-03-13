Los CFO son los nuevos narradores de ESG

Listos o no, aquí vienen. Las divulgaciones regulatorias obligatorias con respecto a los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) están en el horizonte para las empresas de todo el mundo. Los gobiernos de todo el mundo ya han adoptado requisitos de presentación de informes alineados con las recomendaciones del Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), incluidos los de Canadá, Brasil, la UE, Hong Kong, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Suiza. Además, la Ley alemana de diligencia debida de la cadena de suministro entró en vigor en enero de 2023. En Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) está considerando nuevos requisitos para las empresas públicas que podrían entrar en vigor a partir de enero de 2024.

Las divulgaciones ESG requieren que las empresas analicen e informen sobre una amplia gama de factores en evolución. Las regulaciones de la SEC requerirían que las empresas públicas divulguen las emisiones de gases de efecto invernadero (a corto plazo para sus propias operaciones y servicios públicos, y en el futuro para toda su cadena de suministro), así como sus objetivos y planes de transición para reducir las emisiones. Y las empresas tendrían que informar sobre la posible exposición a fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, olas de calor, incendios forestales y sequías, y también identificar cómo están evaluando esos riesgos.

En la UE, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que entrará en vigor en 2024, exige divulgaciones aún más detalladas sobre cómo el modelo de negocio y las actividades de una empresa afectan a factores de sustentabilidad como la justicia ambiental y los derechos humanos. "No puede esperar a que entren en vigor las regulaciones", dice Adam Thompson, líder global de finanzas sustentables y ofertas de informes ESG, IBM Consulting. “Tiene que estar en este camino ahora”.