¿Se puede encontrar realmente el futuro de las fintech en los contratos inteligentes basados en blockchain?

Hoy en día, los contratos inteligentes están disponibles para optimizar muchos procesos financieros y comerciales. En esencia, son protocolos que se ejecutan y aplican automáticamente y que se rigen por términos y condiciones explícitos.
En blockchain, los contratos inteligentes pueden agilizar procesos complejos que involucran a varios intermediarios y esto ha llevado a que se conviertan en uno de los temas más populares y comentados en la industria blockchain. Permiten la realización de transacciones confiables sin la intervención de terceros.
Los contratos inteligentes representan una forma completamente diferente de abordar los contratos. En lugar de que dos partes firmen copias duplicadas de un acuerdo en papel, los contratos inteligentes garantizan el cumplimiento mediante la tecnología blockchain. Esto reduce costos y simplifica el proceso de negociación del contrato.
Un contrato inteligente funciona a través de un código ejecutable que se ejecuta en la parte superior de blockchain para facilitar y hacer cumplir un acuerdo entre partes no confiables sin la participación de un tercero de confianza. Este código define los mecanismos de la transacción y es el árbitro final de los términos. Los términos legibles de un contrato se compilan en un código informático que puede ejecutarse en una red.
Una red de computadoras ejecuta las acciones una vez que se han cumplido y verificado las condiciones predeterminadas. Luego, la cadena de bloques se actualiza cuando se completa la transacción. Una vez que la transacción se incluye en un bloque, el contrato inteligente se inicia y es irrevocable.
Las transacciones entre las partes en los sistemas actuales se realizan de forma centralizada, lo que implica elevadas comisiones por transacción y problemas de seguridad. Los contratos inteligentes eliminan la necesidad de intermediarios y la aplicación de contratos.
Los contratos inteligentes pueden aportar una transformación radical a industrias como las finanzas, inmobiliarios, la cadena de suministro de venta minorista, las telecomunicaciones o la fabricación al cambiar la forma en que se ejecutan los negocios y el comercio internacionales. Mejoran la eficiencia y la velocidad con la que se llevan a cabo los acuerdos comerciales y facilitan la total transparencia de las transacciones. Otros beneficios incluyen una mayor seguridad, ya que se registran todas las acciones.
Con la cadena de bloques, el objetivo de un contrato inteligente es llevar a cabo un conjunto de instrucciones que terminan simplificando los negocios y el comercio entre partes anónimas. Blockchain es una base de datos distribuida que registra todas las transacciones que alguna vez han ocurrido en una red. Al reducir la formalidad y los costos asociados a los métodos tradicionales, los contratos inteligentes se convirtieron en una tecnología fundamental en blockchain y en un elemento clave de la red Ethereum.
Ethereum es la plataforma blockchain más común utilizada para la programación y el procesamiento de contratos inteligentes, ya que su lenguaje admite la característica de integridad de Turing, que facilita la creación de contratos más avanzados y personalizados. Esta plataforma de código abierto cuenta con una de las redes de desarrolladores más grandes que existen. Sin embargo, existen otras plataformas diferentes que ofrecen resultados similares, como Aeternity, Cardano o Qtum.
Blockchain es el entorno perfecto para los contratos inteligentes, ya que los datos nunca se pueden perder, modificar o eliminar. Además, Gartner predice que las organizaciones que utilizan contratos inteligentes de blockchain, ya sean impuestos externamente o adoptados voluntariamente, pueden aumentar la calidad general de los datos en un 50 %.
Los contratos inteligentes se pueden agrupar en aplicaciones descentralizadas dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi) para ejecutar funciones más complejas. La validez de los contratos inteligentes en la tecnología financiera (FinTech) es cada vez más evidente. Esta nueva forma de acuerdo mejora la precisión y la verificación de las transacciones en todo el mundo al combinar dos conceptos simples en una idea poderosa.
El uso más extendido de los contratos inteligentes se mantiene en la industria financiera ya que resuelven el tema de la confianza en las transacciones condicionales. El procesamiento de pagos, la liquidación de instrumentos financieros, la financiación del comercio, así como la tecnología regulatoria se benefician enormemente de los contratos inteligentes.
Ya, con gigantes fintech como PayPal que ya está utilizando las criptomonedas, es posible que veamos a las empresas de finanzas digitales transformarse en algo nuevo. Esto puede ser una inversión potencialmente inteligente a considerar, ya que podemos ser testigos de una nueva generación de finanzas que sale a la luz. Se ha informado que PayPal planea lanzar una "superaplicación" criptográfica, que está experimentando con contratos inteligentes y probando blockchains para ayudar a mejorar los pagos y otras transacciones.
Sin comprometer la credibilidad, los contratos inteligentes ofrecen transparencia dentro de FinTech. Al descentralizar la verificación de los términos contractuales, los socios contractuales son más responsables entre sí.
Con una mayor transparencia, plataformas como WeBull o Robinhood dominan el escenario de FinTech al ofrecer acceso a inversiones que antes parecían inaccesibles. Sin embargo, a la luz de la debacle de Robinhood, los inversionistas minoristas están optando por plataformas alternativas que ofrecen características similares. Por ejemplo, Freedom Holding Corp. (FRHC), que cotiza en Nasdaq, tiene una plataforma que permite a los inversionistas minoristas comprar acciones y participar en OPI seleccionadas, aunque con un umbral financiero de al menos 2000 dólares cuando se trata de OPI. Algunos inversionistas minoristas están recurriendo a plataformas más tradicionales, como TD Ameritrade, E*TRADE y Fidelity. Todos estos ofrecen características similares a las de Robinhood o WeBull, solo que con pequeñas diferencias y USP.
Los contratos inteligentes ejecutan automáticamente transacciones siguiendo reglas predeterminadas, por lo que las transacciones se cifran y almacenan en un libro mayor distribuido destinado a ser inmutable.
Esto tiene un claro potencial para rehacer el mundo de los contratos financieros. Las personas pueden estar tranquilas sabiendo que la información no se ha alterado para beneficio personal.
Los registros de transacciones de blockchain están encriptados para que las características de seguridad puedan integrarse en un contrato inteligente para generar automáticamente copias de seguridad y duplicados en caso de daños, pérdidas de datos en el original o hacks. Debido a que cada registro individual está conectado a registros anteriores en un libro mayor distribuido, sería necesario modificar toda la cadena para cambiar un solo registro.
También hay cierto grado de certeza, ya que los contratos inteligentes se ejecutan automáticamente, por lo que no hay necesidad de perder tiempo procesando papeles o corrigiendo errores escritos manualmente en los documentos. Los contratos inteligentes se pueden ejecutar en minutos, por una fracción del costo.
La automatización del flujo de activos digitales y pagos puede fomentar nuevos productos y modelos de negocio dentro de FinTech. Los contratos inteligentes de blockchain disminuyen los costos de monitoreo y cumplimiento, lo que significa que las instituciones financieras no necesitan depender tanto de las infraestructuras de los mercados financieros posteriores a la negociación.
En general, los contratos inteligentes de blockchain ciertamente tienen el poder de transformar la manera en que se hacen los acuerdos en varias industrias, particularmente dentro de FinTech. Sin embargo, llevará tiempo y requerirá más desarrollo antes de alcanzar su enfoque convencional.
