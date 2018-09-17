En muchas empresas, estos roles centrales de IA se pueden cubrir a través de la educación y capacitación de los empleados existentes y la contratación de otros según sea necesario. Los empleados también pueden necesitar ayuda para utilizar los resultados del machine learning como parte de sus actividades diarias. La educación de los empleados se puede lograr mediante una combinación de cursos presenciales y cursos en línea, además de la experiencia. Se recomienda traer expertos experimentados para trabajar con los empleados en la entrega de los primeros casos de uso.

IBM ofrece soluciones integrales que incluyen servicios de consultoría, capacitación, herramientas, plataformas y soporte para empresas, sin importar dónde se encuentren en su camino hacia la IA. IBM Power Systems ofrece una cartera de plataformas de IA, incluidos servidores acelerados con GPU integradas para acelerar la IA y el descubrimiento de insights.

Prepárese para avanzar en su camino hacia la IA y obtenga más información sobre IBM Power Systems.