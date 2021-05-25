¿Se puede encontrar realmente el futuro de las fintech en los contratos inteligentes basados en blockchain?

Los contratos inteligentes se pueden agrupar en aplicaciones descentralizadas dentro de las finanzas descentralizadas (DeFi) para ejecutar funciones más complejas. La validez de los contratos inteligentes en la tecnología financiera (FinTech) es cada vez más evidente. Esta nueva forma de acuerdo mejora la precisión y la verificación de las transacciones en todo el mundo al combinar dos conceptos simples en una idea poderosa.

El uso más extendido de los contratos inteligentes se mantiene en la industria financiera ya que resuelven el tema de la confianza en las transacciones condicionales. El procesamiento de pagos, la liquidación de instrumentos financieros, la financiación del comercio, así como la tecnología regulatoria se benefician enormemente de los contratos inteligentes.

Ya, con gigantes fintech como PayPal que ya está utilizando las criptomonedas, es posible que veamos a las empresas de finanzas digitales transformarse en algo nuevo. Esto puede ser una inversión potencialmente inteligente a considerar, ya que podemos ser testigos de una nueva generación de finanzas que sale a la luz. Se ha informado que PayPal planea lanzar una "superaplicación" criptográfica, que está experimentando con contratos inteligentes y probando blockchains para ayudar a mejorar los pagos y otras transacciones.

Sin comprometer la credibilidad, los contratos inteligentes ofrecen transparencia dentro de FinTech. Al descentralizar la verificación de los términos contractuales, los socios contractuales son más responsables entre sí.

Con una mayor transparencia, plataformas como WeBull o Robinhood dominan el escenario de FinTech al ofrecer acceso a inversiones que antes parecían inaccesibles. Sin embargo, a la luz de la debacle de Robinhood, los inversionistas minoristas están optando por plataformas alternativas que ofrecen características similares. Por ejemplo, Freedom Holding Corp. (FRHC), que cotiza en Nasdaq, tiene una plataforma que permite a los inversionistas minoristas comprar acciones y participar en OPI seleccionadas, aunque con un umbral financiero de al menos 2000 dólares cuando se trata de OPI. Algunos inversionistas minoristas están recurriendo a plataformas más tradicionales, como TD Ameritrade, E*TRADE y Fidelity. Todos estos ofrecen características similares a las de Robinhood o WeBull, solo que con pequeñas diferencias y USP.

Los contratos inteligentes ejecutan automáticamente transacciones siguiendo reglas predeterminadas, por lo que las transacciones se cifran y almacenan en un libro mayor distribuido destinado a ser inmutable.

Esto tiene un claro potencial para rehacer el mundo de los contratos financieros. Las personas pueden estar tranquilas sabiendo que la información no se ha alterado para beneficio personal.

Los registros de transacciones de blockchain están encriptados para que las características de seguridad puedan integrarse en un contrato inteligente para generar automáticamente copias de seguridad y duplicados en caso de daños, pérdidas de datos en el original o hacks. Debido a que cada registro individual está conectado a registros anteriores en un libro mayor distribuido, sería necesario modificar toda la cadena para cambiar un solo registro.

También hay cierto grado de certeza, ya que los contratos inteligentes se ejecutan automáticamente, por lo que no hay necesidad de perder tiempo procesando papeles o corrigiendo errores escritos manualmente en los documentos. Los contratos inteligentes se pueden ejecutar en minutos, por una fracción del costo.

La automatización del flujo de activos digitales y pagos puede fomentar nuevos productos y modelos de negocio dentro de FinTech. Los contratos inteligentes de blockchain disminuyen los costos de monitoreo y cumplimiento, lo que significa que las instituciones financieras no necesitan depender tanto de las infraestructuras de los mercados financieros posteriores a la negociación.

En general, los contratos inteligentes de blockchain ciertamente tienen el poder de transformar la manera en que se hacen los acuerdos en varias industrias, particularmente dentro de FinTech. Sin embargo, llevará tiempo y requerirá más desarrollo antes de alcanzar su enfoque convencional.